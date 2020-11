Strauss und Schubert: Beide öffnen immer wieder den Himmel - live in der St. Galler Tonhalle oder zu Hause beim Bügeln

Richard Strauss' Oboenkonzert ist eine echte Entdeckung. Solistin Rosemary Yiameos hat es im 3. Tonhallekonzert mit begeisternder Hingabe und grosser Überzeugungskraft interpretiert. Wir waren vor Ort und per Livestream dabei: einerseits unter den fünfzig Glücklichen im Konzertsaal, andererseits mutterseelenallein am Bildschirm.

Martin Preisser 23.11.2020, 13.00 Uhr

Himmlische Oboe: Rosemary Yiameos als Solistin im 3. Tonhallekonzert. Michael Balke dirigiert. Bild: Michel Canonica

Seit 2002 Solo-Oboistin im Sinfonieorchester St. Gallen, gehört Rosemary Yiameos zu den Publikumslieblingen. Mit so manch einnehmendem Oboensolo aus der romantischen Sinfonik hat sie immer wieder gepunktet. Umso schöner, die Musikerin im 3. Tonhallekonzert als Solistin zu erleben, mit einem selten gehörten, wertvollen Konzert.

Obwohl kurz vor seinem Tode geschrieben, hat das Oboenkonzert von Richard Strauss gar nichts von der Abschiedsatmosphäre seiner anderen Spätwerke. Leichtfüssig und warm kommt der erste Satz daher, fast von mozartischer Schwerelosigkeit. Und doch erkennt man in jeder Melodie und jeder harmonischen Wendung Richard Strauss mit seinem so typischen schwärmerischen Ausschwingen.

Rosemary Yiameos gelingt dieses technisch sehr anspruchsvolle Stück wunderbar. Ihre Oboe verführt mit geschmeidigem Klang, mit souverän ausgespielten musikalischen Bögen. Ins Verspielte des ersten Satzes kommt dann doch ein kleiner Hauch Strauss'scher Wehmut hinein. Michael Balke, Erster Gastdirigent des Sinfonieorchesters St. Gallen, mag dieses Stück merklich auch. Er kann das Orchester zu selbstverständlichen und natürlichen Dialogen mit der Solistin einladen und ruft einen Klang ab, der die Geschmeidigkeit der Oboe genau aufnimmt.

Eine sensible Oboistin

Nach weiten, ruhig ausgespielten Solo-Kantilenen im zweiten Satz leitet die Solistin mit einer virtuosen und Leichtigkeit ausstrahlenden Kadenz in den dritten, kecken, spritzigen Satz über. Auch da wirkt dieses fein ziselierte Oboenkonzert, als würde Richard Strauss in Miniaturen und aus der Ferne doch auch an die Welt seiner grossen Opern und sinfonischen Dichtungen erinnern wollen. Alles in allem: Rosemary Yiameos hat ihren Ruf als hervorragende und sensible Oboistin in diesem Werk rundum bestätigt.

50 Besucherinnen und Besucher war in der Tonhalle St.Gallen am Sonntagnachmittag zugelassen. Bild: Michel Canonica

«Himmlisch» war das Motto des dritten, in Corona-Zeiten wiederum auch gestreamten Tonhallekonzerts (siehe dazu den Text von Bettina Kugler, wie das Konzert am Laptop daheim wirkt). Himmlisch sind viele Momente der Strauss'schen Oboenwelt, und himmlisch die Längen von Schuberts Grosser C-Dur-Sinfonie. Die Kunst, dieses Werk mit diesen wunderbaren Längen nicht ausufern zu lassen, ist eine anspruchsvolle. Michael Balke gelang sie.

Kompakte himmlische Längen

Alle vier Sätze des einstündigen Werks wirkten kompakt und vorwärtsstrebend, mit rundem, kräftigem und durchsichtigem Klangbild. Hier werden die Längen zusammengehalten, Längen, die schon im ersten Satz enorm in die Welt von Bruckner vorausweisen, mit Klangballungen, die auch für Schubert ein neuer Schritt waren. Nach der hymnischen Eröffnung vermochte Balke im zweiten Satz die Polarität zwischen kantigen und weichen, zwischen blockartigen und gesanglichen Partien klar zu unterstreichen und stets plastisch auszugleichen. Straff auch das lange Scherzo, wo beherrschte Konturen zu geschlossenem Eindruck verhalfen.

Konzert in der Pandemie: Auch fast alle Musikerinnen und Musiker der St.Galler Sinfoniker tragen Maske. Bild: Michel Canonica

Schuberts Grosse C-Dur-Sinfonie präsentierte ein Orchester, das sich sehr geschlossen zeigte, fähig zu überzeugendem Tutti-Klang. Virtuos und hintergründig, mit markant gesetzten Klangballungen bisweilen, mit intelligent gewählten Tempi: Michael Balke zeigte einen Schubert, der leuchtete und sich nicht im auf dem Romantischen schwelgte. Im besten Sinne eine moderne Fassung, die Schubert weniger im Spannungsfeld mit seinem Zeitgenossen Beethoven zeigt, sondern als erstaunlich experimentellen Sinfoniker.