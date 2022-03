St.Galler Stadtparlament freut sich auf Rückkehr ins Waaghaus

Stadtpolitik Debattieren ohne Abstand: St.Galler Stadtparlament freut sich auf die Rückkehr ins Waaghaus – doch etwas wird fehlen Zwei Jahre tagte das St.Galler Stadtparlament pandemiebedingt in Ausweichquartieren. Zuerst in der Kreuzbleichehalle, dann in einer Olma-Halle. Jetzt, da die Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben wurden, geht es zurück ins Waaghaus. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier freuen sich darauf. Und werden doch manches vermissen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Ein Blick zurück in vorpandemische Zeiten: Am 14. Januar 2020 tagte das Stadtparlament zum vorletzten Mal am angestammten Ort im Waaghaus. Bild: Urs Bucher

Zwei Jahre Dornröschenschlaf. So stellt man sich vor, wie das Waaghaus die letzten zwei Pandemiejahre verbracht hat: schlummernd, sacht einstaubend, still. Keine hitzige Parlamentsdiskussion, kein Gedränge im Sitzungssaal, keine kritischen Blicke von der Publikumsempore. Denn das Stadtparlament tagte auswärts, gezwungenermassen. Abstand halten war im Waaghaus schlicht nicht möglich.

Jetzt wird wieder Leben einkehren, das Stadtparlament kommt zurück an seinen angestammten Platz. 23 «Auswärtssitzungen» fanden insgesamt statt. Vier in der Sporthalle Kreuzbleiche, ab August 2020 in der Olma-Halle. Die Kosten dafür beliefen sich insgesamt auf 317’949 Franken und 65 Rappen.

Dank Corona gibt es eine Kaffeemaschine für die Parlamentarier

Per 17. Februar lockerte der Bundesrat die Pandemiemassnahmen, die Abstandsregeln wurden aufgehoben. Die Stadtparlamentssitzung am 22. März wird im Waaghaus abgehalten, entschied Parlamentspräsident Jürg Brunner. Er freut sich darauf. Die Rückkehr sei für ihn eine emotionale Sache.

«Im Waaghaus herrscht mehr Ratsatmosphäre.»

Jürg Brunner, Präsident Stadtparlament 2022. Bild: Ralph Ribi

In den Olma-Hallen sei es lockerer zugegangen. Ein Vorteil dort: Viele Parlamentsmitglieder gingen zwischendurch hinaus ins grosse Foyer, trafen sich in der «Wandelhalle», tauschten sich parteiübergreifend aus. Was zugleich zu einem Nachteil führte, sagt Brunner: Es wären teils sehr viele Leute draussen am Kaffeetrinken gewesen. Denn im Gegensatz zum vorherigen Parlamentsbetrieb im Waaghaus standen im Olma-Foyer bei jeder Sitzung zwei Kaffeemaschinen.

Obwohl es Brunner manchmal störte, dass fast mehr Parlamentarier beim Kaffee als im Sitzungssaal sassen, wird er diesen Treffpunkt ins Waaghaus bringen. Neu wird es dort eine Kaffeemaschine geben, bei jeder Sitzung, nicht nur wie früher bei Open-End-Debatten.

Endlich wieder näher beieinander

Evelyne Angehrn, stellvertretende Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Bild: PD

Auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier begrüssen den Wiedereinzug ins Waaghaus. «Ich freue mich», sagt Evelyne Angehrn, stellvertretende Fraktionspräsidentin SP/Juso/PFG. Die Rückkehr ins Waaghaus bedeute eine Rückkehr zum Normalbetrieb. Und: Im Waaghaus sitze man wieder näher zusammen, nicht so weit voneinander entfernt wie in der Olma-Halle. Angehrn sagt:

«Der Raum macht etwas mit den Leuten.»

Aber, und das sei etwas ambivalent, sie werde zugleich den vielen Platz vermissen, den die Olma-Halle bot, und die Möglichkeit, dass man einfach kurz aus der Sitzung rausgehen, sich einen Kaffee holen und zu bilateralen Gesprächen treffen konnte. Das werde im Waaghaus vielleicht wieder weniger möglich sein.

«Der Schritt zurück ins Waaghaus ist ein Schritt zurück zur Normalität», sagt auch Andreas Dudli. Der FDP-Parlamentarier muss als Präsident der Geschäftsprüfungskommission oft ans Mikrofon. Er freut sich, dass er im Waaghaus künftig wieder vom Platz aus sprechen kann.

