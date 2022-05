Social Media Tiktok verändert die Musik: Die St.Galler Musikerin Sibuna hat das erkannt und nutzt es zu ihrem Vorteil Anfang Jahr ging Tina Zürcher alias Sibuna auf Tiktok viral. Zufall ist das nicht. Die Musikerin analysiert stetig, wie sie ihre Videos konzipieren muss, damit ihre Songs bei den Userinnen und Usern zu Ohrwürmern werden. Aylin Erol Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Tina Zürcher verbreitet ihre Musik auf den Social-Media-Plattformen Tiktok und Instagram unter ihrem Künstlernamen Sibuna. Bild: Sina Wick

Selbstbewusst und in fliessendem Englisch spricht die junge Frau mit den langen blonden Haaren und der Zahnspange in die Kamera: «Hallo, ich weiss, es ist Valentinstag, aber ich bin noch immer nicht über meinen Ex hinweg und deswegen …» Ohne weiteren Kommentar spielt die St.Gallerin Tina Zürcher einen Ausschnitt ihres selbst geschriebenen Songs ab, während sich ihre Lippen zum Text bewegen: «Thank you! I’m the happiest I’ve been and I don’t want to be mean but… Fuck you! Yeah I had to cut you loose, just to know what I can do, so …»

Der kleine Schnipsel des Pop-Rock-Liedes, das sie auf die chinesische Social-Media-Plattform Tiktok hochlud, handelt von einer Trennung. Die Melodie ist eingängig, der Text leicht zu merken und nachzuempfinden, zumal jede Strophe eingeblendet wird. Eine einfache Daumenbewegung über den Handybildschirm genügt, und schon poppen mehr und mehr ihrer Videos auf. Diese funktionieren alle nach demselben Prinzip: In weniger als 30 Sekunden spielt die Sängerin immer wieder denselben Teil ihres Songs vor, bis er für den Rest des Tages im Kopf hängen bleibt.

Auf Tiktok verfolgt sie eine klare Strategie

Die 19-Jährige ist bekannter unter ihrem Künstlernamen Sibuna. Seit neun Jahren macht die Mediamatikerin in Ausbildung Musik, in der sie Themen wie Liebe, Freundschaft und mentale Gesundheit aufgreift. 2020 nahm sie am BandXOst Wettbewerb für junge Ostschweizer Musikerinnen und Musiker teil. Zu weitaus grösserer Bekanntheit verhalf Sibuna seither aber Tiktok. Sie sagt:

«Eigentlich versuche ich mit meinen Tiktoks meine Songtexte in die Köpfe der Leute zu bringen.»

Sibuna nennt als Beispiel den erwähnten Song «Thank you». «Mittlerweile können alle, die meine Tiktoks gesehen haben, mitsingen. Aber noch niemand hat den ganzen Song je gehört, weil er noch nicht veröffentlicht ist.» Mit dieser Strategie wolle sie die Leute neugierig auf ihre Musik machen und sie schliesslich dazu bringen, diese auf Musikstreamingdiensten wie Youtube oder Spotify anzuhören.

Das scheint zu klappen. Die beiden Lieder, die Sibuna auf diese Weise im vergangenen Jahr promotet hatte, wurden bereits über 100'000 Mal auf Spotify gestreamt und damit deutlich häufiger angehört als ihre anderen Songs.

Tiktok möchte Trendsetter bleiben

Im Februar wurde schliesslich «Radio Top» auf die Musikerin aufmerksam und spielte sie im Radio. Indem Sibuna filmte, wie sie sich über den Radioauftritt freute und das Video abermals auf Tiktok teilte, gelang ihr schliesslich das, was viele Künstlerinnen und Künstler anstreben: Sie ging viral. Oder anders gesagt: Knapp 82'000 Tiktok-Userinnen und -User sahen sich ihr Video an.

