Textilmuseum Die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher über Mode und Regieren: «Ich trage in Sitzungen gerne auch Turnschuhe» Das Textilmuseum St.Gallen eröffnete gestern die neue Ausstellung «Robes politiques - Frauen, Macht, Mode». Regierungsrätin Laura Bucher gehörte zu den ersten Besucherinnen. Taten zählten in der Politik, nicht das Äusserliche, sagt sie. Und wünscht auch Männern modemässig mehr Abwechslung. Martin Preisser 21.03.2021, 05.00 Uhr

Regierungsrätin Laura Bucher vor einem Kleid der englischen Königin Victoria. Bilder: Michel Canonica

Sie habe sich überlegt, ob sie den Presserundgang durchs Textilmuseum wirklich mitmachen solle und nicht lieber ein Kollege, gesteht Laura Bucher. Weil es so typisch sei, dass das Thema Mode mit Frauen in Verbindung gebracht werde. Die St.Galler Regierungsrätin fühlt sich wohl, wenn sie gut gekleidet ist, auch schon vor ihrer Zeit als Vorsteherin des Departements des Inneren. «Aber ich will nicht aufgrund von Äusserlichkeiten beurteilt werden. Nicht Kleider machen Leute, sondern Taten.»

Die Besucher der neuen Ausstellung werden im Treppenhaus mit einem Zitat von Laura Buchers Politikkollegin, der grünen St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser begrüsst. Ryser schreibt:

«Als Frau im öffentlichen Kontext muss man sich zwangsläufig mit der Bekleidungsfrage auseinandersetzen. Für die Herren gibt es die Möglichkeit des neutralen Aussehens, für uns Frauen nicht. Es ist immer ein Statement, egal für welchen Stil man sich entscheidet.»

Die Kleiderfrage, und dass hierbei Frauen anders beurteilt würden, sei immer noch ein Symptom dafür, das die völlige Gleichstellung noch nicht erreicht sei, unterstreicht es Laura Bucher.

Kleider symbolisieren auch einen Machtanspruch

In sechs Stationen mit rund fünfzig Exponaten geht die Ausstellung mit dem Titel «Robes politiques - Frauen, Macht, Mode» dem Phänomen nach, wie Kostüme und Accessoires weiblichen Machtanspruch und weibliche Machtrepräsentation im Wandel von Gesellschaft, Politik und Mode versinnbildlichen. «Das Erscheinungsbild spielt sicher eine Rolle», wird Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der Ausstellung zitiert. «Aber ins beste Licht rückt man sich immer noch mit guter Politik.» Wunderschöne Roben von Monarchinnen wie der englischen Königin Victoria sind zu sehen, aber auch Kleider Schweizer Politikerinnen. Viele Exponate zeigen, wie Kleidung immer auch politisch-strategisch eingesetzt wurde.

Ein Zitat der grünen Nationalrätin Franziska Ryser im Treppenhaus des Textilmuseums St.Gallen.

Stilistisch orientiert sich Laura Bucher nicht unbedingt an Vorbildern, aber inspirierend sind für sie Frauen, die mit ihren Kleidern ihre Botschaft unterstreichen. Etwa Simonetta Sommaruga, die am WEF Davos mit einem feuerroten Kleid auf die Dringlichkeit des Klimawandels hinwies, oder die lila tragenden Frauen bei der Amtseinsetzung von US-Präsident Joe Biden. «Bei einer solchen Gelegenheit würde ich auch die Chance nutzen, um mit einem speziellen Outfit ein zusätzliches Zeichen zu setzen», sagt Laura Bucher.

Keine Jeans in einer Regierungsratssitzung

Mehr als auf das Label achtet die Regierungsrätin auf Qualität und Nachhaltigkeit von Textilien und deren Herstellung. «Und Mode muss praktisch sein», sagt sie. «Ich fahre mit dem Velo zum Bahnhof, auch das müssen Kleider mitmachen.» Jeans hat sie in einer Regierungsratssitzung noch nicht getragen, aber Turnschuhe trägt sie regelmässig im Regierungsalltag.

Politikerinnen werden immer noch viel zu oft wegen ihres Outfits kritisiert. Die Blazer von Kanzlerin Angela Merkel sprechen da Bände. Ist eine Politikerin «eine von uns» oder «keine von uns»? Auch dieser Frage geht die Ausstellung nach. Unterstreichen Frauen in politischen Ämtern Volksnähe oder wirken sie schnell abgehoben? Eine anspruchsvolle Gratwanderung.

Heute symbolisiere das Outfit Zugehörigkeit statt Abgrenzung: «Eine zu offensichtliche Zurschaustellung von Luxusgütern ist verfemt», liest man im Ausstellungstext. An allen Stationen kann man abstimmen. «Darf eine Politikerin zeigen, dass sie gut verdient», lautet eine Frage. Laura Bucher enthält sich da der Stimme. Gute und nachhaltig produzierte Kleider seien nun einmal eher teuer.

An jeder der sechs Stationen der Ausstellung kann über Modefragen in der Politik abgestimmt werden.

Zu sehen sind in «Robes poltiques» auch so unterschiedliche Kleider wie das von Kaiserin Sisi mit einer Taillengrösse von nur 47 Zentimetern. Oder das Originaloutfit von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard. Sie trug 2016 zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels weisse Akris-Kleider mit vielen Löchern drin. Das machte damals einige Schlagzeilen.

Laura Bucher hat sich modemässig seit ihrem Regierungsamt nicht gross verändert. Sie sagt:

«Es wäre einfach schön, wenn das Outfit von Politikerinnen gar kein Thema mehr wäre.»

Und erzählt vom Fototermin der neu zusammengesetzten St.Galler Regierung: «Susanne Hartmann und ich wurden eingeladen, uns farblich abzusprechen. Für die Männer gab es natürlich eine solche Regieanweisung nicht.»

Authentisch bleiben ist der Regierungsrätin wichtig

Die Ausstellung zeigt auch, wie Vertreterinnen von Königshäusern oder Politikerfrauen zu Stilikonen wurden, etwa Lady Di, Grace Kelly oder Michelle Obama. Laura Bucher legt Wert auf ein gutes Outfit, wirkt in der Kleiderfrage aber entspannt und pragmatisch. Authentisch bleiben sei ihr wichtiger als das rein Äusserliche. Und sie macht ihren männlichen Kollegen Mut:

«Eigentlich können wir Frauen uns modemässig viel mehr erlauben. Ich wünsche auch den Männern mehr Abwechslung, und ganz entspannt eine Sitzung oder einen Auftritt vielleicht ohne Krawatte und mit bequemen Turnschuhen.»

Die neue Ausstellung regt auf jeden Fall dazu an, über das Spannungsfeld von Politik und Mode nachzudenken. Laura Bucher empfiehlt sie auch bewusst den Medienschaffenden. Diese spielten eine zentrale Rolle bei der Frage, ob eine Politikerin immer noch allzu sehr an ihrer Mode statt an ihren Leistungen gemessen werde.

«Robes politiques»: Bis 6. 2. 2022; www.textilmuseum.ch