Jan Henric Bogen wird neuer Direktor des Theaters St.Gallen

ST.GALLEN Der 38-jährige Operndirektor Jan Henric Bogen übernimmt die Gesamtverantwortung von Konzert und Theater St.Gallen Das Theater St.Gallen hat einen neuen Direktor: Operndirektor Jan Henric Bogen wird auf Beginn der Spielzeit 2023/2024 hin die Gesamtverantwortung des Vierspartenhauses übernehmen. 29.11.2021, 20.36 Uhr

Jan Henric Bogen ist seit dieser Spielzeit Operndirektor in St.Gallen. Bild: pd

Der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen hat an seiner Sitzung vom 29. November Jan Henric Bogen zum neuen Direktor von Konzert und Theater St.Gallen gewählt. Der seit Beginn der laufenden Saison in St.Gallen als Operndirektor tätige Bogen übernimmt auf die Spielzeit 2023/2024 hin die Gesamtverantwortung des Vierspartenhauses. Das teilt der Verwaltungsrat in einem Mediencommuniqué mit.

Mehrstufiges Auswahlverfahren – über 30 Bewerbungen

Zum Ende der Spielzeit 2022/2023 verlässt der Geschäftsführende Direktor Werner Signer Konzert und Theater St.Gallen altershalber. Die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen habe deshalb im Sommer 2021 gemeinsam mit einer externen Begleitung die Nachfolgeregelung gestartet. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter Beizug von Expertinnen und Experten, habe der Verwaltungsrat – auf Antrag des Verwaltungsratsausschusses – am 29. November aus über 30 Bewerbungen Jan Henric Bogen zum neuen Direktor gewählt. Der 38-jährige jetzige St.Galler Operndirektor habe das Wahlgremium mit seiner Bewerbung überzeugt.

Die Breite seiner Ausbildungen im künstlerischen wie akademischen Bereich sowie die Erfahrungen aus seinen bisherigen Tätigkeiten an mehreren Häusern in verschiedenen Ländern, würden eine «hervorragende Ausgangslage für die Leitung eines Vierspartenhauses» bilden.

Gemeinsam mit Werner Signer werde er in den nächsten Monaten die notwendigen Arbeiten an die Hand nehmen, um den Generationenwechsel an der Spitze des Hauses zu gestalten. Jan Henric Bogen wird das Amt gemäss Mitteilung im August 2023 antreten, seine Funktion als Operndirektor werde er weiterhin ausüben.

Künstlerische als auch administrative Kompetenzen

Jan Henric Bogen wurde 1983 in Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) geboren. Nach dem Gymnasium und einem Auslandaufenthalt in Kanada studierte er in Heidelberg und Köln Recht und Musikwissenschaft und bildete sich in an der HfMT in Hamburg in Kulturmanagement weiter. Im Laufe seines beruflichen Werdegangs hatte Jan Henric Bogen verschiedene Positionen inne, die sowohl künstlerische als auch administrative Kompetenzen verlangten. So war er ab 2009 Marketingreferent und Musiktheaterdramaturg am Theater Hagen, Künstleragent bei Parnassus Arts Productions in Wien und von 2012-2016 Referent des Geschäftsführers und Chefdisponent am Staatstheater Nürnberg.

Seit dieser Saison Operndirektor des Theaters St.Gallen

Bogen, der auf mehrjährige Ausbildungen in Gesang, Klavier und Viola zurückblickt, lehrte Bühnenrecht an der Bayerischen Theaterakademie August Everding, Management, Recht und Organisation im Studiengang Musiktheaterwissenschaft an der Universität Bayreuth sowie Methodologie an der International Opera Academy Gent. Er wird regelmässig als Juror zu Gesangswettbewerben eingeladen, ist Mitglied der Steuerungsgruppe des Artistic Administration Forums des Branchennetzwerks Opera Europa und im Aufsichtsgremium der Opernkooperative The Airport Society.

Von 2016 bis 2021 war Jan Henric Bogen Stellvertretender Intendant an der Opera Vlaanderen in Antwerpen. In dieser Funktion war er nicht nur Vertreter, sondern auch Rat- und Ideengeber des Intendanten. Weiter war er für die Bereiche Casting und Produktionsplanung zuständig. Seit Beginn der Saison 2021/2022 ist Jan Henric Bogen Operndirektor des Theaters St.Gallen. (pd/red)