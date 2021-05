Rock-Oper Jesus Christ Superstar am Theater St.Gallen

Theater «Kreuzigt ihn!», tönt es aus der Videokonferenz: Ein moderner Jesus am Theater St.Gallen Das Theater St.Gallen holt die Rock-Oper «Jesus Christ Superstar» ins Jetzt. Jesus hat die meisten Likes und posiert für Selfies, ständig hat jemand ein Handy in der Hand. Jesus Christus ist jetzt Insta-Star. Roger Berhalter 28.05.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jesus (Riccardo Greco) fläzt sich auf dem Sofa, Maria Magdalena (Dorina Garuci) und weitere Fans sitzen ihm zu Füssen. Bild: Theater St.Gallen

Der Titel sagt es schon: «Jesus Christ Superstar» handelt von Personenkult. In der Rock-Oper der zwei Briten Andrew Lloyd Webber und Tim Rice wird Jesus von Nazareth zum angehimmelten Star. 1971, als das Stück in New York uraufgeführt wurde, gab es weder Smartphones noch soziale Medien.

Heute, 50 Jahre später, lässt sich eine Geschichte um Personenkult nicht mehr ohne Handys erzählen. Deshalb hat in der Inszenierung von Erik Petersen, die am Donnerstag am Theater St.Gallen Premiere feierte, ständig jemand ein Handy in der Hand. Jesus von Nazareth posiert für Selfies, und während Pontius Pilatus ihn auspeitscht, schnellen die Likes und die Follower-Zahlen in die Höhe. Jesus Christus ist jetzt Insta-Star.

Auspeitschen gibt Likes: Pontius Pilatus (Armin Kahl) lässt Jesus leiden. Bild: Theater St.Gallen

Bei aller Modernisierung bleibt die Handlung des Stücks aber äusserst bibeltreu. «Jesus Christ Superstar» erzählt die Geschichte der letzten sieben Tage Jesu, vom Trost von Maria Magdalena über Judas’ Verrat bis zum Tod am Kreuz.

«Kreuzigt ihn!», tönt es aus der Videokonferenz

Die Inszenierung lebt von starken Bildern und starker Musik. Auf gesprochene Passagen wird komplett verzichtet. So folgt Song auf Song, Schlag auf Schlag geht die Handlung voran. Zu Beginn sieht man Jesus von Nazareth (Riccardo Greco), der sich wie ein Rockstar auf dem Sofa fläzt, während seine Fans ihm zu Füssen auf den Stufen sitzen. Die Treppe macht es deutlich: Hier ist einer ganz oben angekommen. Und die Like-Zahlen steigen weiter.

Die sonst fast leere Bühne wird von einem würfelförmigen, drehbaren Element dominiert, dessen eine Wand mit Videoprojektionen bespielt wird. Hier sind Jesus’ Posts und Stories zu sehen. Einmal erscheinen die Köpfe des Ensembles in quadratischen Kacheln und vervielfältigen sich. «Kreuzigt ihn!» Dieser Ruf kommt in der St.Galler Inszenierung aus der Videokonferenz.

Schmissige Tänze zeigt das 20-köpfige Ensemble von «Jesus Christ Superstar». Bild: Theater St.Gallen

So frisch dieser Jesus daherkommt: Einige der Rocksongs haben in den letzten 50 Jahren doch etwas Staub angesetzt. Das vermag auch die starke Darbietung der fünfköpfigen Band um den Amerikaner Robert Paul nicht zu verbergen. Wer Rock mit Pathos mag, kommt auf seine Kosten.

Allen voran Judas, gespielt von Antonio Calanna, überzeugt mit einer starken Gesangsleistung. Calanna ist Sänger der deutschen Rockband Devicious. Er beherrscht die Rockposen perfekt und füllt den Theatersaal mit standesgemässem Rockgejaule. Mehr als einmal stiehlt er Jesus die Show; Judas ist der wahre Superstar.

Judas (Antonio Calanna) erfüllt den Theatersaal mit standesgemässem Rockgejaule. Bild: Theater St.Gallen

Auch Dorina Garuci zeigt als Maria Magdalena einige kraftvolle Soli. Gerade in den ruhigeren Passagen, wenn sie Jesus mit «Everything’s Alright» tröstet. Songs wie diese sind zeitlos.

Dorina Garuci zeigt als Maria Magdalena einige kraftvolle Soli. Bild: Theater St.Gallen

Visuell bleiben einige starke Momente haften. Der herrlich tuntige König Herodes (Enrico De Pieri) zum Beispiel, der Jesus in einem schwarzen Rock und später im weissen Federumhang gegenübertritt. Die schmissige Choreografie des 20-köpfigen Ensembles beim Tanz zum Titelstück. Oder die Kreuzigung, in der sich der Jesus im Saal und der Rockstar auf dem Bildschirm überlagern.

«Jesus Christ Superstar» endet düster, ganz und gar nicht gefällig. Jesus ist tot, seine Social-Media-Accounts sind gelöscht.

Bald vor 100 Personen Im St.Galler Theaterprovisorium haben wegen Corona derzeit nur 50 Personen Zutritt. Die ersten drei Vorstellungen von «Jesus Christ Superstar» gehen deshalb vor 50 Personen über die Bühne (auch jene vom 29. Mai, 19 Uhr). Ab 1. Juni sind dank der neusten Lockerungen wieder 100 Personen pro Vorstellung erlaubt. Dies betrifft auch die weiteren Aufführungen von «Jesus Christ Superstar».

Weitere Vorstellungen: 9./10./11. Juni, 19.30 Uhr und 12./13. Juni, 19 Uhr

Mehr Infos und Tickets gibts hier.