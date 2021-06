ST.GALLER FESTSPIELE Orgel-Preziosen: Notre-Dame ist eine wahre Schatzkammer Das Orgelrezital von Domorganist Willibald Guggenmos eröffnete den Konzertreigen, der die St.Galler Festspiele zusätzlich zu Oper und Tanz bereichert. Welch grossartige Komponisten unter den Organisten, die in Notre-Dame tätig waren, zu finden sind, bewies der Sonntagabend im St.Galler Dom. Martin Preisser 28.06.2021, 12.00 Uhr

Der St.Galler Domorganist Willibald Guggenmos. Bild: Sabrina Stübi

Bei den St.Galler Festspielen kann man nicht nur auf dem Klosterplatz eine Opernrarität entdecken, man konnte in der Kathedrale auch Orgelraritäten geniessen. Domorganist Willibald Guggenmos ist selbst immer auf der Suche nach Orgelkompositionen ausserhalb des Standardprogramms. «Notre Dame» als diesjährige Festspieloper, was liegt da näher, auch auf der Orgel in das Wahrzeichen von Paris zu entführen?