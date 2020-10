Sex ist Geld, Sex ist Macht: Das Vorarlberger Landestheater entdeckt «Parzival» neu Parzival sieht die Welt durch seinen Penis: Das Vorarlberger Landestheater zeigt die Uraufführung «Geld, Parzival» des Schweizer Autors Joël Laszlo. Der hat die Heldenreise der Sagengestalt Parzival völlig neu überschrieben. Julia Nehmiz 05.10.2020, 12.00 Uhr

Parzival (Jessica Cuna, rechts) sieht die Welt durch seinen Penis, und blickt durch ihn auf den Trainer (Andri Schenardi, links) und Gournemanz (Suly Röthlisberger) Bild: Anja Köhler

Parziaval, dieser uralte mythische Stoff, die Ur-Heldenreise von einem, der naiv, voller Tatendrang und ohne Empathie auszog, die Welt zu erkunden, über den Gral stolperte, ihn nicht erkannte, und ihn später verzweifelt suchte, bis er geläutert König wurde – diese überreiche Sagengeschichte aus dem Jahr 1200 hat Joël Laszlo ins Heute übersetzt. Der Schweizer Autor hat die 25'000 Verse von Wolfram von Eschenbach mit kürzest-knappen Staccato-Sätzen und den heutigen Problemen überschrieben.

Laszlos Parzival: Ein schwanzgesteuerter Naivling, der die Welt durch seinen Penis sieht, nach Geld und Sex strebt. Läuterung erfährt im Elend der Welt, im Slum, auf den Müllhalden der westlichen dekadenten Gesellschaft. Der Gral – die Liebe, wirkliche wahre Liebe und Mitgefühl –, er findet ihn zwar nicht, aber erkennt, nach was er eigentlich die ganze Zeit über suchte.

«Voll kaputt.» – «Geil.» – «Geil.» – «Ich auch.»: Parzival und Condwiramurs haben gerade Sex gehabt, und sie fanden es, nun ja: geil. Mit lakonischer Sprache und Einwortsätzen demaskiert Joël Laszlo, wie eindimensional und primitiv das Streben nach Sex ist. Denn das ist der vermeintliche Gral, nach dem in seiner Parzival-Überschreibung alle streben: Sex gleich Geld gleich Macht.

Geld ist Sex, Sex ist Geld, und Sex ist Macht: Parzival (Jessica Cuna, rechts) will Jeschute (Andri Schenardi) erobern. Bild. Anja Köhler

Die Kamera im Plastikpenis filmt live aus der Hose

In der Uraufführungen am Vorarlberger Landestheater Bregenz, eine Koproduktion mit dem Aargauer Theater Marie, findet Regisseur Olivier Keller eine bestechende Umsetzung. Da ist zum einen das fantastische Bühnenbild, das ihm Dominik Steinmann entworfen hat: Eine Art Geldspeicher wie bei Dagobert Duck, der Bühnenboden übersät mit goldglänzenden Fünfräpplern. 9000 Franken liegen da vor schwarzen Müllsäcken herum, werden getreten, verstreut, hochgeworfen – mehr Dekadenz geht nicht. Dazu goldene Stühle in verschiedenen Höhen, von knapp-über-dem-Boden bis schiedsrichterhoch symbolisieren sie den Aufstieg.

Und dann ist da die bestechende Setzung, Parzival von sechs der sieben Schauspielerinnen und Schauspielern darstellen zu lassen. Nacheinander schlüpfen sie in seine Kleider, heften sich den Penis an die Hose. Parzival ist alte Frau, ist junger Mann – ist wir alle.

Dass er schwanzgesteuert die Welt durch seinen Penis sieht, setzen Keller und sein Team absurd-komisch um: Im Plastikpenis ist eine Minikamera installiert, die nun eben live aus der Hose hinaus die Welt filmt und das ab und an übergross auf die gesamte Bühnenrückwand wirft.

Was zählt? Für Parzival (Andri Schenardi) nur Geld – und Sex mit Condwiramurs (Jessica Cuna). Bild: Anja Köhler

Doch die Menschwerdung Parzivals kommt bei Laszlo etwas schwarz-weiss daher. Und bei all dem Aufzeigen der bösen Sex-Macht-Geld-Strukturen bleibt die Verführbarkeit von uns allen auf der Strecke. Bei Laszlo sind die Liberalen die tumben, saufenden Bösen, die im Gleichschritt «Freiheit» skandieren und damit nur ihre eigene meinen.

Geld ist Sex ist Macht, danach strebt auch Parzival, und erst durch einen albtraumhaften Besuch im Slum wird ihm langsam klar, dass die Welt zerstört wird, dass da aber doch irgendwo mehr sein muss als dieser zerstörerische Dreiklang Sex, Geld, Macht. Parzival erkennt, und möchte Vater werden. Die Hoffnung auf Rettung und Erlösung delegiert er an die Nachkommenden.

«Geld, Parzival»: Weitere Vorstellungen am Landestheater Bregenz bis 15.November 2020.