Thurgauerin Maria Lisa Huber inszeniert "Frida - Viva la Vida"

Theater Schmerzen, Leid und Liebe: Die Thurgauerin Maria Lisa Huber bringt das Leben der Frida Kahlo auf die Bühne Die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo wurde zu einer Ikone, zum Popstar der Kunstwelt. In einer bildmächtigen Inszenierung gewährt Regisseurin Maria Lisa Huber einen Blick hinter die farbenfrohen Bilder der Künstlerin: «Frida – Viva la Vida» erzählt vom Kampf gegen Schmerzen und vom Kampf um Anerkennung. Julia Nehmiz 07.03.2022, 05.10 Uhr

In der Traumwelt ihrer Kunst, gefangen in Schmerzen: Vivienne Causemann als Frida Kahlo in der Bregenzer Inszenierung «Frida – Viva la Vida». Bild: Anja Köhler

Im weissen Kleid steht sie da, das Gesicht weiss geschminkt, weisse Bänder in die Zöpfe geflochten. Sie steht auf dem wuchtigen, weissen Tisch, weisse Flaschen daneben, die Bühnenrückwand bedeckt eine weisse Leinwand wie in einem Fotostudio. Weisse Agaven begrenzen die Bühne auf beiden Seiten, ein weisses Reh lugt dort hervor. Die Frau auf dem Tisch hebt eine weisse Kugel empor, als wäre es die Weltkugel, wiegt sie wie ein Baby, streckt sie nach oben – und knallt sie mit einem gellenden Schrei auf den Boden. Die Kugel platzt auf, Rot quillt hervor auf das unschuldige Weiss, wie Blut, wie explodiertes Fleisch. In einer Videoprojektion auf der Leinwand zerbirst Glas. Scherben fliegen über die Rückwand wie Meteoriten.

Niedergedrückt von unerträglichen Schmerzen, Zuflucht in der Kunst: Frida Kahlo am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Bild. Anja Köhler

Mit diesem starken Bild beginnt die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber ihre Inszenierung «Frida – Viva la Vida» am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Huber, seit dem Sommer 2020 im Bregenzer Ensemble, spielt nicht die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo (1907–1956), sie führte zum ersten Mal Regie. Sie brachte das Stück ihres Vaters Leopold Huber auf die Bühne. Premiere war am 30. Dezember, jetzt ab März wird die Inszenierung noch einige Male gezeigt (bis 29. Mai).

Maria Lisa Huber, Schauspielerin und Regisseurin. Bild: Anja Köhler

Das Thurgauer Theater-Urgestein Leopold Huber hatte den Monolog für seine Frau Astrid Keller geschrieben. Mit ihr hat er seinerzeit das See-Burgtheater Kreuzlingen gegründet. Der Monolog über Frida Kahlo wurde 2012 im Kunstraum Kreuzlingen uraufgeführt. Astrid Keller spielte damals die Kahlo in einer farbenreichen Inszenierung, Regie führte der Thurgauer Simon Engeli.

Bühne und Figur sind wie eine weisse Leinwand

Tochter Maria Lias Huber rollt den Abend nun ganz anders auf. Als wären Bühne und Figur eine weisse Leinwand, die nach und nach mit Leben und Farben gefüllt werden, lässt sie Schauspielerin Vivienne Causemann das Leben der Kahlo entfalten. Im Mittelpunkt des Stücks: Schmerzen, Leid und Liebe. Man schaut quasi hinter die Bilder der Künstlerin, hinter ihr bedeutendes Werk, hinter ihre ikonische Selbstinszenierung.

Im Agavenwald ihrer Kunst, als würde Frida Kahlo (Vivienne Causemann) in Traumsequenzen ihre Bilder durchschreiten. Bild: Anja Köhler

Das Stück steigt ein mit dem Busunfall, durch den Kahlo als junge Frau beinahe getötet wurde, eine Eisenstange bohrte sich durch ihren Körper. Unter den Schmerzen litt sie ein Leben lang. Leopold Huber hat den Text anhand Kahlos Tagebucheinträgen verfasst. Für die Bregenzer Inszenierung hat er ihn nochmals überarbeitet, Maria Lisa Huber war wichtig, dass die politische Seite Kahlos stärker miteinfliesst. Kahlo gewährte Trotzki Unterschlupf, liess sich noch im Rollstuhl auf Demonstrationen schieben.

Kummer mit Alkohol ertränken, aber Kummer kann schwimmen

Vivienne Causemann spielt die Frida Kahlo, einfühlsam, aufbrausend, oszillierend zwischen Schmerz und Lebenslust. Sie macht Kahlos Streben nach Unabhängigkeit deutlich und ihre Abhängigkeit von der Liebe ihres Lebens – doch auch die bereitet Schmerzen. Ihr Mann, der berühmte Fresken-Maler Diego Rivera, pflegt etliche Affären.

Frida Kahlo (Vivienne Causemann) wird in Maria Lisa Hubers Inszenierung selber zur Leinwand: Das Leben hinterlässt Spuren auf ihr. Bild: Anja Köhler

Ihre Kämpfe um Anerkennung, um Liebe, ihre eigenen Affären, Schmerzen und Kummer, die sie mit Alkohol zu ertränken sucht «aber Kummer kann schwimmen» – Huber und Causemann erzählen das in starken Bildern. Immer wieder schüttet Causemann aus weissen Flaschen Farbe über sich, rot, wenn sie von den Fehlgeburten erzählt, blau, wenn sie von Schlägen berichtet, grün, wenn Hoffnungen zerplatzen – die Farben füllen hier keine farbenfrohen Bilder, Kahlo wird selber zur Leinwand, die Farben erzählen ihr ganzes Leben. Einzig die Kunst selber gerät an diesem Abend ein wenig in den Hintergrund. Das Leben ist zu stark.

«Frida – Viva la Vida»: 8./12. März, 19./21./29. Mai im Vorarlberger Landestheater Bregenz; am 29. März Gastspiel im Kulturhaus Helferei Zürich.