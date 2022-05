KULTURPREIS Thurgauer Kulturpreis, Schweizer Musikpreis: Die Thurgauer Pianistin Simone wird gleich doppelt ausgezeichnet Die gebürtige Weinfelderin Simone Keller erhält gleich zwei renommierte Kulturpreise. Mit ihr wird eine Pianistin ausgezeichnet, für die Musikmachen sehr oft auch in einen gesellschaftspolitischen Kontext eingebunden sein muss. Martin Preisser Jetzt kommentieren 13.05.2022, 14.00 Uhr

Simone Keller bei einer Probe im Stadthaus Winterthur für ihr Konzert mit Béla Bartóks «Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug», das am Donnerstag über die Bühne ging. Bilder: Reto Martin

Nur wenige Augenblicke hatte Simone Keller Zeit, sich für ihren Schweizer Musikpreis in einem Minifilm zu präsentieren. Sie hat eine virtuose Etüde von Ruth Crawford Seeger gespielt. «Eine Komponistin, die grosse Musik geschrieben hat und die Klänge von Olivier Messiaen oder György Ligeti schon vorwegnimmt», sagt Simone Keller. Sie ist 1980 in Weinfelden geboren und auf einem Bauernhof aufgewachsen, spielt viel Musik von Frauen. Aber sie zu schubladisieren, wäre falsch. Eine multidimensionale Pianistin sei sie, heisst es in der Pressemitteilung des Schweizer Musikpreises treffend.

Simone Keller spielt das Klavierkonzert «Introitus» der Russin Sofia Gubaidulina. Quelle: Youtube

Spricht man mit der Musikerin, lässt sie einen mit enormer Begeisterung an ihrer Fülle von Ideen und Projekten teilhaben. Wie eine Figur mitten in einem Wimmelbild wirke sie, hat jemand einmal über sie geschrieben. In der Tat scheint Simone Keller mit unstillbarer Neugier überall ihre Antennen auszustrecken und eben nicht nur nach Musik von Frauen. Dieses Engagement wird jetzt - fast gleichzeitig - national und kantonal geehrt.

Keine narzisstische Selbstdarstellung

Umgerechnet kommt die Pianistin, die letztes Jahr auch den renommierten Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis gewonnen hat, auf einen Stundenlohn von 16 Franken. Und leistet 70 Stunden Freiwilligenarbeit pro Monat. Das hat Simone Keller der «Neuen Zürcher Zeitung» vorgerechnet. Sie macht nicht nur Musik, sondern will mit ihr auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Sie versteht sich als Brückenbauerin zu den gesellschaftlichen Realitäten, die sie umgeben und die sie genau wahrnimmt:

«In meiner Arbeit stehen Diversität und Inklusion im Zentrum, nicht narzisstische Selbstverwirklichung.»

So hat Simone Keller in einer Strafanstalt mit jungen Schwerverbrechern Klavier gespielt. Oder engagiert sich im Verein Save Young Musicians, der in die Schweiz gekommenen jungen Musikern aus Krisengebieten eine Chance bietet, weiterzustudieren. Im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) hat sie sich zudem im Projekt «Solos & Sights» für Flüchtlinge eingesetzt. Vierzehn minderjährige Asylsuchende aus den Bodenseeanrainerstaaten treten am 26. Juni in Frauenfeld auf.

Simone Keller ist eine Künstlerin, die stets auf der Suche ist. Zu Hause ist sie in grossen Konzertsälen und Zentren, aber auch in den Nischen und Randorten der Kultur. Im März war sie in Kalifornien, auch mit Musik der Komponistin Julie Herndon. Musik für vier Klaviere stand da im Zentrum mit Kellers auch international viel beachtetem Kukuruz Quartett. Im Juli geht es nach Mexiko, wo sie mit ihrem Trio (mit Horn und Violoncello) auftritt. Dazwischen, mit Start am 2. Juni, ist Simone Keller mit einem spannenden Projekt im Sogar Theater Zürich zu erleben.

