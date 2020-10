Sprungtraining für die Kreativität: Der frühere St.Galler Tanzchef Marco Santi coacht freie Kompanien Mehr als dreissig Jahre lang hat Marco Santi selbst choreografiert. Jetzt bringt er sein Wissen und seine Erfahrungen in einem öffentlich geförderten Coachingprogramm ein. Neben der Stückentwicklung steht auch Vernetzung und Vermittlung im Fokus des Projektes. Bettina Kugler 10.10.2020, 05.00 Uhr

Marco Santi, früherer Tanzchef am Theater St.Gallen, coacht neu junge Choreografen und freie Tanzkompanien.

Was wäre die Welt ohne Frauen? Was, wenn in einer unbestimmten Zukunft nur eine einzige übriggeblieben wäre, die letzte – «la ultima»? Diese Idee ist Ausgangspunkt des gleichnamigen Stückes, welches die aus Brasilien stammende Tänzerin Elenita Queiroz derzeit entwickelt: für sich selbst und die Tänzerinnen Mara Natterer und Anna Zurkirchen. Zu dritt wollen sie «la ultima», die letzte ihrer Art, in vielen unterschiedlichen Facetten verkörpern, tänzerisch die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft ausloten – das jedenfalls haben sie sich vorgenommen.

Bis aber aus einer reizvollen Idee ein Stück wird, eine Choreografie mit durchgehendem Spannungsbogen, braucht es Geduld, gelegentlich auch einen Blick von aussen: professionelle Unterstützung durch einen erfahrenen Choreografen. Einen Fachmann wie Marco Santi.

Mit zeitgenössischem Tanztheater hat sich der klassisch ausgebildete Tänzer einen Namen gemacht. Zwischen 2009 und 2014 war er Tanzchef am Theater St.Gallen; seither arbeitet er selbstständig als Coach und Lehrer für Yoga, Tanz und Achtsamkeitstraining. Mehr als dreissig Jahre lang hat Santi choreografiert oder Gastchoreografen begleitet.

Hohe Ziele, kleine Teams und Budgets

Er kennt die Produktionsbedingungen der Tanzszene, auch die der freien Kompanien. Die Teams sind da meist klein, das Budget knapp. «Es fehlt zuweilen an Distanz», sagt er:

«Wenn man nicht weiterkommt, sich dramaturgisch verheddert oder die Kommunikation innerhalb der Kompanie nicht klappt, ist es gut, jemanden von aussen beiziehen zu können.»

Immer wieder haben ihn in den letzten Jahren ehemalige Tänzerinnen und Tänzer seiner Kompanie um Rat gefragt, wenn sie an eigenen Stücken arbeiteten. Meist sah er schnell, wo es klemmte, konnte mit wenigen Hinweisen der Kreativität eine neue Richtung geben. Bezahlen aber können freie Kompanien ein solches Coaching kaum.



Seit längerem schon arbeitet Santi daran, sein Angebot zu institutionalisieren. Vor ein paar Jahren, erzählt er, habe ihn Aline Feichtinger, damals Leiterin der IG-Tanz-Geschäftsstelle, «diesen Floh ins Ohr gesetzt». Nun ist die Pilotphase angelaufen; gefördert wird das Coachingprogramm von Stadt und Kanton St.Gallen sowie der Billwiler Stiftung – auch mit dem Hintergedanken, die freie Tanzszene noch besser zu vernetzen.

Vier Kompanien nehmen bislang daran teil. Neben Elenita Queiroz’ «Basis 56» sind es das neu gegründete «ConFusionArt Collective» mit einer Choreografie von Robina Steyer sowie die Kompanien «House of Pain» und «Rotes Velo». Beide waren in den letzten Jahren überaus produktiv und haben die regionale Szene mit ihren unkonventionellen Stücken belebt.



Tanzaffines Publikum ansprechen – und weiterbilden

Was den freien Kompanien ebenfalls oft fehlt, ist eine Plattform zur Vermittlung. «Auf einen Opernabend kann ich mich als Zuschauer vorbereiten», sagt Santi, «das Stück ist in der Regel bekannt, es hat eine Handlung, die man nachlesen und nachvollziehen kann.» Beim zeitgenössischen Tanz gibt es das nicht. Alles ist Eigenkreation. Die Sprache des Körpers mag suggestiv sein, aber sie ist auch vieldeutig.

«Am Theater hatten wir zu jeder Produktion eine Einführung», sagt Santi, «die habe ich zwar stets gehasst. Aber das Format war einfach gut, um mit dem Publikum in Kontakt zu kommen, um bei den Leuten ein Verständnis für Tanz zu entwickeln.» Deshalb gibt es jetzt auch zu jedem Stück, das Santi coacht, eine Einführung, schon in der Produktionsphase: einen Einblick in die Thematik, den künstlerischen Zugang und den kreativen Prozess.

Ein Raum für Begegnung, Austausch, schöpferische Prozesse

Santi sieht darin eine gute Gelegenheit, sein «Moving Studio» für Veranstaltungen zu öffnen, dort tanzaffines Publikum und Tanzschaffende zusammenzubringen. Zwar ist das noch kein eigentliches Tanzhaus, von dem die Szene seit langem träumt – aber ein Anfang, immerhin. Es gebe im Raum St.Gallen echte Juwelen, sagt Santi, die müsse man unbedingt erhalten:

«Für eine Stadt dieser Grösse ist es beachtlich, wieviel kreatives Potenzial vorhanden ist, wieviele Tänzer und Kompanien etwas auf die Beine stellen.»

Anna Zurkirchen (vorn) und Mara Natterer (im Hintergrund) in einer Szene des Tanzstücks «la ultima», das Marco Santi coacht. Choreografin ist Elenita Queiroz. Bild: Michel Canonica

Coaching heisst für ihn zunächst einmal, sich Zeit zu nehmen: zu hören, welche Bilder die Tänzerinnen um Elenita Quieroz im Kopf haben. Zu schauen, was seit dem ersten Treffen zwei Wochen vorher entstanden ist. Dann kommt das Handwerk: Timing, klare Signale, zum Beispiel über hörbaren Atem. Santi sieht genau hin, er rät zur Beschränkung: Das ist die grosse Kunst. Viel ist schon da an diesem Nachmittag im Trainingsraum der IG Tanz in der St.Galler Hauptpost, nicht nur auf farbigen Notizzetteln. Das Stück, das im November Premiere haben wird, nimmt Form an – und wird im Austausch weiter reifen.

Einführungen und öffentliches Coaching: 11.10. («#optimize myselves») und 18.10. («la ultima»), jeweils 17 Uhr, Moving Studio St. Gallen, Hintere Bahnhofstrasse 5. Beschränkte Platzzahl, Reservation unter kulturvermittlung@jacques-erlanger.ch