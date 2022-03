Die Tanzkompanie St.Gallen zeigt in der Lokremise Eigenkreationen

Tanz Reise in die Schwerelosigkeit, Aufmarsch der Kakerlaken: Die Kompanie des Theaters St.Gallen tanzt eigene Choreografien Acht Tanzstücke unter dem vieldeutigen Titel «Raw» zeugen von der übersprudelnden choreografischen Kreativität in der Tanzkompanie von Kinsun Chan. Leider ist der abwechslungsreiche Abend nur zweimal in der Lokremise zu sehen. Bettina Kugler 10.03.2022, 17.49 Uhr

Ironischer Blick auf den aufrechten Gang: Das Stück von Swane Küpper lässt Kakerlaken tanzen. Bild: Gregory Batardon

Welch ein Kontrast: Haben gerade noch Mei-Yun Lu und Guang-Xuan Chen das Zeitgefühl ausgehebelt und das Publikum in der Lokremise mit ihrem Stück «Voyage» und atemberaubender Körperbeherrschung auf eine Reise in die Schwerelosigkeit mitgenommen, so katapultiert Choreografin Swane Küpper einen Wimpernschlag später an den Anfang und das Ende der Menschheitsgeschichte.

Zwei Tänzerinnen und ein Tänzer, Beatriz Coelho, Lena Obluska und Dustin Eliot, üben da zunächst den aufrechten Gang, sie wirken wie aus dem Biologiebuch gefallen, Kapitel Evolution. Dann aber geht die Post ab, bitterböse und ironisch, zu Hobo Johnsons Song «You & the Cockroach». Die Kakerlaken, dem Menschen als vermeintlicher Krone der Schöpfung haushoch überlegen, erweisen sich hier als kunstwürdig: Das ist nur eine Spielart zeitgenössischer Choreografie, für die Kinsun Chan, Tanzchef am Theater St.Gallen, den Mitgliedern seiner Kompanie mit dem Abend «Raw» ein Experimentierfeld eröffnet hat.

Ineinanderfliessende Körper in schwereloser Langsamkeit: Mei-Yun Lu und Guang-Xuan Chen in «Voyage». Bild: Gregory Batardon

Eine Plattform für den choreografischen Nachwuchs

Die Plattform für den choreografischen Nachwuchs aus den eigenen Reihen ist nicht neu: Auch Chans Vorgängerin Beate Vollack und vor ihr Marco Santi und Philipp Egli gaben ihren Tänzerinnen und Tänzern hin und wieder Gelegenheit, die eigene Kreativität auszuleben und für ein abendfüllendes Programm in eine verdichtete, suggestive Form zu bringen – sei es mit einem übergeordneten Thema (etwa den «Sieben Todsünden» bei Beate Vollack), sei es ohne Vorgaben wie jetzt. Fünf Mitglieder der St. Galler Tanzkompanie und drei Studierende des Masterstudiengangs Dance der Zürcher Hochschule der Künste haben dafür insgesamt acht Stücke entwickelt.

Tatsächlich ist die Vielfalt enorm; sie reicht vom intimen, weltvergessenen Paarstück «Voyage», bei dem sich zu schwebend-sphärischen Klängen jede tänzerische Bewegung wie in Zeitlupe aus der vorausgehenden der Partnerin oder des Partners entfaltet, bis hin zum schnellen Gewusel der Kakerlaken zu Wortsalven und stampfendem Hip-Hop. Von Händen und Füssen unter Strom in Beatriz Coelhos «Space is the movement if you look» zu einer tänzerischen Analyse von Beziehungen vor und seit der Corona-Pandemie.

Tanz hinter Plexiglas: Erinnerungen an die Pandemie

Gedämpfte Lebenslust: zwei Einhörner (Dustin Eliot, Lena Obluska) in coronakonformer tänzerischer Hingabe. Bild: Gregory Batardon

In «Before & After» lässt sich Piran Scott von seiner Kompaniekollegin Naiara Silva de Matos in einen lebensfroh entspannten Samba ziehen, während Dustin Eliot und Lena Obluska, getrennt durch die notorische Plexiglaswand, im Einhornoverall (Kostüme: Berend Voorhaar und Sabrina Zyla) abtanzen – aber nicht zueinander finden. Humorvoll spiegelt sich im Stück die komplizierte Trainings- und Probenzeit mit strengen Schutzmassnahmen, in der sich nur Paare innerhalb der Kompanie nahe kommen durften.

Zusammengewachsen sind die Tänzerinnen und Tänzer der jungen internationalen Kompanie gleichwohl. Man sieht es in der geballten kreativen Energie der acht kurzen Stücke, insgesamt neunzig Minuten unter dem Sammelbegriff «Raw», der viele Bedeutungsnuancen hat – roh und ungeschliffen oder rau, krude, auch nackt. Nicht buchstäblich: die Körper stecken mindestens im Hauttrikot, etwa der Liebhaber (Minghao Zhao) in der Dreiecksgeschichte «Transfigured Night» («Verklärte Nacht») zur sinnlich-spätromantischen Musik des gleichnamigen Streichsextetts von Arnold Schönberg, choreografiert von Filipe Portugal in fliessenden, überaus ästhetischen Partnerwechseln. Davor und danach: denkbar stark kontrastierende Stücke.

Wunden, Traumata und Selbstbehauptung

In Minghao Zhaos «Snake Deities» sind die Körper eingeschnürt; die fünf Tänzerinnen und Tänzer loten virtuos und kraftvoll, mit Anlehnungen beim rituellen Tanz, das Göttliche im Menschen aus – und ebenso das Animalische. Um Wunden und Traumata, die Selbstbehauptung des Ich gegen gesellschaftliche Normen geht es in «Space is movement if you look», choreografiert von Beatriz Coelho, und auch im abschliessenden «See me under the skin»: einem weiteren expressiv-bekenntnishaften Stück von Guang-Xuan Chen, nun für drei Tänzerinnen und zwei Tänzer, abgelöst von Geschlechterklischees.

Dazwischen das poetisch schillernde «Hyphae» von Maria Combi, in dem die Tänzer zusammen einen Pflanzenorganismus bilden, Zellfäden eines Pilzes, mikroskopisch vergrössert und sanft in Bewegung: auch das ist «roh», eine Expedition ans Wurzelwerk der Kunst und ein Sinnbild für die wildwuchernde und zugleich kultivierte tänzerische Fantasie. Schade nur, dass «Raw» lediglich an zwei Abenden in St.Gallen zu sehen ist.

Weitere Vorstellung Donnerstag 10. März, 20 Uhr, Lokremise St.Gallen. Vorstellungen in Zürich: 12./13. März, Theater der Künste, ZHdK