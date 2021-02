Studenten in Not Flawiler Künstler lebt von 60 Franken im Monat Die Coronakrise hat viele typische Studentenjobs vernichtet. Das spürt auch der Flawiler Künstler Felix Stöckle im Portemonnaie. Auf der Suche nach finanziellen Lösungen wurde er von den Behörden enttäuscht. Roger Berhalter 13.02.2021, 05.00 Uhr

Felix Stöckle, hier mit seiner Partnerin Sophie Benvenuti im Siebdruckatelier Q90 in Biel. Bild: PD

Er hätte allen Grund zu jammern. Schliesslich hat er im Januar nur 60 Franken verdient. «Und im Februar siehts nicht besser aus», sagt Felix Stöckle. Der 26-Jährige Flawiler studiert Kunst und Vermittlung an der Hochschule Luzern; im Sommer wird er abschliessen.

Er mag aber nicht jammern. Er möchte nicht dem Klischee des Künstlers entsprechen, der lieber beim Staat die hohle Hand macht, statt sich den Lebensunterhalt selber zu verdienen. «Ich bin seit zehn Jahren nonstop am Arbeiten», sagt er.

Auch während des Studiums: Er putzt im Stundenlohn die Zimmer eines Bieler Hotels, er reinigt die Werkstatt seiner Hochschule, früher sprach er auch schon als Spendensammler am Bahnhof Passanten an. «Ich bin mir für nichts zu schade», betont Stöckle. Dennoch ist sein ohnehin bescheidenes Einkommen in den letzten Monaten auf 60 Franken geschrumpft. «Überall wurden Stunden gestrichen, nirgends gab es noch Arbeit.»

Das Studium abbrechen, sich neu orientieren

Vergeblich hat Stöckle beim RAV Arbeitslosengeld beantragt. «Ich falle zwischen Stuhl und Bank.» Weil ihm nicht gekündigt (sondern nur das Pensum reduziert) worden sei, habe er keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Auch Erwerbsersatz bekommt er nicht, da er noch nicht als selbstständig erwerbender Künstler gemeldet ist.

Beim RAV habe man ihm unter anderem geraten, als Student zu pausieren, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen. «Dass ich meine Ausbildung abbreche, kann doch am Bildungsstandort Schweiz nicht die Lösung sein!»

Das RAV hat ihm auch nahe gelegt, sich umzuorientieren und ausserhalb der Kulturbranche einen Job zu suchen. Das ärgert Stöckle:

«Niemand käme auf die Idee, einem Banker zu raten, er soll doch mal auf dem Bau arbeiten.»

Stöckle ist nicht der einzige Student in prekären Verhältnissen. Die Coronakrise hat viele typische Studentenjobs gerade in der Gastronomie und Hotellerie vernichtet. «Das Problem ist virulent», bestätigt Etrit Hasler, Geschäftsführer der Organisation Suisseculture Sociale, welche die Covid-Nothilfe für Kulturschaffende leistet.

Etrit Hasler, Geschäftsführer von Suisseculture Sociale. Anna Tina Eberhard



Schon im vergangenen Sommer sei eine ganze Studentengeneration mit schlechten Jobaussichten auf den Arbeitsmarkt gekommen. «Das wird sich diesen Sommer zuspitzen.» Hasler verweist auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten: Beispielsweise Hilfefonds der Hochschulen selber oder das Stipendienwesen der Kantone.

Dreimal so viele Studenten beantragen ein Darlehen

Mit Educa Swiss gibt es zudem eine Stiftung, die Studenten mit Darlehen aushilft. Schon im ersten Lockdown seien dreimal so viele Anfragen wie üblich eingegangen, sagt der Stiftungsratspräsident in einem Beitrag des Schweizer Fernsehens. «Das ist ein massiver Anstieg. Jetzt, im Januar, ist dieser nochmals grösser geworden.»

Felix Stöckle hat nach einem Aufruf, den er per Mail verschickt hat, schon Hilfe bekommen. So hat er durchaus Chancen, Geld von Suisseculture Sociale zu erhalten. Er werde sich weiterhin bewerben, und auch sein Siebdruckatelier in Biel werde er weiterhin betreiben, auch wenn er dafür sein Erspartes antasten muss. «Gerade jetzt sollte man die Kultur fördern.»