Über Tiktok Tiktok ist eine Social-Media-Plattform, auf der Kurzvideos geteilt werden. Musik spielte von Anfang an eine wichtige Rolle, denn Tiktok ist die Nachfolgerin der 2014 gegründeten Social-Media-Plattform «musical.ly». Auf dieser teilten vor allem Jugendliche Videos, in denen sie ihre Lippen synchron zu Playback-Liedern aus der App bewegten. 2017 wurde Musical.ly vom chinesischen Unternehmen ByteDance aufgekauft und weiterentwickelt. Inzwischen ist Tiktok nicht nur für Musik bekannt, sondern auch für Filter und Effekte, die über Videos gelegt werden können. Auch die Zielgruppe hat sich erweitert. Zwar nutzen weltweit vorwiegend Jugendliche die Plattform. Tiktok spricht allerdings zunehmend ein breiteres Publikum an. Gemäss der deutschen Marktforschungsplattform Statista besitzt Tiktok inzwischen über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer weltweit – Tendenz steigend. Damit ist Tiktok auf dem sechsten Platz der beliebtesten Social-Media-Plattformen der Welt. (aye)

Was nach einem glücklichen Zufall klingt, hat damit aber herzlich wenig zu tun. Sibuna ist ein Paradebeispiel dafür, wie Tiktok zunehmend Einfluss darauf nimmt, auf welche Art und Weise Musik produziert, veröffentlicht und gehört wird – und das durchaus bewusst. Gemäss der Pressesprecherin von Tiktok im deutschen Sprachraum möchte die Plattform gezielt für Newcomerinnen und Newcomer attraktiv sein, um deutlich zu machen, dass Musiktrends auf ihrer Plattform starten. Seitens Tiktok ist man überzeugt:

«Musik auf Tiktok gestaltet Popkultur neu.»

Schliesslich beobachte man zunehmend, dass sich die Trends auf Tiktok auch in den offiziellen Musikcharts wiederfinden.

Die Plattform interessierte sie zunächst überhaupt nicht

Auch Sibuna nutzt die Plattform aus rein professionellen Gründen. Bis vor vier Jahren habe Tiktok sie überhaupt nicht interessiert. Ein Freund von ihr, der in den Niederlanden Musikerinnen und Musiker managt, riet ihr in einem privaten Coaching allerdings explizit dazu, auf allen Plattformen aktiv zu werden. Über mehrere Stunden seien sie daraufhin durch Tiktok-Videos von anderen Musikerinnen und Musikern gescrollt und hätten analysiert, welche Inhalte aus welchen Gründen wie viele Aufrufe erzielten.

Darüber entscheidet in erster Linie nämlich ein Algorithmus und nicht die User und Userinnen selbst. Der Algorithmus spült aus den Millionen Tiktok-Videos, die weltweit hochgeladen werden, je nach Person andere Inhalte auf den Bildschirm. Er orientiert sich dabei an den Interessen der Nutzerin oder des Nutzers, die er oder sie durch das Anschauen von anderen Videos, Likes, Kommentaren oder das Weiterleiten von Videos bekundet hat.

Was online passiert, hat merkbar Einfluss auf die reale Welt

Dass manchmal aber auch ein einziger Hashtag das Zünglein an der Waage sein kann, ob ein Video bei vielen Leuten angezeigt wird oder nicht, konnte Sibuna selbst schon beobachten. Das sei manchmal schon ein wenig frustrierend. «Es ist eben ein ständiges Ausprobieren und Beobachten, was andere auf der App machen, weil sich der Algorithmus auch ständig verändert.»

Sibuna bei ihrem Auftritt beim BandXost-Wettbewerb 2020. Bild: BandXost – Yves Nossack

Aber vielleicht spielt das auch gar keine so grosse Rolle. Die Zahlen auf Tiktok, Spotify und Co sagen, Sibuna ist bekannt und beliebt. Neben ihren regelmässigen Aktivitäten legt sich die Musikerin natürlich auch in der realen Welt ins Zeug, um sich ein Netzwerk aufzubauen. Einfluss darauf, dass Sibuna bereits in der St.Galler Oya-Bar auftreten konnte und diesen Sommer für das eine oder andere Ostschweizer Festival gebucht wurde, wird Tiktok aber durchaus gehabt haben.

