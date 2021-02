Singer-Songwriter «Ich mag Musik, die einen umarmt»: Der Toggenburger Musiker Tobias Jensen schreibt in Dänemark neue Lieder Bis vor kurzem kannte man ihn nur als Gitarrist der Band Karavann. Jetzt ist Tobias Jensen als Solokünstler unterwegs und hat eine erste EP veröffentlicht. In seinen Indie-Pop-Liedern verarbeitet der gebürtige Toggenburger und dänische Staatsbürger auch eine traurige Phase seines Lebens. Roger Berhalter 03.02.2021, 05.00 Uhr

«Es gab Zeiten, in denen ich nicht unbedingt leben wollte», sagt der Singer-Songwriter Tobias Jensen. Bild: PD

Es war auf einem langen Spaziergang durch die Stadt Zürich, als Tobias Jensen beschloss, sein Leben zu verändern. Er arbeitete damals auf der Bank und verdiente gut, als er ein Jobangebot des Hitmill Studios in Zürich bekam. Hitmill ist die Hitschmiede der Schweiz, alle namhaften Popmusiker des Landes sind dort schon ein- und ausgegangen, von Bligg über Pegasus bis Baschi. «Ich wusste, wenn ich das Angebot annehme, würde ich nur noch die Hälfte verdienen, und es würde mein Leben verändern», erinnert sich Tobias Jensen. Er sagte zu.

Fortan packte der gebürtige Toggenburger im Studio an: Wechselte Gitarrensaiten, baute Equipment für die Aufnahmen auf, führte Castings durch – und mit seiner Band Karavann nahm er dort 2016 das erste Album «Desert Tunes» auf. Mit diesen «Wüstenliedern» schaffte es die fünfköpfige Popband bis auf Platz 14 der Albumcharts und auf die grossen Bühnen des Landes: Karavann traten zum Beispiel am Gurtenfestival in Bern auf und am Moon & Stars in Locarno.

«Auf dieser Erfolgswelle wollte ich weiter surfen», sagt Tobias Jensen. «Also setzte ich ganz auf die Karte Musik.» Seit 2017 behauptet er sich als Selbstständiger in der Musikbranche.

Es hat sich gelohnt, wie Tobias Jensens EP «Night Shift» beweist. Zwar nicht finanziell, denn der 31-Jährige hat seine ersten Songs als Solokünstler im November veröffentlicht, mitten in der Pandemie. Abgesehen von ein paar Streamingkonzerten konnte er die Songs deshalb nicht live präsentieren. Vor Corona hatte Jensen seinen Lebensunterhalt noch hauptsächlich mit Konzerten verdient – und ohne Corona hätte der Lockenkopf 2020 wohl seinen Durchbruch gehabt, mit Dutzenden von Konzerten, unter anderem am Open Air St.Gallen.

Doch künstlerisch hat sich die Veröffentlichung der EP auf jeden Fall gelohnt. Tobias Jensen ist mit «Night Shift» gleich in die erste Liga der Schweizer Singer-Songwriter vorgestossen. Seine Musik ist sanft, eingängig, melancholisch, und sie schafft die Gratwanderung zwischen Hitparadentauglichkeit und Eigenständigkeit. Es sind Popsongs mit Tiefgang, die weder beliebig noch allzu eigenwillig klingen.

Jensens Lieder funktionieren bestens im Radiotagesprogramm, SRF3 hat ihn im November denn auch zum «Best Talent» gekürt. Es ist aber auch die perfekte Musik für faule, verkaterte Sonntage oder für Abende voller Liebeskummer, und sie spendet Wärme in diesen grauen, eintönigen Lockdown-Tagen. Jensen sieht es ähnlich:

«Ich mag Musik, die einen umarmt. In Krisen wird solche Musik öfter gehört, vielleicht können meine Lieder ja sogar helfen, das Leben wieder durch eine positive Brille zu betrachten.»

Tobias Jensen ist in Wattwil geboren und in Lichtensteig und Uetliburg aufgewachsen. Als Sohn eines dänischen Zahnarztehepaars wuchs er zweisprachig auf. Er spricht fliessend Dänisch und ist dänischer Staatsbürger, im Alltag dominiert aber der Zürcher Dialekt.

Nach seinen Toggenburger Wurzeln befragt, erzählt Jensen von jener Schultheateraufführung, in der er zum ersten Mal auf einer Bühne stand und sang – und merkte, dass er das gut kann. Er erzählt von der Kägifret-Fabrik und empfiehlt den Käser Willi Schmid in Lichtensteig: «Es gibt immer noch viele gute Gründe, ins Toggenburg zu kommen.»

Die meiste Zeit verbringt er aber an seinem Wohnort Schlieren im Kanton Zürich. Und jetzt, beim Videointerview per Zoom, sitzt er gerade in einem Zimmer in Dänemark, denn er verbringt ein paar Wochen bei seiner Mutter in Hadersleben. Bis Mitte Februar wolle er bleiben und neue Lieder schreiben. Und mit der Hilfe einer Promoagentur versuche er gerade, dänische Radiosender von seiner Musik zu überzeugen.

Kampf gegen die Dämonen von früher

Hier, im Zimmer im Haus seiner Mutter, hat Jensen sich auch seinen Dämonen gestellt und damit seinen bisher grössten Hit als Solokünstler gelandet: «Battles, Battles» erzählt von einer traurigen Phase in seiner Kindheit:

«Ich hatte Mühe, in der Schule die Erwartungen zu erfüllen. Es gab Zeiten, in denen ich nicht unbedingt leben wollte.»

Fast 20 Jahre lang habe er immer wieder versucht, diese depressive Zeit in einem Song zu verarbeiten. In einer schlaflosen Nacht in Dänemark klappte es schliesslich, und folgender Song entstand:

«Battles, Battles» ist eines von fünf Liedern auf «Night Shift». Tobias Jensen hat seine EP so genannt, weil er die Songs in der Nacht geschrieben hat. «Ich war eine Zeit lang oft nachts mit dem Zug unterwegs. Auf diesen Fahrten sind die Texte entstanden. Wenn die Sonne untergeht, kommen die Musen hervor, jedenfalls bei mir.»