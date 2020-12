Coronakrise «Es geht um die Existenzsicherung»: Warum St.Gallens Kulturministerin Laura Bucher das Gespräch mit Kulturschaffenden sucht Die zweite Welle legt den Kultursektor lahm. Regierungsrätin Laura Bucher hat sich mit Kulturschaffenden und Institutionen über die Probleme der Coronakrise ausgetauscht – und überraschend eindringliche Statements gehört. Julia Nehmiz 16.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen»: Das Brecht-Zitate passte kaum besser als in Pandemiezeiten. Wann der Vorhang (wie hier am Theater Bern) wieder hochgehen darf, ist völlig ungewiss. Bild: Peter Schneider / Keystone

60 Kulturschaffende durften mitmachen, und viel mehr hätten gerne das Gespräch gesucht: Dass St.Gallens Kulturministerin Laura Bucher in der Coronakrise zum Dialog, zu einem runden Tisch einlud, stiess bei Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen auf riesiges Interesse. Doch aus technischen Gründen musste die Teilnehmerzahl des Dialogs von Montagabend begrenzt werden.

«Es ist mir sehr wichtig, mich mit den direkt Betroffenen auszutauschen», sagt Laura Bucher. Um zu erfahren, wie Kommunikation und Massnahmen der Regierung ankommen. Und um zu erfahren, wie es den Kulturschaffenden geht. Da die Einladung zum Dialog so grosse Resonanz hervorgerufen hat, soll diese Art des Austausches unbedingt weitergeführt werden, so Bucher.

Und, wo drückt der Schuh? Ganz klar, die Kulturszene ist sich einig: Corona stellt alle vor grosse Probleme. Laura Bucher sagt:

«Es war eindrücklich, wie die Betroffenen berichteten, wie das ist, in der Krise mit den Unsicherheiten umzugehen. Und wie hart die Krise Kulturschaffende und Kulturinstitutionen trifft.»

Einer berichtete, seine Agenda für die nächsten zwei Jahre sei komplett leer, er stehe vor dem Nichts. Andere erzählten, dass der Ehegatte einen Job annehmen musste oder sie selber überlegen, einen anderen Job anzunehmen. Und Institutionen berichteten, wie schwierig es für sie sei, ständig neue Schutzkonzepte umsetzen zu müssen, ständig umplanen zu müssen.

Die grosse Sorge: Was passiert mit der Kultur, wenn man längerfristig nicht proben kann?

Regierungsrätin Laura Bucher Bild: Anna Tina Eberhard



Zum einen sei da die Sorge, in naher Zukunft in Existenzschwierigkeiten zu geraten. «Die Krise ist für die Branche existenziell.» Und zum anderen sei die grosse Sorge, was mit der Kultur passiere, wenn man längerfristig nicht planen, proben, programmieren könne. «Viele haben Angst, die Gesellschaft gewöhne sich an eine kulturlose Zeit.» Und ja, Bucher teilt diese Sorgen. «Es braucht Unterstützung und eine Langzeitperspektive.»

Klar sei bekannt, dass die Coronakrise die Kulturbranche hart treffe, sagt Bucher. Doch es habe sie überrascht, dass Künstlerinnen und Künstler wirklich Angst davor haben, das Publikum könne sich daran gewöhnen, dass es keine Kultur mehr gebe. «Das war mir so nicht bewusst.»

Aber was kann man dagegen tun?

«Es ist wichtig, sich zu engagieren, auch wenn die Perspektiven schwierig sind.»

Die Kulturschaffenden steckten im Spannungsfeld: Auf der einen Seite der Shutdown, der Kulturaufführungen verunmöglicht. Auf der anderen Seite muss man Pläne machen und ins Unsichere hinein programmieren. Genau dafür würden die Beiträge für Transformationsprojekte bereitstehen. Neue Formen, kleinere Räume, kleinere Gruppen, digitale Formate – es gebe viele Möglichkeiten. Doch Bucher merkt an:

«Ich habe gemerkt, dass im Moment viele sehr damit beschäftigt sind, den zweiten Lockdown zu verdauen. Es geht zuerst um die Existenzsicherung.»

Erst in einer nächsten Phase könne an neuen Programmen oder Formaten gearbeitet werden.

Wann im St.Galler Theaterprovisorium wirder gespielt werden darf, wie hier zum Saisonauftakt am 24. Oktober 2020? Und dann vor viel Publikum? Niemand weiss es.

Bild: Benjamin Manser

Manchmal seien der Politik die Hände gebunden

Ob der Dialog mit den Kulturschaffenden ihre Politik beeinflussen werde? «Das Gespräch hat viele Inputs geliefert.» Und es habe sie bestätigt, wie wichtig es sei, mit den Betroffenen in direktem Austausch zu stehen. «Gleichzeitig muss ich sagen, dass einem in der Krise auch die Hände gebunden sind.» Manchmal brauche es schnelle Entscheidungen, in die man nicht vorab alle mit einbeziehen könne.

Doch ihr Eindruck nach dem von ihr moderierten Gespräch: «Ich konnte Verständnis schaffen für das Vorgehen der Regierung.» Ob die vom Kanton bereitgestellten Hilfen ausreichen? Prognosen seien schwierig, sagt Bucher. Der Bundesrat habe am Freitag angekündigt, die Kulturhilfen aufzustocken, doch das sei noch nicht definitiv. Und ja: «Es ist zu befürchten, dass die Krise auch im Kulturbereich Spuren hinterlassen wird.» Doch es sei ihr Bestreben, die kulturelle Vielfalt im Kanton zu erhalten und einen Kahlschlag zu verhindern.

Viele Kulturschaffende geraten jetzt in Panik

Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost, teilt diese Sorgen:

«Ich nehme eine grosse Verzweiflung unter Kulturschaffenden wahr.»

Diese sei jetzt sogar noch einmal enorm angestiegen, weil die Perspektive fehle. Viele geraten langsam in Panik, die Situation sei schwieriger auszuhalten als in der ersten Welle.

«Es herrscht die Gefahr: Jetzt geht mir die Luft aus oder das Geld – oder beides.»

Viele Freischaffende würden sich nach anderen Jobs umschauen, um überleben zu können. Nebst der verheerenden Auswirkungen auf das kulturelle Schaffen und Leben: «Wir fragen uns auch, was das mit dem Berufsbild macht.»

Ann Katrin Cooper, Präsidentin IG Kultur Ost Bild: Arthur Gamsa

Sie sei grundsätzlich sehr froh, dass es diese Einladung von Regierungsrätin Bucher gab. Diesen Dialog würde sie sich mehr wünschen: Dass Betroffene ihre Expertise einbringen könnten. Cooper hat vorgeschlagen, analog wie die Stadt Winterthur ein Kulturmonitoring durchzuführen, um herauszufinden, wo Kulturschaffende und Kulturinstitutionen stehen und was die Herausforderungen seien, mit denen sie effektiv konfrontiert sind.

Es sei schade, dass nur eine begrenzte Anzahl Interessierter am Dialog mit der Regierungsrätin habe teilnehmen können. «Wir versuchen jetzt, das, was wir aus dem Gespräch mitnahmen, breit zu streuen.» Es brauche tatsächlich eine bessere Vernetzung unter Kulturschaffenden aller Sparten. Die Szene vernetze sich schon immer mehr. Und noch etwas ist Cooper wichtig: «Der Aufschrei des Publikums bleibt aus. Das ist eine Hausaufgabe für die Kultur.»