THeater für Kinder Mowgli, Mio und Filou trotzen der Pandemie: Diese Ostschweizer Theater bieten ein vorweihnachtliches Programm für Familien Normalerweise spielen die Theater in der Region in der Adventszeit ihre Kassenschlager-Weihnachtsmärchen. Doch in Zeiten von Corona kann vieles nicht stattfinden. Diese Theater bieten trotzdem ein vorweihnachtliches Programm für Familien. Julia Nehmiz 04.12.2020, 12.00 Uhr

Das Theater St.Gallen zeigt trotz der Zuschauerbeschränkung das Familienstück «Dschungelbuch». Bild: Jos Schmid

Alle Jahre wieder zeigen die Theater in der Region ein Weihnachtsmärchen. Einige nennen es lieber «Familienstück», denn gespielt werden meist keine Märchen. Die lieb gewordene Tradition hat schon unzähligen Kindern einen ersten Kontakt mit Theater ermöglicht. Schulklassenweise strömen junge Zuschauerinnen und Zuschauer in die Vorstellungen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Das Stück mit dem zungenbrecherischen Titel «Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch», das am Theater Konstanz laufen sollte, ist verschoben – in Deutschland gilt für die Theater bis Anfang Januar Veranstaltungsverbot.

Auch «Pünktchen und Anton» am Vorarlberger Landestheater Bregenz kann nicht gespielt werden, die Produktion wurde pandemiebedingt auf nächste Spielzeit verschoben. Ebenso hat die St.Galler Bühne ihr Weihnachtsmärchen, das die Laiengruppe sonst immer im Dezember in der Kellerbühne St.Gallen aufführt, dieses Jahr komplett abgesagt. Von den Grossen spielt einzig das Theater St.Gallen sein Familienstück «Dschungelbuch». Doch auch an kleineren Häusern in der Region wird vorweihnachtliches Programm geboten.

Wo bislang 700 kleine Zuschauerinnen und Zuschauer tobten, lärmten und sich vom Bühnengeschehen begeistern liessen, dürfen jetzt nur 50 das Spektakel verfolgen. Das Ensemble des Theaters St.Gallen spielt trotz des leeren Saals mit Verve und viel Musik die Geschichte um Findelkind Mowgli, Bär Baloo und Schlange Kaa. Die Wölfe heulen, der Tiger wittert ein Menschenjunges und Bär Baloo steppt sehr gemütlich in Philippe Bessons Inszenierung des Klassikers von Rudyard Kipling. Dschungelbuch-Vorstellungen sind bis 6. Januar 2021 angesetzt, manche sind schon ausverkauft – also besser schnell bei der Theaterkasse nachfragen.

Jeden Mittwochabend erzählt Klappmaulpuppe Filou im Figurentheater St.Gallen Geschichten. Bild: PD

Jeden Mittwochabend wird um 18 Uhr im Bistro des Figurentheaters St.Gallen eine «Adventskerze» angezündet – und ein Figurenspieler erzählt zusammen mit Maskottchen Filou weihnachtlich-warme Geschichten voller Vorfreude auf das grosse Fest. Musik, Figuren, Geschichten und dazu einen Tee oder Sirup, eine Stunde dauert das Programm für Klein (ohne Alterslimite) und Gross. Der Eintritt ist frei. Die nächsten Adventskerzen im Bistro finden am 9.12. (mit Lukas Bollhalder), 16.12. (mit Simon Deckert), 23.12. (mit Lukas Bollhalder) statt.

Noch am Samstag und Sonntag zeigt das Figurentheater St.Gallen die Eigenproduktion «Samichlaus gsuecht» (ab 4). Spielerisch wird erzählt, wie Eselin Myra verzweifelt, weil der Samichlaus krank im Bett liegt – und schnell ein Ersatz her muss! Am 5.12.2020 um 14.30 und 18 Uhr, am 6.12.2020 um 11 und um 14.30 Uhr.

Im Chössi Theater Lichtensteig funkeln jeden Adventsmittwoch die Sterne beim Erzählabend «Schtärnäfunklä» – hier noch ohne Abstand im Advent 2019. Bild. PD

Jeden Mittwoch um 18 Uhr lässt das Chössi Theater Lichtensteig die Sterne funkeln, denn dann lädt es zum adventlichen «Schtärnäfunklä». Der vorweihnachtliche Geschichtenabend ist für kleine und grosse Zuhörerinnen und Zuhörer (ab 4) in stimmungsvoller Atmosphäre. Susanne Roth und ein Gast mit einer Geschichte entführen in fremde Welten. Die kleinen und grossen Zuhörerinnen und Zuhörer lernen unglücklich verliebte Menschen kennen, leiden mit jenen, die gefährliche Abenteuer zu bestehen haben und dürfen sich freuen, wenn am Ende doch noch alles gut wird. Die Veranstaltungen finden im Bahnhof Lichtensteig auf der Probebühne des Gofechössi statt. Laut Veranstalter ist keine Reservation möglich. Die Erzählstunden dauern maximal eine Stunde.

