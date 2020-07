Porträt Seinen Techno hört man auch in Aserbaidschan: Ein Besuch in Altstätten im Heimstudio von Marco Hasler alias Farbenklang Mit ein paar warmen Deep-House-Songs traf er 2014 den Nerv der Zeit und wurde in der Szene schnell bekannt. Mittlerweile macht Marco Hasler unter dem Künstlernamen Farbenklang lieber kühlen Techno. Am 10. Juli tritt er am Kulturfestival St.Gallen auf. Roger Berhalter 03.07.2020, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Studio ist in der Stube: Marco Hasler mit Katze Amy an seinem Musik-Arbeitsplatz in Altstätten. Bild: Ralph Ribi

Amy schleicht um die Beine des Stubentischchens und hüpft Marco Hasler auf den Schoss. Der 41-Jährige sitzt auf einem abgewetzten Bürostuhl in seinem Heimstudio. Wobei dieses Studio nicht mehr ist als eine Nische in einer Dachwohnung im Altstätter Städtli.

Hier wohnt Hasler zusammen mit seinen zwei Katzen, hier produziert er unter dem Künstlernamen Farbenklang melodiösen Techno. Kommende Woche tritt er am Kulturfestival St.Gallen auf.

Bei einem Label aus Indien unter Vertrag

Der Name Farbenklang dürfte den wenigsten geläufig sein, doch in der Szene kommt Hasler weltweit an. Gut 40 Veröffentlichungen kann er schon vorweisen, bei Labels in Spanien, Italien, Frankreich, Indien und der Schweiz. Seinem Spotify-Profil kann er entnehmen, dass man ihn sogar in Brasilien und Aserbaidschan kennt. Lachend sagt er:

«Es ist schön, dass man meine Musik auf der ganzen Welt hört. Noch schöner wäre, wenn ich damit auch Geld verdienen würde.»

Wobei seine kommerziellsten Produktionen durchaus zum Einkommen beitragen. 2012 kehrte Hasler nach zehn Jahren in der Solothurner Hip-Hop-Szene ins Rheintal zurück, wo er aufgewachsen war. In Altstätten begann er elektronische Musik zu produzieren. Inspiriert vom deutschen House-Produzenten Robin Schulz, der mit dem Hit «Waves» gerade an der Spitze der Charts stand.

Bei Virus und SRF3 seit Jahren im Programm

Hasler produzierte fünf melodiöse, sanft plätschernde Deep-House-Stücke mit monoton stampfender Bassdrum. «Sommer-Beach-Feeling-Sound», sagt er heute dazu.

2014 veröffentlichte er sie auf der Online-Plattform Mx3 – und war sogleich ein gefragter Mann. «Leute schrieben mir und fragten, wo sie meine Musik kaufen könnten.» Radio Virus nahm seine Lieder ins Programm auf und spielt (und vergütet) sie bis heute; auch in der Sendung «Sounds» auf SRF3 war Farbenklang schon zu hören.

Als DJ wurde Hasler ebenfalls häufiger gebucht – und landete manchmal am falschen Ort. Zum Beispiel dann, wenn er morgens um sechs Uhr an einer Afterhour auflegen sollte. «Meine melodiöse Musik passte überhaupt nicht an diese harten Technoparties.»

Er musste sich entscheiden: Gefällig bleiben und auf den Mainstream zielen? Oder eher sperriger werden, um in der Szene anzukommen?

Nach der Spätschicht fängt die Arbeit erst an

Er entschied sich für die härtere Gangart, wie auf seinem Album «Quadrature» von 2019 zu hören ist. Ein paar Synthesizer-Melodien sind geblieben, aber das Strandgefühl ist verschwunden und einer kühleren, technoiden Stimmung gewichen.

Längst klingt er nicht mehr nach Robin Schulz, sondern nach Farbenklang; er hat seinen eigenen Stil gefunden.

«Meine Musik soll die Leute in einen schwebenden Zustand bringen.»

Dafür investiert er viel, fast seine ganze Freizeit. An einem Sommertag geht er nicht in die Badi, sondern ins Studio. «Die Musik ist seit 20 Jahren meine Sucht und Leidenschaft.»

Hasler hat sich sein Leben so eingerichtet, dass er nachts an seiner Clubmusik arbeiten kann. Als Betreuer in einem Heim für beeinträchtige Menschen wählt er oft die Spätschicht – und setzt sich dann nach Feierabend noch bis frühmorgens an den Bildschirm. Er sei ein Nachtmensch, schon immer gewesen.

«Nachts kann einen niemand nerven, kein Amt hat geöffnet. Ich finde das sehr befreiend.»

Farbenklang live: 10. Juli, Kulturfestival St.Gallen

(mit Klangforscher und Pa-Tee)