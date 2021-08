THEATER Das kleinste Theater der Schweiz feiert am Gallusplatz Premiere: Zwei über 80-jährige Laiendarsteller liefern das Intro «Rosis Wirbelwind», das kleinste Theater der Schweiz, hat am Dienstag in St.Gallen seine erste Aufführung. Mit dabei sind auch zwei Laiendarsteller mit einem witzigen Intro zum Programm «Sündig». Ein Probenbesuch in Wittenbach. Mirjam Bächtold 24.08.2021, 05.00 Uhr

Schwere Last: der arme Sünde (Erich Schneider) im Prolog zum Programm «Sündig» des Wohnwagentheaters «Rosis Wirbelwind». Bild: Michel Canonica

Ernst Schneider steht im weissen Nachthemd im Garten an der Wittenbacher Grünaustrasse und zündet sich den Zigarrenstummel erneut an. An seinen Schuhen hat sich vorne die Naht gelöst. Auf dem Leder beginnen bunte Farbkleckse einzutrocknen. Der 80-Jährige hat zuvor noch die Wohnwagen mit neuer Farbe ausgebessert. Jetzt wartet er, bis auch Albert Künzli in sein Nachthemd geschlüpft ist und sie mit der Probe beginnen können. «Noch nie im Leben habe ich ein Nachthemd getragen», kommentiert der 83-jährige Künzli schmunzelnd, als er zu seinem Kollegen stösst.

Ein Engel und ein toter Sünder

Die beiden hören aufmerksam Gerold Hubers Regieanweisungen zu, dann zieht Ernst Schneider seine Schuhe aus und legt sich in den Leiterwagen. Denn obwohl er mit den weissen schulterlangen Haaren, dem Bart und im hellen Gewand fast wie ein Heiliger aussieht, spielt er einen toten Sünder, der von einem Engel (Albert Künzli) in die Hölle gezogen wird.

Regisseur Gerold Huber bei der Probenarbeit in Wittenbach. Bild: Michel Canonica

Die beiden proben mit Gerold Huber für das Intro von «Rosis Wirbelwind», dem kleinsten Theater der Schweiz. Das Wohnwagen-Varieté feiert heute, Dienstag, Premiere des Programms «Sündig» auf dem St.Galler Gallusplatz. Unter freiem Himmel vor der Wohnwagenkulisse treten verschiedene Künstler auf, die je ein in sich abgeschlossenes Programm zeigen werden – von der Schlangenbeschwörerin über den Slampoeten bis zum Feuerschlucker. Das Programm wird jeden Abend anders sein, doch das Intro von Albert Künzli und Ernst Schneider bleibt jeweils gleich.

Positive und negative Leidenschaften

Alle Auftritte passen zum Titel «Sündig», den Gerold Huber gewählt hat. «Ich wollte ein Thema, das Leidenschaften zulässt, positive wie negative. Während das Intro witzig und lustvoll ist, gibt es auch Programme mit ernsteren Inhalten.» Nun machen sich die beiden Laiendarsteller hinter einem Wohnwagen bereit für ihren Auftritt. «Gell, ohne Stumpen, Ernst!», ruft Gerold Huber nach hinten. Dann zieht Albert Künzli den Leiterwagen mit seinem Kollegen laut schimpfend und fluchend auf die Bühne. «So ein gottverdammter Sünder, ist das ein Chrampf, den zu ziehen!»

Was die beiden spielen, ist ein Witz, den Ernst Schneider einmal erzählt hat. Die Idee zur Umsetzung des Sketches stammt von Gerold Huber. Laiendarsteller Albert Künzli liebt solche Rollen, er hat früher in der Musikgesellschaft und im Turnverein oft an Abendunterhaltungen gespielt. «Nur das Fluchen macht mir Mühe. Engel fluchen doch nicht. Wenn meine Frau das Theater sieht…» Er beendet den Satz nicht.

Sünder und Engel: die beiden Laiendarsteller Ernst Schneider und Albert Künzli. Bild: Michel Canonica

Nach dem ersten Durchgang gibt Gerold Huber den beiden Rückmeldungen, fordert sie auf lauter sprechen. Und Ernst Schneider soll noch deutlicher vor der heissen Hölle zurückweichen. Immer wieder zeigt er dem «toten Sünder», wie er spielen soll. Es braucht viel Geduld, denn Ernst Schneider ist Asperger-Autist.

Manchmal ist er so fasziniert davon, was Albert Künzli spielt, dass er seinen eigenen Einsatz vergisst. Er hat früher hinter der Bühne gearbeitet, war Theatermaler in Zürich und hat später Kirchenfresken restauriert. Bei «Rosis Wirbelwind» steht er nun zum zweiten Mal auch vor Publikum. «Es ist schön, zu sehen, wie sehr ihn das Theater begeistert. Er blüht richtig auf», sagt Gerold Huber. Er besucht mit Ernst Schneider auch Theateraufführungen anderer Gruppen.

«Er lebt bei den Vorstellungen richtig mit, dann gibt es für ihn jeweils nichts anderes mehr.»

Ein geborener Komödiant

Nach der Probe nimmt Albert Künzli seine blaue Wollmütze vom Kopf und betrachtet sein Spiegelbild im Fenster eines Wohnwagens. «Jetzt bin ich ganz vertschudlet», sagt er und streicht sich mit den Fingern durch die Haare. Dann bindet er sich ein Kopftuch um und gibt noch einen Sketch zum Besten, den er früher immer bei Unterhaltungen gebracht hat. «Er ist ein geborener Komödiant», kommentiert Gerold Huber. Die Frage, ob er gern im Mittelpunkt stehe, verneint Albert Künzli bescheiden:

«Ich spiele gern Theater, weil ich den Leuten damit eine Freude machen kann.»

Mit ihrem Intro werden sie das Publikum bestimmt zum Lachen bringen. «Rosis Wirbelwind» spielt nach dem Halt in St.Gallen auch in Trogen und Steinach.

Premiere: Dienstag, 24.8., 20 Uhr (Restaurant: 18 Uhr), Gallusplatz St.Gallen (maximal 30 Gäste); Reservation: Tel. O79 306 24 34 (weitere Infos: www.rosiswirbelwind.ch)