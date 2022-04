Kinsun Chan und Martin Zimmermann spannen für Steps zusammen

Tanz Wenn die wundervolle Welt kippt: Am Donnerstag eröffnet die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen das Festival Steps Für das Eröffnungsstück des Schweizer Tanzfestivals Steps hat Kinsun Chan mit dem Tausendsassa der freien Szene zusammengespannt – dem Regisseur und Clown Martin Zimmermann. Gemeinsam haben sie «Wonderful World» kreiert; darin geht es um globale Zukunftsfragen. Der aktuelle Krieg hat die Probenphase mitgeprägt. Umso wichtiger war beiden Choreografen, nicht den Humor zu verlieren. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Proben zum Steps-Eröffnungsstück «Wonderful World» in der Lokremise St.Gallen. Tanzchef Kinsun Chan (links) und Martin Zimmermann sind schon lange befreundet; jetzt haben sie gemeinsam choreografiert. Bild: Ralph Ribi

«Smile» steht auf der schwarzen Trainerjacke mit dem Clownsgesicht und dem Circus-Knie-Logo, die Martin Zimmermann während der Probe in der Lokremise trägt. Er mag es humorvoll und relaxed, egal, ob er gerade mit Tanzchef Kinsun Chan an der Bühne herumwerkelt, die im zweiten Teil des Stücks zur schiefen Ebene wird, oder ob er mit einzelnen Tänzerinnen und Tänzern an den Figuren arbeitet, die sie in «Wonderful World» verkörpern.

Das Stück eröffnet am Donnerstag das Schweizer Tanzfestival Steps und wird nach der Premiere in St.Gallen an sieben weiteren Häusern zu Gast sein. Fast den ganzen Mai über ist die Kompanie damit unterwegs. «Spass ist wichtig, auch für die Körper», sagt Zimmermann. «Ein Tänzerleben ist hart und vergleichsweise kurz, da sollen die Tänzerinnen und Tänzer während der Proben eine gute Zeit haben.»

«Wonderful World» sei auch ein trauriges Stück, sagt Martin Zimmermann, der vom Nouveau Cirque kommt. Doch die Tänzer sollen Spass haben beim Kreieren, so wie er und Kinsun Chan. Bild: Ralph Ribi

Zimmermann, als Clown, Choreograf, Bühnenbildner und Regisseur der Tausendsassa der Schweizer Theaterszene, 2021 mit dem Grand Prix Darstellende Künste ausgezeichnet, war schon lange auf der Wunschliste Kinsun Chans. Die beiden kennen sich seit mehr als zwanzig Jahren, verfolgen gegenseitig ihre Arbeit; ursprünglich wollte Kinsun Chan Zimmermann bereits für seine erste Tanzpremiere in St. Gallen vor drei Jahren verpflichten. «Ein gemeinsamer Freund hat uns zusammengebracht», erzählt Chan, «der St. Galler Punk Lurker Grand.»

«St.Galler Publikum wird sehr überrascht sein»

Beide sind über Umwege zum Tanz gekommen, verstehen sich als Quereinsteiger und Querdenker. Während Martin Zimmermann nach einer Lehre als Dekorationsgestalter die Nationale Zirkusschule in Frankreich absolvierte, hat Chan auch Bildende Kunst und Grafikdesign studiert: Wenn es um die Bühne geht, greifen sie gern selbst zu Meterstab und Akkuschrauber.

Als Choreografen haben sie sich nun perfekt ergänzt. «Kinsun kennt die Körper der Tänzerinnen und Tänzer sehr gut, ich habe die Figuren kreiert», sagt Zimmermann. Darüber hinaus wird jedes Kompaniemitglied seine Persönlichkeit einbringen – stärker als in jedem anderen bisherigen Stück, verspricht Kinsun Chan. «Das St. Galler Publikum wird überrascht sein.»

Tanzchef Kinsun Chan hat seine Kompanie gut durch die zwei Pandemiejahre gebracht - jetzt merkt er, dass sie in Aufbruchstimmung ist und voll Entdeckungslust. Bild: Ralph Ribi

Überraschungen haben auch Chan und Zimmermann in der Entwicklungszeit von «Wonderful World» reichlich erlebt, wie alle Weltenbürger. Der Entwurf des Stücks entstand noch vor der Pandemie; die Grundfrage war ursprünglich: Was passiert mit der Welt, wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät, wenn sie plötzlich auf der Kippe steht? Im Auge hatten die beiden Choreografen dabei globale Probleme wie den Klimawandel. Die aktuelle Weltlage verändert nun ihren Blick auf das Stück und fliesst mit ein. Martin Zimmermann sagt:

«Wenn man ein Stück kreiert, und gerade ist Krieg, dann wäre es absurd, das zu ignorieren.»

Kunst sei das einzig wirksame Mittel gegen Diktaturen; gerade in Krisenzeiten sei es essenziell, die künstlerische Freiheit zu verteidigen. «Denken Sie an Charlie Chaplins Film «The Great Dictator». Kunst kann starke Zeichen setzen, die Welt spiegeln, das Nachdenken in Gang setzen.» Sie dürfe aber auch guttun, beflügeln.

Bevor die Stimmung kippt im Stück, «die Party vorbei ist», wie Martin Zimmermann sagt, haben 15 Tänzerpersönlichkeiten ziemlich viel Spass. Wie hier an der Probe in der St. Galler Lokremise. Bild: Ralph Ribi

«Wonderful World» will beides. Und es soll für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch etwas spürbar werden von der humorvollen «Spielplatzatmosphäre», in der das Stück entstanden ist. Das Thema gehe alle an, deshalb wünschen sich Chan und Zimmermann viel junges Publikum.

Die Kompanie ist nach der Pandemie aufgeblüht

Dass der Titel des Stücks schon vor Probenbeginn feststeht, ist für einen Künstler aus der freien Szene wie Zimmermann ziemlich ungewöhnlich; Kinsun Chan hat sich an Arbeitstitel gewöhnt, wie sie spätestens zur Spielplanpräsentation feststehen müssen. Trotzdem ist er mit der freien Szene in Verbindung geblieben und empfindet deren Flexibilität und Kreativität als höchst belebend.

Er spürt es auch an den Tänzerinnen und Tänzern der Kompanie: Sie sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Martin Zimmermann. Der Zeitpunkt war genau richtig. Nach der kontaktarmen Zeit der Pandemie konnten sie sich neu und richtig kennenlernen; sie sprühen gerade vor Entdeckungs- und Lebenslust. Gute Voraussetzungen, um eine wankende Welt zumindest von Augenblick zu Augenblick in ein fragiles Gleichgewicht zu bringen.

Eröffnung Tanzfestival Steps Donnerstag 28.4., 20 Uhr, Lokremise St. Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen