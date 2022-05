Theater St.Gallen präsentiert das Programm der Spielzeit 2022/23

Spielzeit 2022/23 Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm: Die kommende Saison am Theater St.Gallen steht im Zeichen von Abschieden Bis zum Sommer 2023 wird im Provisorium «Umbau» gespielt, für die Direktoren Werner Signer, Jonas Knecht und Florian Scheiber sowie für Tanzchef Kinsun Chan ist es die letzte Spielzeit in St.Gallen. Dennoch soll der Abschied «warten» – in 21 neuen Produktionen, 14 Orchesterkonzerten und diversen Reihen wollen die scheidenden Spartenleiter von Konzert und Theater St.Gallen in der kommenden Saison noch einmal ihre Qualitäten ausspielen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Vor der letzten Spielzeit im Theaterprovisorium: Werner Signer, scheidender Geschäftsführender Direktor, sein Nachfolger Jan Henric Bogen, derzeit Operndirektor, Konzertdirektor Florian Scheiber, Schauspieldirektor Jonas Knecht und Kinsun Chan, Leiter der Sparte Tanz (v.l.n.r.). Bild: Belinda Schmid

Etwas Wehmut schwingt mit, bei aller Lust auf Neues, die sonst die Grundtonart an Spielplanpräsentationen vorgibt. Mag auch in fetten Lettern, fast wie ein zweites Spielzeitmotto, über dem druckfrischen Gesamtprogramm der Satz stehen: «Der Abschied kann warten», so ist «Abschied» diesmal dennoch ein Leitmotiv. Mal klang es mehr nach Feuerwerk, mal gedämpfter. Doch «ausplempern lassen» möchte keiner seine letzte Saison im «Umbau», in der Tonhalle und der Lokremise.

In die Aufbruchstimmung bei Konzert und Theater St. Gallen mischte sich gestern vor den Medien der spürbare Wille der scheidenden Direktoren Werner Signer (Geschäftsführung), Jonas Knecht (Schauspiel), Florian Scheiber (Konzert) sowie von Spartenleiter Kinsun Chan (Tanz), ein letztes Mal ihr künstlerisches Credo zu betonen. Ganz generell, vor allem aber über die Auswahl der Stücke.

Gemeinsam anders: Werner Signer, Jonas Knecht, Jan Henric Bogen, Kinsun Chan und Florian Scheiber stellen ihr Programm vor. Belinda Schmid

Endlich kann Mahlers Neunte gespielt werden

Das bedeutet im Konzertbereich grösstmögliche inhaltliche Vielfalt bei in sich schlüssigen Programmen. Es soll grooven, berühren, den Horizont erweitern; Repertoireklassikern stehen Entdeckungen gegenüber. Ein paar «Corona-Opfer», verschoben während der Pandemie, werden endlich zu hören sein: allen voran Gustav Mahlers 9. Sinfonie, eine Kooperation des Sinfonieorchesters St. Gallen mit der Litauischen Nationalphilharmonie Vilnius unter Chefdirigent Modestas Pitrenas.

Im Schauspiel wird Jonas Knecht noch einmal ganz auf junge Dramatik und auf Schweizer Stoffe setzen. Kinsun Chan lädt interessante Choreografinnen und Choreografen ein und verabschiedet sich im Sommer mit «Erscheinungen» in der Kathedrale.

21 neue Produktionen, darunter neun Uraufführungen

Das neue druckfrische Generalprogramm kann man auf der Website des Theaters auch in digitaler Form durchblättern. Bild: Belinda Schmid

Kaum haben sich die Sparten an das Provisorium vor der Tonhalle gewöhnt, steht auch dort das Finale schon bevor. An allen Spielstätten wird es spartenübergreifende Produktionen geben, insgesamt 21 neue Produktionen, darunter neun Uraufführungen. Hier lediglich eine kleine Auswahl in sieben Kategorien; Aufgeschlossenen steht nach wie vor eine Fülle von Abonnementvarianten zur Verfügung. Das vollständige Generalprogramm 2022/23 zum Durchblättern findet sich auf der Theater-Website.

Die Entdeckung: Passend zum Spartenschwerpunkt «Gemeinsam anders sein» präsentiert das Musiktheater im September die Oper «Der anonyme Liebhaber» des Mozart-Zeitgenossen Joseph Bologne, eines in Guadeloupe geborenen Geigenvirtuosen und «Komponisten of Color». Mit der Jazzoper «The Time of our Singing» von Kris Defoort bringt Jan Henric Bogen im März 2023 das Thema Black Lives Matters auf die Bühne.

Der Türöffner: Marius Tschirky, Musiker und Waldpädagoge, hat nach etlichen Erfolgen als Bandleader in Familienstücken selbst eines geschrieben und komponiert. «Felltuschgnusch» soll die Jüngsten locken und allen Spass machen. Nach dem Vollmondbad im Waldteich vertauscht das gemeine Seichhörnli die Felle; auch hier wird es auf turbulente Weise darum gehen, «gemeinsam anders» zu sein.

Die Rarität: Ebenfalls für Einsteiger sowie für Kenner und Wagner-Liebhaber ist Loriots «Der Ring an einem Abend», ab 12. Januar in der Tonhalle, mit Bruno Riedl als Sprecher, dem Sinfonieorchester und Mitgliedern des Opernensembles. Konzertant, ohne Regie, was manche mit Erleichterung quittieren werden. Dafür garantiert mit viel Augenzwinkern.

Die Uraufführung: Alexander Stutz hat für sein Stück «Die Entfremdeten» in der laufenden Spielzeit an einem Durchgangsort in St. Gallen recherchiert – als Hausautor im Container. Ab Januar 2023 wird in der Lokremise zu besichtigen sein, wie die Gesellschaft zwischen Selbstzerstörung und Selbstoptimierung taumelt. Nicht ganz neu, aber gleichwohl zeitgeistig und passend zur finalen Selbstreflexion der Sparte Schauspiel sind die zwei Kurzkomödien von Theresia Walser zum Auftakt der Saison. Die erste heisst «Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm».

Der Evergreen: Ihre «Zauberflöte» 2021/22 war ein Hit und wird wiederaufgenommen; neu inszeniert Spielleiterin Guta Rau im Provisorium die Operette «Die Fledermaus». Nicht nur ein Silvesterklassiker.

Das Experiment: Eine «musiktheatralische Séance» verspricht das Schauspiel im April 2023 mit «Selig sind die Holzköpfe!». Im Zentrum steht die «Hexe des Albulatals», Paula Roth. Regie wird Jonas Knecht führen; es ist seine Abschiedsinszenierung.

Mit geballten Kräften: Als Abgesang auf das Provisorium gibt es im Mai 2023 eine spartenübergreifende szenische Fassung der «Messa da Requiem» von Verdi. Gern würde man ja den «Umbau» als weitere Spielstätte behalten; ein Thema aber war das leider nie.

