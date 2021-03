St.Galler Anerkennungspreis Arbeiten am Körper im Raum: Die Performance-Künstlerin Katja Schenker erhält einen Preis Seit rund 20 Jahren arbeitet Katja Schenker, die aus St.Gallen stammt, an einem Werk, das Performance und Installation im inneren und äusseren Raum verbindet. Nun erhält sie den Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung 2021. Als Performancekünstler besticht Schenker durch ihren unmittelbaren Ansatz. Deborah Keller 09.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Künstlerin Katja Schenker in ihrem Atelier in Zürich-Altstetten. Bilder: Arthur Gamsa

Die Performance, bei der Katja Schenker 1999 im Lausanner Kunstraum Circuit Stoffstücke in allen Farben am Körper zerriss und zu Boden fallen liess, hiess «reizen». Es war die Initialzündung zu einem Œuvre, das seither Performance, Kunst im öffentlichen Raum und Zeichnung in erstaunlicher Konsequenz vereint.

Im heute boomenden und vielgestaltigen Feld der Performancekunst besticht Katja Schenker nach wie vor mit ihrem unmittelbaren Ansatz: Ihr Körper begibt sich in ein Kräftespiel mit Materialien und Gegenständen, die oft durch repetitive, sicht- und hörbar anstrengende Handlungen transformiert werden. Diese stets wechselseitige Beziehung zwischen Performerin und Material ist zentral: «Ich reize nicht nur die Gesetzmässigkeiten des Materials aus mit meinem Körper als Instrument», sagt Schenker, «auch muss ich dazu bereit sein, das Material bis an die Grenzen meiner physischen Möglichkeiten agieren zu lassen.»

Blick in die Atelierräume der Performance-Künstlerin. Bilder: Arthur Gamsa

Halt, Beengung und Befreiung

Dabei spielen sowohl die Sinnlichkeit der Materialien als auch ihre räumlichen und zeitlichen Dimensionen eine wichtige Rolle: Masse, ihre Dichte oder Durchlässigkeit, Schwerkraft, Beständigkeit und Vergänglichkeit. Eine schwarze Tasche etwa blies Schenker mit einer Velopumpe zum kugelrunden, überdimensionalen Ball auf, bis er zu bersten drohte. «lüften» hiess diese Aktion, die ihr 2005 ihren dritten Swiss Art Award einbrachte. Für die Arbeit «vesuv», mit der sie 2015 den Schweizer Performancepreis gewann, schwang sie eine gute halbe Stunde lang einen grossen Stein an einem Seil um sich herum. Die fühlbar physikalische Energie der Rotation, aber auch die Schleifgeräusche des Steins und die so entstehende Zeichnung am Boden füllten den Raum zunehmend.

Video über die Entstehung der Kunstinstallation von Katja Schenker in der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz. Quelle: Youtube

Leiser, aber nicht minder eindrücklich war, wie sie sich 2006 auf der Art Basel ins offene Zentrum eines ausgebreiteten, weissen Fallschirms setzte, in achtstündiger Handarbeit den Stoff Zentimeter um Zentimeter zusammenraffte und mit rotem Garn vernähte, sodass am Ende eine Art Rettungsring um ihre Hüfte zurückblieb. Die Frage nach der Balance zwischen Halt, Beengung und Befreiung, das Leitthema ihres Schaffens, zeigt sich hier besonders deutlich. Sie klingt aber auch im Krater an, den Schenker 2007 für die «Art en plein air Môtiers» in die Landschaft grub und mit einer Haut von Teer überzog. Befand man sich am tiefsten Punkt dieser Erdöffnung, so entschwand die Umgebung aus dem Blick. Zur Gleichzeitigkeit von Geborgenheit und Gefangenheit gesellte sich die Verlorenheit.

Atelier der Künstlerin. Bilder: Arthur Gamsa

Wie Fossilien einer zukünftigen Archäologie

Die Asphaltkruste von «bleu du ciel», so der Name der Arbeit in Môtiers, wurde allmählich wieder von der Natur vereinnahmt ‒ Prozessuales ist oft auch in Schenkers «dauerhaften» Arbeiten angelegt. Beim elf Meter hohen Monolithen «Dreamer», den sie jüngst für die neue Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz realisiert hat, gilt das vor allem für die lange Geschichte seiner Entstehung: Mehrere Monate Bauarbeit, um natürliche, jahrelang gesammelte Objekte wie Äste, Tannzapfen und Steine in Beton zu giessen und dann mit einer Diamantseilsäge Querschnitte freizulegen. Sie präsentieren sich nun an der Stele innerhalb eines hochmodernen Bauwerks wie Fossilien einer zukünftigen Archäologie.

Den Körper verorten, den Raum performen

Gefragt nach der Ausgangslage ihrer Aktionen, gibt Schenker eine Antwort, die im Grunde auch für ihre installativen Werke gelten kann: «Es geht darum, den Ort zu performen.» So beginnt jede Arbeit mit der Begehung ihrer Lokalität und der Verortung des eigenen Körpers darin. Momente dieser Wahrnehmung fliessen dann in filigrane Zeichnungen aus repetitiven Linien ein, in denen Gedanken – in visuell abstrakter Form ‒ konkretisiert werden. Es folgen sorgfältige Materialtests und Abklärungen mit Fachleuten, aber nie Proben für ihre Performances.

Diese ereignen sich in ihrer vollen Länge erst im Livemoment vor Publikum. Ein prekäres Gleichgewicht zwischen kontrollieren und geschehen lassen ist somit Schenkers Werken stets eigen – und ihre wichtigste Triebkraft. Sie gerinnen damit zu unaufdringlichen Metaphern unserer Existenz, einnehmend, berührend. Zu Recht wird die Künstlerin dafür mit dem Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung ausgezeichnet.