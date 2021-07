"Die Schweizermacher" wird in Kreuzlingen als Musical aufgeführt

Theater Die Schweizer Fahne wird gebügelt: Das See-Burgtheater zeigt «Die Schweizermacher» als Musical Am Kreuzlinger Seeufer feierte am Donnerstag «Die Schweizermacher» Premiere: Das See-Burgtheater bringt die Geschichte um zwei Fremdenpolizisten als Musical auf die Bühne und setzt dabei nachdenkliche Akzente. Rolf App 16.07.2021, 16.00 Uhr

Fremdenpolizist Max Bodmer (Christoph Wettstein) inspiziert die einbürgerungswillige Milena Vakulic (Marisa Jüni). Bild: Mario Gaccioli

Es ist ein kleines Wunder. Mit dem Start in die Premiere hört es am Kreuzlinger Seeufer auf zu regnen. Zeichen dafür, dass, wie der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer zur Eröffnung meint, der Sommer kommt, wenn das See-Burgtheater loslegt? Zu wünschen wäre es der ebenso bunten wie nachdenklich stimmenden Revue, die sich unter den rockigen Rhythmen einer fünfköpfigen Garagen-Band (unter Leitung von Philippe Frey) in den folgenden zwei Stunden dieses Donnerstagabends entfaltet.

In dieser Zeit nämlich gehen die Fremdenpolizisten Max Bodmer und Moritz Fischer ihrer hehren Aufgabe nach: Fremde, die eingebürgert werden wollen, auf ihre Schweiz-Tauglichkeit zu prüfen.

Die zwei Fremdenpolizisten bei der Arbeit. Bild: Mario Gaccioli

Rolf Lyssys «unverantwortlicher» Film und seine Folgen

Vorlage für das Musical, zu dem Paul Steinmann das Buch und Markus Schönholzer Musik und Liedtexte geschrieben haben, ist Rolf Lyssys Film «Die Schweizermacher» von 1978. Das Projekt sei «moralisch unverantwortlich», hatte damals der begutachtende Ausschuss des Eidgenössischen Amtes für kulturelle Angelegenheiten gemeint:

«Ein so ernstes Thema kann nicht in dieser Form behandelt werden.»

Das Original: Trailer zum Film «Die Schweizermacher» von 1978 mit Walo Lüönd und Emil Steinberger. Quelle: Youtube

Gleichwohl ist der Film, mit Walo Lüönd und Emil Steinberger in den tragenden Rollen, zum Kassenschlager geworden – und hat das Thema Einbürgerung in aller Öffentlichkeit verankert. Bis heute. Denn die Frage, wer dazugehören darf und wer nicht, beschäftigt die Schweiz immer wieder neu. Und immer wieder treten dabei auch allerlei verschrobene Kriterien zutage, die mit Heimatverbundenheit wenig bis nichts zu tun haben.

Max Bodmers in Beton gegossene Vorurteile

Christoph Wettstein kultiviert als Max Bodmer diese Verschrobenheiten samt der dazugehörigen, in Beton gegossenen Vorurteile lustvoll, virtuos und manchmal auch sehr komisch. Immerzu versucht er, seinen unsicheren jungen Adlaten Moritz Fischer – verkörpert von Adrian Burri – auf dem rechten Weg zu halten.

Was spätestens dann schief zu gehen beginnt, als die junge Tänzerin Milena Vakulic (Marisa Jüni) eingebürgert werden will. Die von Bodmer bei Fischer in Auftrag gegebene Überprüfung führt diesen prompt auf erotische Abwege, das heisst in Milena Vakulics Arme.

Streng verboten: Moritz Fischer (Adrian Burri) gerät bei Milena Vakulic (Marisa Jüni) auf erotische Abwege. Bild: Mario Gaccioli

Schauplatz ist ein von Damian Hitz entworfenes und mit Muskelkraft drehbares, offenes Haus, dessen Zimmer und Treppen rasch wechselnde Szenen ermöglichen. Marco Scandola taucht sie in ein je nach Kontext unterschiedliches Licht.

Auch parallel wird manchmal auf den drei Etagen gespielt. Während Bodmer in Dr. Helmut Starkes psychiatrischer Praxis irrtümlich für einen Patienten gehalten wird, bügelt seine Frau zu Hause hingebungsvoll die Schweizer Fahne.

Das deutsche Ehepaar Starke (Rüdiger Hauffe und Johanna Köster) versucht, «Überschweizer» zu werden. Er lernt Mundart, sie bügelt die Schweizer Fahne. Bild: Mario Gaccioli

Natürlich muss nun auch das Missgeschick mit Bodmer «ausgebügelt» werden, die Starkes – mit der nötigen deutsch-schweizerischen Ambivalenz gespielt von Rüdiger Hauffe und Johanna Köster – wollen schliesslich auch Schweizer werden. Und auch Francesco Grimolli (Giuseppe Spina) will es, der in der Tortenfabrik arbeitet, Tell lautstark bewundert und in der Gewerkschaft ist.

Mit unaufhörlich ziehendem Tempo

Unsere Beamten bekommen es also mit schwer durchschaubaren Gegenwelten zu tun, die Regisseur Leopold Huber in Spiel-, Gesangs- und Tanzszenen vital und mit unaufhörlich nach vorne ziehendem Tempo in Szene setzt. Francesco Grimollis Familie, die Tänzerschar rund um Milena Vakulic – sie bilden in ihren musikalischen Auftritten eigene, von der Choreografin Robina Steyer zu packenden Nummern gebündelte und vom Kostümbildner Joachim Steiner farbenfroh ausstaffierte Welten. Viel Phantasie ist da am Werk.

Farbenfroh ausstaffierte Welten: Tanzszene aus «Die Schweizermacher». Bild: Mario Gaccioli

So macht es Spass zuzuschauen, auch wenn das Sängerische gegenüber dem Schauspielerischen ein wenig abfällt. Aber das Stück stimmt auch nachdenklich. Es stellt Fragen: Was bedeutet Heimat in dieser unsicher gewordenen Welt? Wie sehen wir diese Heimat: Bunt und vielgestaltig wie das Bouquet, aus dem Moritz Fischer Blumen für seine Milena wählt? Oder als ordentlich gebügelte Schweizer Fahne?

