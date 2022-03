Modestas Pitrenas wird ab 2023 Konzertchef am Theater St.Gallen

Theater St.Gallen Nach Turbulenzen um die künftige Aufgabenverteilung: Chefdirigent Modestas Pitrenas bleibt in St. Gallen und leitet ab 2023/24 die Sparte Konzert Im neuen Leitungsmodell von Konzert und Theater St. Gallen wird der Chefdirigent zum Leiter der Sparte Konzert – mit einem Orchesterbüro, das administrative Aufgaben übernimmt, aber ohne Konzertdirektor an seiner Seite. Am Wochenende hat Modestas Pitrenas den neuen Vertrag unterschrieben. Er sichert damit die künstlerische Kontinuität in Umbruchzeiten. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.00 Uhr

Seit 2018 ist Modestas Pitrenas Chefdirigent des Sinfonieorchesters St. Gallen – ab 2023/24 wird er Leiter der Sparte Konzert sein. Bild: Ralph Ribi

Die Erleichterung dürfte gross sein unter den Musikerinnen und Musikern des Sinfonieorchesters St. Gallen, und nicht nur bei ihnen. Drei Wochen nach Bekanntgabe der neuen Organisationsstruktur bei Konzert und Theater St. Gallen und nach Irritationen und Turbulenzen angesichts der neuen Rolle, die Chefdirigent Modestas Pitrenas als Leiter der Sparte Konzert zugedacht ist, kam es am Wochenende zu einer Einigung und Vertragsunterzeichnung.

Gemeinsam mit dem künftigen Gesamtverantwortlichen Theaterdirektor Jan Henric Bogen konnten die noch offenen Fragen geklärt werden. Zunächst hatten diese Unklarheiten zu einer kommunikativen «Explosion» geführt - so nennt Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger die heftigen internen und öffentlichen Reaktionen auf den geplanten Personalumbau auf der Leitungsebene des Theaters und in der Geschäftsleitung.

«Das Anforderungs- und Stellenprofil von Modestas Pitrenas wurde jetzt bereinigt, der neue Vertrag gemacht und unterzeichnet», so informierte Rüegsegger Anfang der Woche. «Damit sind die personellen Voraussetzungen geschaffen, das am 8. März vorgestellte neue Leitungsmodell zu implementieren.» Es habe bei den Verhandlungen nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht; man habe sich schnell gefunden.

Widersprüchliche Aussagen vor Vertragsabschluss

Pitrenas, 1974 in Vilnius geboren, bleibt demzufolge in den kommenden vier Spielzeiten Chefdirigent und wird ab der Saison 2023/24 mit der Programmverantwortung zusätzliche künstlerische Aufgaben übernehmen. Zunächst hatte Pitrenas in einem E-Mail an die Mitglieder des Sinfonieorchesters St. Gallen und im Interview mit dieser Zeitung erklärt, nicht als Konzertdirektor amten zu wollen. Diese Aussage stand im Widerspruch zur vorausgegangenen Medienmitteilung des Theaters St. Gallen und zur Formulierung des künftigen Gesamtverantwortlichen Theaterdirektors Jan Henric Bogen, Pitrenas werde neu Chefdirigent und Konzertdirektor in Personalunion.

Als Konzertdirektor war bislang und seit 2004 Florian Scheiber tätig; zu den Aufgaben des 53-Jährigen gehörten neben dem Orchester- und Konzertmanagement auch, in Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten, die Programmgestaltung der Sinfoniekonzerte und des Meisterzyklus, in welchem renommierte Solisten und Ensembles mit Kammermusik in der Tonhalle gastieren. «Niemand kann zwei 100-Prozent-Stellen ausfüllen», hatte Modestas Pitrenas nach Veröffentlichung des neuen Organigramms klargestellt – und hinzugefügt, er fühle sich für die Arbeit eines Konzertdirektors «weder ausgebildet noch qualifiziert».

Die Leitung des Orchesterbüros ist noch offen

Die bisherigen Aufgaben des Konzertdirektors werden jedoch geteilt. Der administrative Bereich soll künftig von einem personell aufgestockten Orchesterbüro übernommen werden, dessen Aufbau und Zusammensetzung allerdings noch nicht konkret feststeht. Zudem wird ab 2023/24 die Dramaturgie zentralisiert; hier werde die Sparte Konzert mit einer entsprechend qualifizierten Person vertreten sein, betonte Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger.

Vor der Aufhebung des Vertrages von Florian Scheiber habe man mit diesem noch keine Gespräche über einen Verbleib in St. Gallen geführt, etwa als Leiter des Orchesterbüros, sagte Rüegsegger auf Nachfrage.

«Wir sind davon ausgegangen, dass der jetzige Konzertdirektor die Beschränkung seiner Position auf die administrativen Aufgaben persönlich als Rückschritt empfinden würde.»

Intern habe man Scheibers Arbeit enorm geschätzt; der Entscheid, seinen Vertrag als Konzertdirektor auf 2023 aufzulösen, sei niemandem im Verwaltungsrat leicht gefallen. Doch man habe Jan Henric Bogen bei der Ausgestaltung der neuen Leitungsstruktur freie Hand gelassen. Im Zuge der gewünschten Erneuerung stehe der Vertrag mit Modestas Pitrenas für Kontinuität und für eine Stärkung des Konzertbereiches – nicht für Sparmassnahmen.

