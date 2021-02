Selbsttest Kunst ausleihen, gratis, für eine Woche? Dieses Angebot macht das Museum Rosenegg in Kreuzlingen – wir haben es ausprobiert Weil die Menschen seine Ausstellung im Museum Rosenegg nicht sehen können, liefert der Kreuzlinger Künstler Philippe Mahler seine Bilder persönlich ins Haus. Angst, dass sie beschädigt werden könnten, hat er keine.

Judith Schuck 18.02.2021, 18.20 Uhr

Ist diese Kunst alltagstauglich? Judith Schuck hat es ausprobiert und vermisst nun das Fensterbild, das eine Woche lang ihr Wohnzimmer erweiterte.

Eine Woche lang war ich jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn ich das Bild in meinem Wohnzimmer sah. Es wird seinem Titel «Öffnung» gerecht – es erweiterte tatsächlich den Raum. Dargestellt ist ein weiss gestrichenes Fenster, das einen Spalt weit offen steht. Seltsam ist, dass sich die Flügel nach aussen hin öffnen. Hinter dem linken Fensterflügel zeigt sich ein grüner Fensterladen, durch den rechten erscheint in drei Quadrate unterteilt eine Landschaft: Wasser, Hügel, Himmel, – wohl eine Szene am Untersee.

Dass «Öffnung» für eine Woche in meinem Wohnzimmer hing, ist einer Initiative des Museums Rosenegg in Kreuzlingen zu verdanken. Da die Kulturhäuser momentan noch geschlossen sind, ist die aktuelle Ausstellung «face@face» des Kreuzlinger Künstlers Philippe Mahler nicht öffentlich zugänglich. Sie kann aber auf einem virtuellen Rundgang besucht werden.

Wer sich in eines der ausgestellten Bilder verguckt hat, darf es für eine Woche kostenlos ausleihen – der Künstler persönlich bringt es vorbei. Bei weit entfernten Wohnorten wird eine kleine Gebühr erhoben. Das Konzept geht auf: Sowohl der virtuelle Rundgang als auch das Leihsystem werden rege genutzt.



Eine Leerstelle bleibt dort, wo eine Woche lang das Kunstwerk hing

Judith Schuck nimmt das ausgewählte Werk von Künstler Philippe Mahler in Empfang.

Am 11. Februar brachte Philippe Mahler das bestellte Bild mit dem Auto vorbei und half sogar beim Aufhängen. Wegen der meteorologisch und pandemiebedingt tristen Zeit vor der Lieferung fiel meine Wahl auf das Fensterbild mit der Aussicht auf die frischen Blau- und Grüntöne des Sees und die saftig grünen Hügel am Horizont, über denen am blauen Himmel einige merkwürdig dunkle Wolken schweben. «Öffnung» gehört zu einer zwanzigteiligen Werkreihe, die der Künstler im Sommer 2020 schuf.



Künstler Philippe Mahler hilft sogar beim Aufhängen seines Werks im Wohnzimmer.

Obwohl es in Philippe Mahlers Ausstellung auch Interieurs gibt, werden vor allem seine Ausblicke ausgeliehen – kein Wunder, wo doch alle wieder rausgehen wollen, Normalität und den Frühling herbeisehnen. Dennoch passten die Bilder zur Pandemie, findet Mahler. «Fast alle sind menschenleer, um die Leere darzustellen. Aber sind sie wirklich leer?» Diese Entscheidung möchte er den Betrachtenden überlassen – ob sie die Bilder nun auf dem Computerbildschirm oder ein ausgewähltes in den eigenen vier Wänden auf sich wirken lassen.

Über etwaige Schäden macht sich der Maler mit dem französischem Akzent keine Sorgen: Für ihn sei es eine Ehre, wenn seine Bilder auf Reisen gingen. Wenn etwas passiere, sei es schliesslich nur Material. Er arbeitet ausschliesslich im Atelier in Kurzrickenbach. «Die Fenster auf meinen Bildern sind die Fenster meines Ateliers. Was um mich herum ist, hat Einfluss auf meine Bilder», sagt der gelernte Kunstglasmaler – daher wohl seine flächige Malweise. Der See ist ein häufiges Sujet. «Er ist in mir, auch wenn er nicht wie im Bild gemalt vor meiner Haustüre liegt.» Die «Kompositionen», wie er seine Werke gerne nennt, entstehen aus Skizzen, niemals Fotografien:

«Meine Augen arbeiten wie eine Kamera und bearbeiten das von mir Aufgenommene.»

Am Mittwochabend holte Philippe Mahler mein Bild auf Zeit wieder ab. Nun hängt es bereits an einer Wand in Steckborn, vielleicht in einem Haus, in dem es solch einen Ausblick tatsächlich gibt. Dort, wo für eine Woche die «Öffnung» einen Blick auf den sommerlichen Untersee bot, ist nun eine Leerstelle. Bis vor einer Woche wäre sie nicht aufgefallen, weil dort nie etwas war, ausser weisser Wand.



Anmeldung für das Angebot «Art to go» über das Kontaktformular des Museums Rosenegg Kreuzlingen; Bis zur Wiedereröffnung des Museums können Philippe Mahlers Werke einzeln jeweils für eine Woche kostenlos ausgeliehen werden. Je nach Entfernung des Wohnortes wird eine kleine Leihgebühr erhoben.