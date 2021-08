Spagat zwischen Schule und Kunst: Kulturschaffende erzählen

Schulbeginn «Ich will mich nicht nur im eigenen Brei drehen»: Kulturschaffende, die unterrichten: Brotjob oder Berufung? Tagsüber vor der Wandtafel, abends auf der Bühne: Drei Ostschweizer Kulturschaffende erzählen, wie sie Kunst und Schule unter einen Hut bringen. Kathrin Signer 14.08.2021, 05.00 Uhr

Andy Storchenegger ist Künstler und unterrichtet in der Schule für Gestaltung St.Gallen. Bild: Reto Martin

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das neue Schuljahr steht vor der Tür. Heisst: Die Pinsel werden eingepackt, die Noten zugeklappt und die Schreibmaschine verräumt – denn auch viele Kunstschaffende müssen zurück ins Klassenzimmer und hinter das Lehrerpult. Brotjob oder Berufung? Die Schauspielerin Nathalie Hubler, der Künstler Andy Storchenegger und der Autor Florian Vetsch geben Auskunft darüber, wie sie den Spagat zwischen dem Schulzimmer und ihrer künstlerischen Arbeit schaffen.

Der gebürtige Toggenburger Andy Storchenegger ist Lehrgangsleiter des gestalterischen Vorkurses für Erwachsene an der Schule für Gestaltung in St.Gallen. Parallel dazu arbeitet der 43-Jährige als bildender Künstler in seinem Atelier in Zürich und stellt seine Werke regelmässig aus – letztes Jahr präsentierte er «Hybride Identitäten» im Kunstraum Oxyd in Winterthur. Vor der Kunsthochschule, die er 2005 abschloss, liess er sich zum Primarlehrer ausbilden – «das war eine pragmatische Entscheidung», sagt er. Jetzt arbeitet er vor allem mit Erwachsenen und Jugendlichen, sein Lehrbereich umfasst Multimedia, Layout und Keramik.

Vergangenen Montag kehrte Storchenegger von einer dreimonatigen Atelierresidenz in Afrika zurück. Inspiriert davon will er den Studierenden zum Schulbeginn afrikanische Textilien mitbringen – davon ausgehend sollen sie dann eigene Muster und Bilder entwickeln. Die meisten Dozierenden an der Schule für Gestaltung seien auch als Künstlerinnen und Künstler unterwegs, erzählt Storchenegger. Er schätzt, wie tolerant und flexibel die Schule sei, wenn er gerade ein eigenes Projekt verfolge. «Die Studierenden profitieren davon, wenn ihre Dozenten und Dozentinnen aktiv in der Kunstszene sind», sagt Storchenegger.

Aber auch für ihn ist der Austausch im Unterricht bereichernd. Es gebe extrem viel Input, von dem er sich auch inspirieren lasse, sagt er. Trotzdem sei eine Trennung von Privatem und Schulischem wichtig: «Ich suche nicht im Unterricht nach Lösungen für meine künstlerischen Fragestellungen.» Die Stabilität des Lehrberufs könne sich auf die Kunst positiv auswirken – sowohl zeitlich, finanziell, als auch persönlich. Storchenegger sagt:

«Zweigleisig zu fahren ist gesund für die Psyche. Ich will mich ja nicht nur im eigenen Brei drehen.»

Eine Schwierigkeit bei der Balance zwischen Schule und Atelier sei für ihn, dass er mit dem Kopf bei beidem ganz dabei sein müsse. Unterrichten könne man nicht «mal so nebenbei»; er versuche schon, den Erwartungen seiner Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Definieren will er sich aber weder ausschliesslich als Lehrer noch als Künstler: «Ich bin eine Symbiose aus beidem.»

In der Sprache erwachen

Auch Nathalie Hubler will sich weder auf das Eine noch auf das Andere festlegen: «Ich bin keine Lehrerin, ich bin keine Schauspielerin. Ich bin einfach ich, ein Mensch», sagt sie. Tatsächlich ist sie aber beides: Neben ihren künstlerischen Projekten unterrichtet sie Deutsch als Zweitsprache in verschiedenen Primarschulen in St.Gallen. Ausserdem ist sie Mitbegründerin des St.Galler Theater 111, wo sie regelmässig eigene Theaterprojekte realisiert.