Die gebürtige Weinfelderin Simone Keller streckt mit unstillbarer Neugier ihre Antennen in ganz viele Richtungen aus, nicht nur musikalisch.

Wiederum steht da Musik von Julie Herndon im Zentrum, «einer Frau, die alles kann, was man einer Frau nicht zutraut», wie Simone Keller begeistert erzählt. Herndon hat sich mit einem Text der Schweizer Autorin Anna Papst auseinandergesetzt. Vereinfacht umschrieben geht es um die neuen körperlichen Erfahrungen eines Menschen, der durch eine Transplantation der Cochlea (der Hörschnecke) wieder in die Welt des Hörens zurückfindet. «Extensions» heisst die Komposition, die auch die Erweiterung des Körpers durch Technik auslotet.

Thurgauer Kulturpreis Der Kanton Thurgau ehrt die Pianistin Simone Keller mit dem diesjährigen Kulturpreis. Die Musikerin zeichne sich durch herausragende Virtuosität, grosse Spielfreude und soziales Engagement aus, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons. Sowohl als innovative Künstlerin wie auch als Initiatorin unzähliger interdisziplinärer Projekte sei ist im In- und Ausland tätig. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 24. August, 19.30 Uhr, im Eisenwerk Frauenfeld statt. (map)

Mit dieser Musiktheaterproduktion will Simone Keller nicht nur spannende Musik direkt aus dem Silicon Valley präsentieren, wo die Komponistin Julie Herndon wirkt, sondern auch einen Anstoss geben, darüber nachzudenken, dass die Schweiz eines der wenigen Länder ist, in dem die Gebärdensprache von Gehörlosen noch nicht als eigene Sprache anerkannt ist. Und Simone Keller wäre nicht Simone Keller, hätte sie sich diese Gebärdensprache nicht selbst angeeignet.

Genau betrachtet ist die Musikerin mit einer recht radikalen Unabhängigkeit unterwegs, ohne diese zu zelebrieren. Und ihre immense Neugier und Offenheit bedeuten bei ihr auch, viel zu verschenken:

«Sich zu verschenken, ist ein Privileg. Und dieser Weg fühlt sich richtig an.»

Richtig in dem Sinne, dass sich Simone Keller nicht als Pianistin im Elfenbeinturm sieht, sondern als Teil einer komplexen Welt und Wirklichkeit, mit der sie als Künstlerin umgehen müsse und auf die sie reagieren dürfe.

Öffentlich begehbare Klanginstallationen: Musik von John Cage und Julius Eastman mit dem Ensemble OX & ÖL, das Simone Keller mitbegründet hat. Quelle: Youtube

Klavier spielen mit bandagierten Händen

Ihr Leben als freischaffende Künstlerin ist dicht und anspruchsvoll. Erfolg definiert Simone Keller als die Möglichkeit, das tun zu können, wofür sie Herzblut empfinde und was sich stimmig anfühle. So stürzt sie sich seit Jahren immer wieder auf oft unbekannte Partituren, hebt Zeitgenössisches aus der Taufe. Neue Noten, die ihr dann wie Weihnachtspäckchen vorkommen, die sie mit einer gewissen Aufregung auspacke. Das heisst für Simone Keller auch, das Klavier mit jeder Komposition wieder neu zu entdecken, zu spüren, dass das Stück in diesem Moment mit ihr zu tun hat. Und da schreckt sie auch nicht zurück, wegen Verletzungsgefahr mit bandagierten Händen eine Sonate der Russin Galina Ustwolskaja zu spielen und dabei das Klavier heftig zu traktieren.

Nächste Auftritte: 2.6., 19 Uhr, Sogar Theater Zürich; 10.6., 20 Uhr, Alter Stadthaussaal Winterthur (mit Musik Ostschweizer Komponistinnen); 26.6, Frauenfeld (Solos & Sights mit asylsuchenden Musikerinnen und Musikern).