In der Stuhlfabrik Herisau wird die Geschichte von Flurin und seiner Wundermaschine als Schattentheater erzählt. Bild: PD

Der Ausserrhoder Schauspieler Philipp Langenegger und sein Team zeigen auch heuer wieder ein Weihnachtsmärchen in Mundart. In der Stuhlfabrik Herisau spielen sie «Flurin und die Wundermaschine», ein Schattentheater über den Träumer und genialen Erfinder Flurin, der mit seinem besten Freund seinen Traum verwirklichen will: Endlich so leben, wie sie wollen! Doch dann kommt alles anders... Philipp Langenegger erzählt die Geschichte auf Mundart am 12./13. und 20. Dezember.

Ab 6. Dezember lädt die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld zum «Adventsfenster». Jeden Sonntagabend um 17 Uhr wird ein spezielles, weihnachtliches Programm geboten für Gross und Klein. Am 6. Dezember eröffnet Schauspieler Joe Fenner das erste Adventsfenster mit Wintergeschichten (ab 9). Am 13. Dezember spielt die Band um Schauspieler Simon Engeli und Giuseppe Spina «A Little Green - An Irish Christmas». Am 20. Dezember schliesslich erzählt das Team Theaterwerkstatt erzählt «wirklich wahre Weihnachtsgeschichten», die lustig, turbulent, nachdenklich und wirklich wahr seien, so die Ankündigung.

Der Weihnachtsesel erzählt in Frauenfeld, warum er unentbehrlich ist. Bild: PD

In Frauenfeld lädt Theaterwerkstatt-Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger zum Adventsspaziergang durch die Stadt mit anschliessendem Puppenspiel. Eine Stadtführerin begleitet das Publikum durch die Innenstadt, wo man die Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung entdeckt. Im Innenhof des Naturmuseums wartet dann der Esel auf sein Publikum – mit humorvollen Eselbetrachtungen. Zu entdecken jeweils um 18.30 Uhr am 4./8./10./12./16./21./23. Dezember.

Das Familienstück «Mio, mein Mio» wird am Theater Winterthur gezeigt. Bild. PD

In Winterthur ist auch in diesem Dezember eine klassische Weihnachtsaufführung für Kinder zu erleben. Das Theater Kanton Zürich zeigt dort seine Inszenierung von Astrid Lindgrens Klassiker «Mio, mein Mio» (ab 6). Jetzt am Samstag, 5.12., um 17 Uhr und am Sonntag, 6.12. um 15 Uhr. Im Stück erscheint Bosse eines Abends ein Flaschengeist und zeigt ihm den Weg in das Land der Ferne. Dort wartet seit vielen Jahren der König auf seinen Sohn Mio. Als sich herausstellt, dass Bosse der lang vermisste Mio ist, könnte alles in Glückseligkeit ertrinken, wenn da nicht der Ritter Kato mit dem steinernen Herzen wäre.

Ebenfalls hält das Theater Winterthur an seiner Tradition fest, zwischen den Jahren ein Kinderstück auf Mundart zu zeigen. Am 20./22./23./27.12 wird jeweils um 15 Uhr «Örjan» aufgeführt, ein Höhenflug für Menschen ab 5 Jahren, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Lars Klinting. Königsadler Örjan würde gerne über den Wolken schweben. Doch die Furcht vor der Höhe ist stärker als der Traum vom Fliegen. Bis eines Tages Zaunkönig Edi auftaucht...

Das TAK Theater Liechtenstein hat einen richtigen Weihnachtsklassiker auf dem Programm: «Hänsel und Gretel». Zwar wird nicht Humperndincks Oper komplett aufgeführt, doch dafür ein musikalisches Märchen für einen Erzähler und die fünf Musiker des Sonus Brass Ensembles. Gemeinsam mit George Nussbaumer als Erzähler, geleiten die Musiker die beiden Geschwister durch den geheimnisvollen dunklen Wald und geraten in die Fänge der Knusperhexe. Den Soundtrack für die spannende Erzählung liefern Hits aus Engelbert Humperdincks Oper und Musik von John Dowland bis Werner Pirchner. Zu sehen und hören am 20./21./22. Dezember.