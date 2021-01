Shutdown Endlich Zeit zum Üben und für Hausmusik: Dank Corona verkaufen sich im Notenpunkt St. Gallen sogar Etüden wieder gut Mit Liebe und Talent zum direkten Kundenkontakt führt Ruth Steinestel das Musikaliengeschäft Notenpunkt in St. Gallen. Zukunftssorgen plagen sie nicht in ihrer Nische: Zwar sind Bestellungen für Chöre und Orchester seit März 2020 drastisch zurückgegangen. Doch Musizieren boomt – als Ausgleich zu den vielen Bildschirmstunden. Bettina Kugler 20.01.2021, 12.40 Uhr

Letzte Chance zum Plaudern und Notenkaufen vor Ort: Im Notenpunkt am Samstag vor dem Lockdown hielt sich der Ansturm in Grenzen. Bild: Michel Canonica

Die Kundschaft nimmt es mit Humor. «Bis zum Frühling!» verabschiedet sich eine Dame beim Hinausgehen; ein Ehepaar wünscht «einen guten Winterschlaf». Ruth Steinestel lacht. Ja, ein Bär müsste man sein. Sie aber wird sich nicht verkriechen und zur Ruhe setzen in den nächsten Wochen. Erst recht nicht lamentieren über die unwillkommene Zwangspause. Denn schlecht lief das Geschäft mit Noten, CDs und Musikbüchern nicht im vergangenen Corona-Jahr: Es wird wieder mehr musiziert und geübt. Instrumente, die lange in stummem Tiefschlaf im Kasten lagen, wurden 2020 endlich hervorgeholt; viele Familien haben die Hausmusik für sich entdeckt - besonders in den Wochen vor Weihnachten.

Am Samstag vor dem neuerlichen Lockdown ist der grosse Ansturm ausgeblieben. Es tröpfelt eher, wie oft an Samstagen: jenem Geschäftstag, an dem sonst gerne Kunden aus der Region vorbeischauen, manchmal ganze Familien. Nun ist der grosse Schnee dazwischengekommen. Mit Hamsterkäufen hat Ruth Steinestel in ihrem kleinen Laden an der St. Galler Spisergasse keineswegs gerechnet. Zwar handelt sie, wie sie selbst sagt, mit Seelen-Lebensmitteln – weswegen der «Notenpunkt» eigentlich gar nicht geschlossen werden dürfte.

Ruth Steinestel und zwischen Büchertischen und CD-Gestellen: Schmökern ist bei ihr erlaubt - aber erst wieder ab März.

Bild: Ralph Ribi

Doch ihre treuen Kundinnen und Kunden wissen schliesslich, dass sie nicht darben müssen bis Ende Februar, wenn sie sich jetzt nicht eingedeckt haben mit Noten oder Fachbüchern: Es gibt ja weiterhin den Webshop der vier Filialen in Zürich, Winterthur, Bern und St. Gallen. Die Noten kommen dann eben nach Hause in den Briefkasten.

Wer jetzt nicht kommt, muss vorläufig online fündig werden

Das Onlineangebot gehört bei noten.ch, dem Musikalien-Fachgeschäft mit seinen vier Filialen in Zürich, Winterthur, Bern und St. Gallen, schon seit etwa zehn Jahren zum guten Ton – als sinnvolle Ergänzung zum persönlichen Kontakt, für den Ruth Steinestel ein ausgeprägtes Talent besitzt. «Schon mal dagewesen?» Mit dieser Frage lockt sie verloren wirkende Neukunden gern in ihre gut sortierte Noten-Vorratskammer, zum Stöbern oder zum gezielten Suchen. Meistens ergibt sich dabei auch ein erfrischendes und inspirierendes Gespräch.

Weil ihr an diesem Samstag aber die Leute nicht die Tür einrennen, nutzt sie die Pausen für einen lockeren Geschäftsrückblick; wir sitzen dazu in den bequemen Sesseln mit Blick auf die Spisergasse. Über den Mittag hat Ruth Steinestel noch alle Kunden angerufen, deren Bestellungen abholbereit wären. Einige kommen spontan zur Abholung, bedanken sich bei der Gelegenheit für einen Tipp; anderen wird sie die Ware eben schicken.

Im Hinterzimmer kann man sich in Partituren vertiefen; das Sortiment ist gross – onlinre noch grösser.

Bild: Michel Canonica

In den nächsten Wochen wird sie Internetbestellungen bearbeiten, wird stapelweise Noten büscheln und verschicken. Inventur machen darf sie aber nicht, denn die vier Notenpunkt-Filialen haben wieder auf Kurzarbeit umgestellt.

Musizieren ist Lebenselixier – Gespräche im Laden auch

Sorgen um die Zukunft plagen Ruth Steinestel nicht. Doch das Plaudern wird ihr fehlen, ebenso die Begegnungen im Laden, der rege Austausch. Wenn das Kulturleben nicht ruht, wie derzeit, erfährt man hier bei ihr, was läuft oder was man verpasst hat – oft im Vorbeigehen oder beim Warten an der Kasse. Im späten Frühjahr und im Sommer kam viel Laufkundschaft aus der ganzen Schweiz, nicht zuletzt deshalb, weil es im Notenpunkt eine grosse Auswahl origineller Postkarten gibt: mit Musik- und mit Lokal-Bezug.

Aus Gesprächen mit ihren Kundinnen und Kundschaft weiss Ruth Steinestel, dass viele wieder fleissiger zu Hause üben, seit pandemiebedingt Chor- und Orchesterproben nicht stattfinden können - aktives Musizieren ist und bleibt ein wichtiges Bedürfnis.

«Man merkt, dass die Leute einen Ausgleich suchen zur Arbeit am Bildschirm. Dass sie abschalten wollen, sich in etwas vertiefen.»

Vielen fehlt das Proben, das Zusammenspiel mit anderen. So lange es nicht möglich ist, probieren sie Neues aus. Andere entdecken das Musizieren wieder, bringen eingerostete Finger wieder in Schwung, etwa mit Etüden – sonst eher gemiedenes, wenn auch eigentlich notwendiges Übel. Ukulele hätte manche neu gelernt, sagt Ruth Steinestel, die Gitarre wieder vorgeholt, vor Weihnachten nach Liedsätzen in allen möglichen Besetzungen gefragt. Auch Musik-Bilderbücher hat sie mehr als sonst verkauft.

Die Musikverlage darben, wenn das kulturelle Leben ruht

Dafür fiel ein Posten weg, der ihr bislang solide Einkünfte gesichert hat: Bestellungen von Chor- oder Orchesternoten. Wenn Laienchöre und Amateurorchester monatelang nicht proben können, planen sie vorerst auch keine Konzerte; im professionellen Bereich läuft der Betrieb auf Sparflamme. Auch die Musikverlage bekommen das zu spüren, weiss Ruth Steinestel:

«Gerade den grossen Verlagen, die Leihmaterial für Orchester anbieten, brechen die Umsätze weg.»

Welche Konsequenzen das haben wird und wie man Konkurse verhindern kann, weiss momentan keiner so recht. So hofft Ruth Steinestel, dass es bald wieder weitergeht – nicht nur für fleissige Solisten und kleine Familienensembles im Homeoffice.