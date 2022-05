Karin Becker stellt den Spielplan 22/23 am Theater Konstanz vor

Theater Konstanz 2022/23 Haltung zeigen auf der Bühne: Das Theater Konstanz stellt die kommende Spielzeit unter das Motto «Respekt ist zumutbar» Mit 22 Premieren will Intendantin Karin Becker in der Saison 2022/23 zu gegenseitigem Respekt ermutigen. Geplant sind neben den Klassikern «Der zerbrochne Krug» und «Woyzeck» auch Stückentwicklungen und Uraufführungen – sowie Molières Komödie «Der eingebildete Kranke» auf dem Münsterplatz. Dieter Langhart 12.05.2022, 16.00 Uhr

Über Corona hat sie genug geredet: Karin Becker, Intendantin am Theater Konstanz, möchte in der Spielzeit 2022/23 zu Respekt ermutigen. Bild: Ilja Mess

Mit dem Riesenrad fahren und den Überblick behalten: So hat das Theater Konstanz diese Woche die Medienvertreter eingeladen und ihnen die neue Spielzeit 2022/23 vorgestellt. Die Sicht war weit, das Auf und Ab stand sinnbildlich für die vergangenen zwei Spielzeiten, in denen nicht alles wie geplant stattfinden konnte. «Ich will heute nicht über Corona reden», sagte Intendantin Karin Becker zu dieser «nicht immer einfachen Wegstrecke». Die kommende Spielzeit stellt sie unter das Motto «Respekt ist zumutbar. Immer» – es ist einem Essay der deutschen Autorin und Publizistin Caroline Emcke entnommen.