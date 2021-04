TANZPREMIERE Cinderella in St.Gallen: Der Flugkapitän ist hier der Märchenprinz Das Tanzstück «Cinderella» hatte am Freitag am Theater St.Gallen Premiere und punktet mit einer farbenfrohen, flüssigen Aufbruchstimmung. Choreograf Kinsun Chan versetzt das Märchen um Aschenputtel in die 1950er-Jahre und die Welt des Fliegens. Das quirlig und lebendig agierende Tanzensemble war erstmals im Theaterprovisorium zu sehen. Martin Preisser 24.04.2021, 14.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cindy Rella und Captain James: Naiara Silva de Matos und Piran Scott. Bilder: Gregory Batardon

Choreograf Kinsun Chan setzt in seiner neuen Produktion auf viel Unbeschwertheit und Schwung. «Cinderella», mit der Musik von Sergei Prokofjew, hatte am Freitag im St.Galler Theaterprovisorium Premiere und wirkte fast wie ein Akzent für die aufkeimende Hoffnung nach den Corona-Lockerungen auch im Theaterbetrieb.

Da passt auch der Schatten als von Chan zusätzlich in die Handlung gebrachte Figur (Lorian Mader), bewusst als Gegenpol zur guten Fee (Swane Küpper), die als Tupperware-Verkäuferin startet. Schatten und Fee spinnen immer wieder tänzerisch gekonnt die Fäden im quirligen Gruppengeschehen. Das Dunkle, das Unwägbare, den Schatten muss Cinderella überwinden, famos und facettenreich von Naiara Silva de Matos getanzt, um zu sich selbst zu finden. Wendig und sehr präsent zeigt sie die Wandlung von der ausgenutzten Putzfrau über die geheimnisvolle Frau in Rot bis hin zur sich für die Liebe bewusst Entscheidenden.

Das Paar im Märchen ist auch privat eines

Der Prinz im Märchen ist in dieser Inszenierung ein Flugkapitän (Piran Scott). Die beiden Hauptfiguren sind auch privat ein Paar, was trotz Coronaregeln dem Abend in den überzeugenden Pas de deux-Szenen eine intime, am Schluss auch eine das Befreite, Zärtliche und Verspielte unterstreichende Note verlieh. Cinderella sagt Ja zur Liebe und zum Leben und lässt am Ende des Abends fast übermütig einen Papierflieger ins Publikum fliegen.

Cinderella: Eine beschwingte Partyszene.

Kinsun Chan versetzt das Märchen von Aschenputtel in die 1950er-Jahre, in die Welt des Fliegens und der Sehnsucht nach der weiten Welt. Der Pilot steht hier für eine Figur, bei der Frauen damals leicht ins Schwärmen gerieten. Heitere Gruppenszenen der Stewardessen, schöne Zweier- und Dreier-Ensembles der Reisebüro-Familie Rella (Emily Pak, Florent Operto und Minghao Zhao) zaubern in oft ausgelassener Partymanier ein Tanzstück auf die Bühne, das leicht und voll Optimismus wirkt. Der Mythos Fliegen scheint hier auch symbolisch für die Sehnsucht nach dem Aufbruch unserer Tage auf.

Gute Fee und Tupperware-Verkäuferin: Swane Küpper.

Kinsun Chan inszeniert bewegungsreich. Virtuos, schnittig und ohne Zäsuren geht der fast zweistündige Abend über die Bühne und wird dadurch auch sehr kurzweilig. Die Modetänze der 1950er- und 1960er-Jahren wie etwa der Twist werden in ein wirbliges Tanzgeschehen integriert.

In die Zeit passt auch das Bühnenbild, das an die aufklappbaren Bilder der Pop-Up-Bücher erinnert (Bühne: Anja Jungheinrich und Kinsun Chan). Der Abend, an dem die Tanzkompanie des Theaters St. Gallen erstmals auf der Bühne des Provisoriums zu sehen war, war auch ein farbenfrohes Kostümfest (Kostüme: Maor Zabar). Der Stil der 1950er-Jahre mit den grossen, breiten Röcken wurde kombiniert mit textilen Motiven, die das Märchenhafte der Geschichte unterstrichen.

Klang und Bewegung sehr synchron

Coronabedingt war die Musik von Prokofjew nicht live zu erleben. Aber was da aus den Lautsprechern kam, war eine frische, lebendige, zügige Interpretation dieser fantasievollen, motivreichen Ballettmusik durch das Sinfonieorchester St. Gallen unter der Leitung seines Chefdirigenten Modestas Pitrenas.

Man hatte an dieser Premiere musikalisch fast eine Art Live-Gefühl: Vom Fluss, dem Farbenreichtum und der filigranen Gestaltung des Orchesters liess sich das Tanzensemble ganz unmittelbar anstecken. Das bewirkte, dass Bewegung und Klang sehr synchron wirkten und das Stück dadurch zusätzliche Lebendigkeit ausstrahlte.

Weitere neun Vorstellungen bis 22.5.; www.theatersg.ch