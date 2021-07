St. Galler Festspiele: Die Kathedrale wird zum Klangwald

St. Galler Festspiele Im Klangwald der Kathedrale: Kinsun Chans Tanzstück «Echo» spielt mit Nachhall und Schatten Acht Tänzerinnen und Tänzer, dazu sechs Perkussionisten, allen voran Fritz Hauser am Drumset – das könnte in Lärm ausarten. Doch die Uraufführung von Tanzchef Kinsun Chan in der Kathedrale setzt einen leisen Kontrast zum Opernspektakel «Notre Dame». Bettina Kugler 01.07.2021, 17.39 Uhr

Biegsame rote Wesen, hier die Tänzerin Pamela Campos, loten die Grösse und Weite des Sakralraums aus - oder machen sich winzig klein, um in Kisten zu verschwinden. Bild: Gregory Batardon

Leuchtend kardinalrot sind die Anzüge der acht Tänzerinnen und Tänzer am Mittwochabend in der Kathedrale; anfangs haben die Damen noch schmale Schleppen daran angehängt, die aussehen wie überlange Frackschösse - klemmt man sie fest, dienen sie als Haltegurte für den Körper im Fall.

«Echo» heisst das Stück von Kinsun Chan zu Musik von Arvo Pärt und Fritz Hauser: Der leise Indoor-Kontrast zum prallen Opernspektakel auf dem Klosterplatz. Eine gute Stunde lang entdeckt man darin die Stiftskirche wieder einmal neu und anders, im Licht der Kunst, der subtilen, einen feinen Pinsel führenden Körper- und Schattenmalerei.

Beleuchtungsdesigner setzt Kathedrale in Szene

Im Licht auch von Beleuchtungsdesigner Andreas Enzler, der beim Tanz in der Kathedrale den Raum als stillster künstlerischer Partner in Szene setzt: zu Beginn so unauffällig, dass es kaum einer merkt. Nur wer sich umdreht in Richtung Empore, sieht den mächtigen Prospekt der Orgel, die in Holz gefassten grossen Pfeifen, in Goldglanz aufstrahlen. Bis die Tänzer, diese biegsamen roten Wesen, aus den sarkophagartigen Quadern im Mittelgang herauskrabbeln, träge wie Insekten – hier ein Fuss, da eine Hand, ein Kopf bis höchstens zum Kinn – dauert es noch eine Weile.

Zeit für Domorganist Willibald Guggenmos, um mit Arvo Pärts «Pari intervallo», komponiert im Gedenken an einen verstorbenen Freund, auf dem ruhigen Strom streng parallel geführter Stimmen in den Echoraum der Kathedrale zu gleiten.

Das Orgelstück ist eine stimmungsvolle Einleitung und Überfahrt in die Welt von Mythos und ritueller Bewegungssprache, die Kinsun Chans Choreografie vor Augen stellen wird. Mit der Kostümfarbe Kardinalrot freilich erschöpft sich auch schon der augenfällige Bezug zum Raum als Gotteshaus, als reich verzierter Augenlust– und Kultort des Katholizismus.

Ein Gefühl für die Grösse der Kathedrale – auch bei geschlossenen Augen

Auch optisch spielt die Choreografie von Kinsun Chan mit Echo und Nachhall. Die Kisten dienen als Bühne und Versteck. Bild: Gregory Batardon

Ein Fall für den experimentierfreudigen Komponisten Fritz Hauser! Mit Trommeln und Glocken, Becken und Holzblöcken, einer Vielzahl von Schlaginstrumenten und Selbstklingern macht er die Weite und Tiefe, die überwältigende Grösse der Kathedrale tatsächlich für Blinde erfahrbar – und schärft im Spiel mit Nachhall und Stille zugleich den Blick, die Konzentration auf das Sichtbare, den Tanz.

Dieser ist in «Echo» kunstvoll abstrakt, inspiriert von gestischer, nonverbaler Kommunikation und nur in seltenen Momenten innig emotional. Die Pandemie drückt der Choreografie ihren Stempel auf, hinterlässt bedeutsame Spuren: Der Mythos von Narziss und der Nymphe Echo, auf den Kinsun Chan sein Stück bezieht, lässt sich hier übersetzen in unsere Zeit der Isolation, der zur Distanz verdammten Körper.

Nur echte Paare dürfen sich so nahe kommen wie Guang-Xuan Chen und Mei-Yun Lu. Bild: Gregory Batardon

Die Tänzer sind Teil des Klanggeschehens

Hauser thront als Herr der Klänge dezent am Drumset auf dem linken Bühnenpodest; seine Gehilfen, fünf Studierende der Schlagzeugklasse Slavik Stakhov am Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch, sind unsichtbar im Raum verteilt.

Entsprechend ist auch das hörbare Echo ständig in Bewegung; die Tänzer sind Teil des Klanggeschehens. Zunächst verborgen in den riesigen grauen Stolpersteinen des Mittelganges, hört man sie bald rumoren: ein Schleifen, Kratzen und Rauschen, dazu von allen Seiten Klopfen und Pochen – wie ein geheimnisvoller Wald klingt die Kathedrale.

Glockengeläut dagegen erinnert an zeremoniellen Tanz; zwischen diesen Polen bewegt sich «Echo» spielerisch leicht, eher sprunghaft und episodisch als mit klarer Linie. Je nach Sitzplatz kommt man mit den acht Mitgliedern der Tanzkompanie, mit Swane Küpper und Pamela Campos, Prian Scott oder Guang-Xuan Chen, mit Minghao Zhao, Naiara Silva de Matos, Mei-Yun Lu und Mikaël Champs beinahe in Berührung. Übergross wirken sie da und doch unnahbar: wie Figuren aus einem Mythos. Schatten und Echo im Raum der Kunst.