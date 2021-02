Streit um Wandbild Türkischer Generalkonsul lässt in St.Gallen Erdogan-Karikatur übermalen – Professor warnt vor zunehmender Selbstzensur Wandbild mit Nachspiel: In der St.Galler Innenstadt wurde eine Erdogan-Karikatur übermalt – auf Bitten der Türkei. Alles regelkonform, sagt Stadtpolizei und Stadt. Jetzt mahnt ein Professor für Kunstphilosophie, auch in der Schweiz werde vermehrt zur Selbstzensur gegriffen. Julia Nehmiz 15.02.2021, 20.20 Uhr

Das umstrittene Plakat (oben rechts) mit der Erdogan-Karikatur am St.Galler Restaurant Schwarzer Engel wurde übermalt. Bild: Michel Canonica

«Karikaturen polarisieren – das ist sogar ihr ausdrückliches Ziel», sagt Emmanuel Alloa. Er ist Professor für Ästhetik und Kunstphilosophie an der Universität Fribourg, an der HSG lehrte er über viele Jahre Philosophie, war dort im vergangenen Semester als Gastprofessor in der Politikwissenschaft tätig, und er nimmt sich die Zeit, sich zum St.Galler Karikaturenstreit zu äussern.

Auf Bitten des türkischen Generalkonsuls wurde ein Poster übermalt, das am Restaurant Schwarzer Engel aussen auf eine Wand gekleistert worden war. Die St.Galler Stadtpolizei sei dabei nur den behördlichen Auflagen gefolgt, denn: «Ein Wandbild darf ohne Bewilligung nicht angebracht werden», sagt Dionys Widmer, Pressesprecher der Stadtpolizei.

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Der türkische Generalkonsul habe sich aufgrund der Meldung von türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich vom Wandbild gestört fühlten, bei der St.Galler Polizei gemeldet.

Es sei das erste Mal, dass eine ausländische Vertretung oder eine politische Stelle die St.Galler Polizei ersuche, ein Wandbild zu entfernen, weil sich Personen an dessen Inhalt störten. Für die Polizei sei jedoch nicht relevant, wer die Meldung absetze, sondern ob die rechtlichen Grundlagen eingehalten werden, sagt Widmer. Und im vorliegenden Fall sei keine Bewilligung eingeholt worden, dieses Wandbild anzubringen. Diese unbewilligte Aktion war auch der Grund, weshalb die Polizei eingeschritten ist.

«Es gibt Einzelfälle, dass sich Anwohnerinnen oder Anwohner wegen einer Sprayerei oder eines Transparents melden», sagt Widmer. Doch diese Beschwerden zielten nicht auf das Sujet, sondern auf die illegal angebrachte Sprayerei oder das Transparent.

Auch in der Schweiz greift die Selbstzensur um sich

Die Schweiz habe in Sachen Karikaturen eine lange Tradition, man brauche nur an die Verspottungen der Basler Räte während der Fasnacht zu denken, sagt Emmanuel Alloa. Dennoch greife in der Schweiz wie anderswo auch vermehrt die Selbstzensur: Immer mehr Blätter verzichten auf Karikaturen, sagt Alloa.

«Politische Öffentlichkeit heisst Streit, und wer meint, dieser Raum liesse sich vorsorglich befrieden, irrt gewaltig.»

Emmanuel Alloa, Professor für Ästhetik und Kunstphilosophie an der Universität Fribourg. Bild: PD

Man möge die Erdogan-Karikatur von Thomas Baumgärtel, die kurzzeitig am St.Galler Restaurant Schwarzer Engel angebracht war, geschmacklos finden, aber dennoch die Meinungsfreiheit verteidigen wollen. «Solange keine Grundrechte verletzt wurden, gibt es keinen Anlass, die Palette politischer Diskussionsformen behördlich einzuschränken.»

Hätten die Besitzer der Liegenschaft Schwarzer Engel denn überhaupt eine Bewilligung erhalten, diese Karikatur an ihrem Haus anzubringen? «Ob es den quantitativen Anforderungen genügt hätte, kann ich nicht beurteilen», sagt Stadtrat Markus Buschor. Doch was den Inhalt einer Karikatur angehe, so seien die Hürden sehr hoch, bis die Stadt entscheide, etwas sei nicht zeigbar. Denn:

«Die politische Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut.»

Viele Abklärungen nötig, bis man ein Wandbild anbringen darf

Ivan Furlan, Dienstellenleiter Amt für Baubewilligungen St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Zu den grundsätzlichen Anforderungen gibt Ivan Furlan Auskunft. Der Leiter des Amts für Baubewilligungen sagt:

«Die Altstadt gehört zu den wichtigsten geschützten Ortsbildern der Stadt St.Gallen.»

Dementsprechend würden an die Gestaltung in der Altstadt hohe Anforderungen gestellt. Ein Gesuch um Platzierung der Karikatur wäre den Nachbarn ausgeschrieben worden und es hätte geprüft werden müssen, ob ein solches Wandbild mit den denkmalpflegerischen Vorgaben vereinbar gewesen wäre. Im Weiteren hätte geprüft werden müssen, ob das Motiv mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften vereinbar gewesen wäre.

«Dabei wäre namentlich zu beachten gewesen, dass Motive mit rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt nicht zulässig sind.»

Massgebend wäre auch gewesen, ob gegen die Karikatur Einsprachen von Nachbarn eingegangen wären, so Furlan. Hätte die Karikatur die öffentlich-rechtlichen Vorgaben eingehalten und stünden keine nachbarlichen Interessen entgegen, wäre eine Bewilligung nicht ausgeschlossen.

Erdogans Inszenierung in der medialen Öffentlichkeit

Erdogan sei ein gewiefter Bildpolitiker, er arbeite seit Jahren an seiner Inszenierung in der medialen Öffentlichkeit, sagt Emmanuel Alloa. Die Fremdwahrnehmung im Ausland sei genau mit einkalkuliert, für die türkische Wählerschaft in der Diaspora natürlich als einem gigantischen Stimmreservoir, aber auch darüber hinaus bei den Regierungen ganz Europas. «Wenn es der AKP gelingt, sogar die St.Galler Stadtpolitik zu beeinflussen, ist ihr wieder einmal ein publikumswirksamer Streich gelungen.»