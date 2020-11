Statt Pflanzen spriessen Ideen: Wie der Print Club Bodensee in einem alten St.Galler Gewächshaus das Kunsthandwerk des Siebdruckens aufleben lassen will

Laut den Mitinitiatoren Marcio Ferreira dos Santos und Amiel Lammersdorf sind nicht nur Grafiker willkommen, sondern auch Anfänger und Kinder. Mit dem neuen Angebot soll ausserdem verhindert werden, dass Kreative Richtung Zürich abwandern.

Im St.Galler Feldliquartier stehen inmitten eines Wohnquartiers zwei grosse Gewächshäuser. In einem davon spriessen aber keine Pflanzen mehr, sondern frische Ideen von Grafikern, Illustratoren und Gestaltern: Seit Anfang September stellen Mitglieder des Vereins «Print Club Bodensee» in dem weitläufigen Glashaus Siebdrucke her. So hängen heute farbig oder schwarzweiss bedruckte Papierbögen, T-Shirts und Stofftaschen statt Pflanzenkübel an den Wänden. «Für eine Siebdruckwerkstatt ist das schon ein ungewöhnliches Gebäude», sagt der selbständige Grafiker und Werkstattleiter Amiel Lammersdorf. Er sei aber zufrieden: «Es kommt viel Licht herein, das schafft eine gute Atmosphäre. Ausserdem ist die Temperatur hier gerade jetzt im Herbst schnell angenehm.»

Die Keimzelle des Print Clubs liegt ganz in der Nähe. In einem Backsteingebäude ebenfalls im Feldliquartier hatte Printclub-Mitglied Marcio Ferreira dos Santos 2014 das «Atelier im Sandkasten» gegründet. In diesem Experimentierraum für Erwachsene gab es unter anderem einen 3D-Drucker, eine CNC-Fräse – und eine Siebdruckanlage. «Als die Fachhochschule 2018 das Atelier übernahm, wollte sie die Druckanlage nicht», sagt Ferreira dos Santos. Sein damaliger Chef Sascha Tittmann – Illustrator, Animationsfilmer und Inhaber des Gestaltungsbüros Sequenz – habe ihn ermutigt, für die Siebdruckanlage eine zweite Heimat zu finden. Heute gehört Tittmann zum Kreis der St.Galler Gestalter, die im Print Club regelmässig Werke anfertigen. Weitere sind etwa die jungen Illustratoren Joël Roth und Dominik Rüegg.

Kunsthandwerk mit Tradition

Ferreira dos Santos und vor allem Grafiker Lammersdorf geraten ins Schwärmen, wenn sie vom Siebdrucken sprechen. «Siebdruck ist ein traditionsreiches Kunsthandwerk», sagt Lammersdorf. Die Produktion eines Siebes, durch das die Farbe auf Papier, Stoff oder Objekte gedrückt wird, könne mehrere Stunden in Anspruch nehmen. «Und obwohl wir mehrere Exemplare eines Druckes produzieren, ist doch jedes in den Details der Ausführung einzigartig», sagt Lammersdorf.

«Im Gegensatz zu digitalen Druckerzeugnissen haben Siebdrucke eine starke Haptik, man sieht beispielsweise die Textur der Farbe oder leichte Verwischungen.»

Für die St.Galler Illustratoren und Grafiker ist die Siebdruckwerkstatt auch ein Ort, an dem sie ihre künstlerische Seite stärker ausleben können. «Im Arbeitsalltag sind sie bei der Gestaltung von grafischen Erzeugnissen stärker eingegrenzt. Hier können sie etwas ausprobieren und eigene Entwürfe produzieren», sagt Ferreira dos Santos. So sei denn auch das Echo aus der Grafikszene positiv gewesen, als der Print Club die Idee einer eigenen Werkstatt verbreitete. «Uns geht es auch darum, in St.Gallen etwas aufzubauen, damit Kreative nicht in Richtung Zürich abwandern müssen», sagt Ferreira dos Santos.

Bis die Werkstatt in ihrer heutigen Form den Betrieb aufnehmen konnte, haben die Clubmitglieder allerdings hunderte Stunden Freiwilligenarbeit und rund 70 000 Franken aus der eigenen Tasche investiert. Zusätzlich unterstützt wird der Print Club unter anderem von der städtischen und kantonalen Kulturförderung.

Offen für Anfänger

Der Print Club Bodensee will aber kein Rückzugsort für etablierte Grafiker und Gestalter sein: Auf seiner Webseite hat der Club Kurse ausgeschrieben. Es gibt etwa Einführungen in den Kunstdruck auf Papier. Daneben wird auch vermittelt, wie man T-Shirts, Stofftaschen oder Geschenkpapier bedruckt. «Wir möchten uns explizit für alle Interessierten öffnen - seien dies erfahrene Grafiker, Anfänger oder auch Kinder», sagt Lammersdorf. Ein Ziel des Vereins sei es, Siebdruck als Handwerk wieder bekannter zu machen.

Dazu gehört auch die Vermittlung der Originaldruckgrafiken, die in St.Gallen in Auflagen von 20 bis 200 Exemplaren produziert werden. «Wir wollen auch als Galeristen arbeiten, Bilder zum Verkauf anbieten und für die Gestalter ein Netzwerk aufbauen», sagt Ferreira dos Santos. Dabei gehe es unter anderem darum, den Verein langfristig zu finanzieren. Als erster Schritt wird auf Weihnachten hin eine Kollektion von Arbeiten von lokalen Grafikern und Gestaltern online veröffentlicht. Und die Print Club-Macher haben weitere Ideen: «Wir können uns vorstellen, später Ausstellungen im Gewächshaus zu organisieren oder die Kunstdrucke im Abo zu vertreiben», sagt Ferreira dos Santos.