Andreas Dudli, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

«Ich erhoffe mir mehr Lebendigkeit der Debatten.»

Der eine oder die andere werde sich vielleicht spontaner zu Wort melden, als dies in der Olma-Halle der Fall war. Was er vermissen wird aus dem Ausweichquartier: die grossen Arbeitstische. Neben dem Laptop war Platz für sämtliche Unterlagen, jeder Tisch hatte einen eigenen Stromanschluss. Das werde im Waaghaus wieder etwas enger.

Er selber war während der Pandemie immer wieder mal im Waaghaus, sagt Dudli. Die GPK traf sich dort zu Sitzungen. Andere Gremien oder parlamentarische Kommissionen nutzten den Stadtparlamentssaal ebenfalls als Sitzungsraum, sagt Stadtschreiber Manfred Linke. Auch er erwartet, dass die Debatten im Waaghaus wieder lebendiger werden: «Emotionen und Spontaneität waren in der Olma-Halle bereits weitgehend abgeklungen, bis die einzelne Votantin oder der einzelne Votant vorne am Mikrofon war und mit dem Sprechen begonnen konnte.»

Olma-Tradition: Das Bier danach, fraktionsübergreifend

Diese Lebendigkeit erhofft sich auch Andreas Hobi. Der Fraktionssprecher der Grünen/Jungen Grünen sagt, dass die Qualität der Kommunikation steigen werde. In der Olma-Halle habe der Abstand der Vereinzelung Vorschub geleistet. Er hätte es zwar aus pandemischen Gründen begrüsst, erst die nächste Sitzung im Waaghaus abzuhalten. Trotzdem freut er sich auf die Rückkehr. Man sehe im Waaghaus, wie auf Voten reagiert werde, man erkenne die Mimik der Parlamentskolleginnen und -kollegen.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Der einzige Nachteil: Das Publikum muss im Waaghaus auf der Tribüne Platz nehmen. In der Olma-Halle sass es auf derselben Ebene, man habe sich einfacher mit Gästen austauschen können, sagt Hobi. Und: Es habe sich eingebürgert, im Anschluss an die Debatten vor der Olma-Halle noch bei einem Bier zusammenzustehen, fraktionsübergreifend.

«Ich bin gespannt, ob sich diese ‹Tradition› im Waaghaus fortsetzen wird.»

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP, vor dem Waaghaus. Bild: Ralph Ribi

«Das Waaghaus ist der Ort für die Stadtpolitik», sagt Karin Winter-Dubs. Die SVP-Fraktionspräsidentin sitzt seit 2009 im Stadtparlament. Sie hat die emotionalen Debatten miterlebt, als um die teure Sanierung des Waaghauses gestritten wurde, und ob man nicht auch einfach den Kantonsratssaal nutzen könnte. Aus Spargründen. Das Stadtparlament hat sich damals dagegen entschieden und für eine sanfte Renovierung ausgesprochen. «Wir als Stadtparlament wollten unseren eigenen Saal», sagt Winter-Dubs. Jetzt freut sie sich, dass wieder am Stammsitz in der Mitte der Stadt politisiert wird. Und vielleicht werde ja auch die Abstimmungsanlage im Waaghaus besser funktionieren als in der Olma-Halle, wo es ab und an Aussetzer gab.

«Gute Seelen» bereiten den Wiedereinzug vor

Stadtschreiber Manfred Linke. Bild: PD

Für den Wiedereinzug des Parlamentsbetriebs sind die «guten Seelen» Ruedi Bellmont (Hausdienst Waaghaus) und Stefan Schöb (Leiter Weibeldienst) besorgt, sagt Stadtschreiber Manfred Linke. Die Mikrofon- und Verstärker-Anlage muss getestet werden. Die mobile, drahtlose Abstimmungsanlage für die Stadtparlamentssitzungen muss in den Stadtparlamentssaal zurücktransportiert und geprüft werden. Gleiches gilt für Beamer und Leinwand. Utensilien wie Schreibzeug, Locher, Verlängerungskabel müssen wieder parat gelegt werden. Und der Kopierer muss wieder in Betrieb genommen werden, sagt Linke.

Und das klingt dann doch wieder ein bisschen wie bei Dornröschen, wenn im Schloss nach dem langen Schlaf der Betrieb wieder losgeht.

