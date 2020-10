Tanzen mit Maske, Handschuhen und auf Abstand: Wie der St.Galler Tanzchef Kinsun Chan und seine Comapagnie die Pandemie meistern Wie tanzt man, wenn man sich an die Abstandsregeln halten muss? Der Leiter der Tanzkompanie des Theaters St. Gallen Kinsun Chan äussert sich zu den Herausforderungen, die das Schutzkonzept für Bühnenschaffende mit sich bringt. Er nimmt es mit Humor und ist froh, dass in St.Gallen überhaupt getanzt werden kann. Mirjam Bächtold 12.10.2020, 05.00 Uhr

Kinsun Chan, Tanzchef am Theater St.Gallen, hat für die erste Premiere seiner Compagnie das Bühnenbild entworfen. Bild: Arthur Gamsa

Wie eine Insel aus hellem Sand liegt das ovale Bodentuch in der Lokremise, umgeben von baumähnlichen Elementen, die einer Fantasiewelt zu entstammen scheinen. Für Kinsun Chan sind das Theater und die Tanzkompanie genauso eine Insel, oder eine Oase in der Corona-Wüste. «Ich bin froh, dass wir wieder proben und auftreten können. Zwar birgt das Schutzkonzept einige Herausforderungen, aber in St.Gallen wird immerhin getanzt», sagt der Leiter der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen.

Andere Häuser etwa in England oder den USA seien noch geschlossen. «Die Metropolitan Opera in New York hat alles abgesagt für die gesamte Spielzeit 20/21. Da haben wir es vergleichsweise sehr gut.» Bereits vor der Sommerpause war ein Auftritt im Park möglich.

«Für die Tänzer war es gut, wieder auftreten zu können und die ausverkauften Vorstellungen zeigten, dass das Publikum uns nicht vergessen hat.»



Die Bühnenbild-Insel in der Lokremise, die Kinsun Chan entworfen hat, gehört zum Tanzstück «Zendijwa», das am 17. Oktober Premiere feiert. Die Choreografie dazu hat Nadav Zelner aus Israel entwickelt. Darin entführt er das Publikum in eine utopische Welt, gerade in Zeiten der Pandemie eine Alltagsflucht.

Wie eine Bühnenbild-Insel: Kinsun Chan entwarf den Raum für die Choreografie «Zendijwa» von Nadav Zelner. Bild: Arthur Gamsa

Die Zuschauer sollen nichts von den Sonderregeln merken

Naher Körperkontakt, Gesicht an Gesicht, Hebefiguren – die Zuschauer sollen nichts von Sonderregeln merken, wenn sie den Tänzern zusehen. «Sie kommen ins Theater, um zu geniessen und das will ich ihnen ermöglichen», sagt Kinsun Chan.

Dass dem Tanz aber doch einige Hürden in den Weg gelegt werden, wird im Gespräch mit ihm klar. In den ersten zehn Tagen der Probe wurde beispielsweise nur mit Masken getanzt, da man nicht wusste, ob jemand das Virus hatte. «Das ist nicht einfach. Tanz ist eine Kunstform, aber es ist auch Sport. Und mit eingeschränkter Atmung dieselbe Leistung zu erbringen, ist anstrengend», sagt Chan.

Es gibt für die Proben klare Regeln: Wenn zwei Tänzer miteinander tanzen, darf die Szene höchstens 15 Minuten dauern und danach müssen sie wieder eine Stunde Abstand zueinander einhalten. Bei einer Vorstellung ist das machbar, nicht aber während der Proben.

«Deshalb gibt es auch hier Szenen, die wir mit Masken und Handschuhen proben müssen.»

Lässt sich von den strengen Coronaregeln für seine Comapagnie nicht unterkriegen: Tanzchef Kinsun Chan. Bild: Arthur Gamsa

Die Ausnahme sind Paare, die auch privat zusammenleben. «Da diese unbeschränkt miteinander tanzen dürfen, erhalten manchmal diese Tänzer eher die führenden Rollen, was für die anderen frustrierend sein kann», sagt Chan. Doch das sei nun mal die Situation und man mache das Beste daraus.

Verantwortung gegenüber anderen Sparten

An anderen Häusern in der Schweiz können die Tänzer freier miteinander tanzen, da sie während der Spielzeit unter sich bleiben wie eine Fussballmannschaft. Aber am Theater St.Gallen, das spartenübergreifend arbeitet, kommen die Tänzer auch in Musicals oder Opern zum Einsatz. «Deshalb müssen wir besonders vorsichtig sein und uns an diese Abstandsregeln halten. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Künstlern aus den anderen Sparten», sagt Chan.

«Am einfachsten wäre es, wenn ich einen Wohnblock zur Verfügung hätte, wo die gesamte Tanzkompanie wohnen könnte. Aber das würde andere Probleme bergen», sagt der Choreograph und lacht. Trotz der vielen Auflagen und Regeln nimmt er die Situation mit Humor. «Ich habe mir schon überlegt, einen Maskenball zu inszenieren», scherzt er. Doch momentan werden die Masken nur in den Proben eingesetzt. Auf der Bühne herrscht für 50 Minuten die Illusion, dass alles in Ordnung ist.