Die Schauspielerin Nathalie Hubler unterrichtet Deutsch als Zweitsprache. Bild: Thomas Hary

Zuletzt stand sie im Mai im Figurentheater St.Gallen in «Das doppelte Lottchen» auf der Bühne. Zwei ihrer Schülerinnen haben sich das Stück angeschaut – «das fanden sie sehr spannend», sagt sie.

Nach dem Lehrerseminar in St.Gallen studierte sie Theaterwissenschaften und Germanistik – dann drängte es sie in den künstlerischen Prozess und schliesslich auf die Bühne. Ideen aus dem Schauspiel und der Theaterpädagogik nimmt sie mit ins Klassenzimmer. Die Kinder kämen vor allem spielerisch ins Sprechen:

«Wir spielen mit Handpuppen, bewegen uns zu Gedichten oder inszenieren kleine Szenen, wie ‹Verkäuferlis›. So kommen die Kinder aus ihren Schneckenhäuschen und erwachen in der Sprache.»

Auch Hubler empfindet das Unterrichten als Bereicherung. An jeder neuen Begegnung könne man als Künstlerin wachsen. Immer spannend sei der Reifeprozess, den die Kinder durchliefen. «Ich lerne selbst viel dabei, wenn ich beobachte, wie Kinder Sprache entdecken», sagt sie. Durch das Unterrichten gewinne man auch immer wieder etwas Abstand zu seinen eigenen Projekten. Auch die klare Struktur, die der Schulalltag vorgebe, schade der künstlerischen Arbeit nicht. Denn Projekte seien immer wieder mal vorbei und dann «gibt es manchmal diese Leere», in der man nicht wisse, wie es weitergeht. Da hilft ihr die Arbeit mit den Kindern: «Die Schule zieht mich sofort wieder ins Leben rein. Die Kinder verlangen volle Präsenz.»

«Ich kann schreiben, was ich will»

Der Lyriker und Lehrer Florian Vetsch. Bild: Sabrina Peterer

Halbe Sachen will auch Florian Vetsch nicht machen. «Die Jugendlichen verdienen dich 100 Prozent präsent», sagt der St.Galler. Nach seinem Studium in Philosophie und Germanistik habe der Künstler in ihm mit der Idee des Unterrichtens gehadert. Ein Schlüsselerlebnis habe in ihm etwas ausgelöst: «Einer meiner Schüler starb zwei Jahre nach der Matura an Leukämie. Bei Trauerrede auf der Beerdigung war ich erschüttert, als ich realisierte, wie viel Einfluss ich als Lehrer und mein Unterricht auf diesen Menschen gehabt hatte. Danach habe ich nie mehr am Lehrersein gezweifelt.»

Bereits 35 Jahre unterrichtet der 61-Jährige an der Kantonsschule Burggraben in St.Gallen Philosophie und Deutsch. Parallel dazu veröffentlicht er regelmässig Gedichtbände und übersetzt Literatur aus dem Amerikanischen. Zuletzt erschien von ihm die Gedichtsammlung «Quintessenz». Die künstlerische Arbeit neben einem Vollpensum als Lehrer sei eine zeitliche Doppelbelastung; «ich will mich aber nicht beklagen», sagt er. Zeit bleibe für das Schreiben oft nur nachts, er brauche aber zum Glück wenig Schlaf. «Manchmal denke ich, ich bin ein schrecklicher Ehemann», sagt er und lacht.

Das Einkommen als Lehrer ermögliche ihm, seiner Liebe für die Poesie überhaupt nachzugehen. Mit 600 verkauften Exemplaren gelte ein Gedichtband schon als Bestseller – daran verdiene der Autor aber so gut wie nichts. Er sagt:

«Ich kann schreiben, was ich will, ich muss überhaupt keinen Erfolg haben. Die Lyrik ist leider total brotlos.»

Seine künstlerische Tätigkeit befruchte dafür seinen Unterricht. Letztes Jahr übersetzte er zum Beispiel das Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» des Schriftstellers Christoph Keller aus dem Englischen ins Deutsche und konnte den Autor direkt für ein Gespräch mit seinen Maturandinnen gewinnen: «So bekommen sie eine Beziehung zur Literatur.» Sein Unterricht habe auch schon viele der Jugendlichen zum Schreiben oder zu einem Philosophiestudium inspiriert. Mit seiner ehemaligen Schülerin Claire Plassard verfasst er Gedichte im schriftlichen Dialog. 2019 erschien ihr gemeinsamer Lyrikband: «Ein dünner Faden hält alles zusammen».