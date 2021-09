KUNSTAKTION Toggenburger Herberge wiederbelebt: Alte Schränke vollgepackt mit Erinnerungen «Kunst im Kasten» heisst das 15. Projekt der Kunsthallen Toggenburg. 17 Kunstschaffende bespielen den Freihof Germen bei Nesslau und füllen die Zimmerkästen mit ihren Ideen. Die Ausstellung ist an den nächsten beiden Wochenenden zu sehen. Martin Preisser 06.09.2021, 12.00 Uhr

Kunst gut verstaut im Schrank: Links eine Arbeit von Roman Sonderegger, rechts der Kasten von Gabrielle Gern. Bilder: Reto Martin

Die Organisatoren der Kunsthallen Toggenburg sind offensichtlich angezogen vom Charme alter, aufgegebener Gasthäuser. Letztes Jahr wurde in Hemberg im «Bädli» die Freie Republik ausgerufen, dieses Jahr wird nun der trotz seiner Lage an der Strasse von Nesslau Richtung Wildhaus verwunschen wirkende alte Freihof Germen mit Kunst bespielt. Was nach der Kunstausstellung mit diesem alten Gasthaus passieren wird, ist ungewiss. Jetzt dient es erst einmal für zwei Wochen als Kunst-Herberge; die Kästen in den Zimmern sind nochmals gut gefüllt.

Das Märchen von der Germen-Magd

Das Haus ist durchaus reizvoll. Innen alles aus Holz, die Böden, die Wände, die Kästen. Enge, kleine Kammern, die Stockwerke durch eine steile Holztreppe verbunden. Das Setting: Jede Künstlerin, jeder Künstler bekommt einen Kasten in einem Zimmer und füllt ihn, bespielt ihn und befragt ihn nach Erinnerungen, die er vielleicht speichert.

Künstlerin Silvia Gysi Winiger aus Kreuzlingen lässt ihren Kasten, prall gefüllt mit Goldbarren, das Märchen vom Freihof Germen erzählen, von der Magd, die eines Morgens im zwölften Zimmer diese unzähligen Goldbarren fand, funkelnd im Morgenlicht.

Der Kasten von Herbert Weber. Der Künstler setzt sich selbst auf Tellern in Szene.

Manche Gäste haben sich an der Innenseite der Schranktüren verewigt, vor fünfzig, sechzig Jahren hat in den Zimmern mancher, vielleicht noch als ganz aufgeregtes Kind, die Nacht verbracht. Die Kunstschaffenden nehmen das Thema Erinnerung vielfältig auf. Dies war nicht vorgegeben, sondern scheint sich bei vielen aus der Beschäftigung mit den verlassenen leeren Gastzimmern ergeben zu haben.

Als Kind heimlich im Schrank gelesen und Schule geschwänzt

Der Thurgauer Künstler Othmar Eder erinnert sich in seinem Kasten ans heimliche Bücherlesen im Schrank, während er dafür die Eltern anlog und die Schule schwänzte. Weitere Erinnerungsstücke umrahmen dieses kleine digitale Bild vom versteckten Lesen. Der eng gesteckte Rahmen eines Kastens, der reduzierte Platz, die klare, für alle gleiche Beschränkung des Raums, das macht die Künstlerinnen und Künstler in gewissem Sinne gleich. Und das ist für den Besucher reizvoll. Ein wenig wie durch einen begehbaren Adventskalender läuft man durch das Haus – und hört aus einem Zimmer Wiener Walzermusik.

Das Duo Roland Rüegg und Frank Kaufmann zeigt einen sauber aufgeräumten Schrank. Massive Holzmöbel wurden beim Zerlegen gefilmt, die Einzelteile im Kasten verstaut. Die Entstehung dieser Kunst ist also zusammen mit dem Endresultat in einem Schrank sichtbar.

Der Kasten von Max und Yvo Grüter. Raumfahrt und Heimatidylle stossen hier aufeinander.

In einem weiteren Schrank wird die Aussenfassade des Gasthauses innen nochmals gezeigt. Oder Kunstschaffende lassen sich vom nah vorbei fliessenden Wasser der Thur anregen. Emanuel Strässles «Instagerm» füllt den Kasten mit einer Instagram-Seite, die ständig die Bilder vom Haus ändert und neu gruppiert. Eine assoziationsreiche Arbeit, die auch mit den verschiedenen Wirklichkeiten unserer Zeit spielt, bei der man sich die Dinge oft in Social Media anschaut und dabei am Realen vorübergeht. Herbert Weber aus St.Gallen stellt Teller in den Kasten, auf denen er selbst abgebildet ist und sich in verschiedenen, auch nackten Positionen als Mensch und in seiner Rolle als Kunstschaffender bisweilen auch witzig hinterfragt.

«Weisch no», fragt Roman Sonderegger und hat unzählige Stofftiere, in Brennsprit und Wasser eingelegt, in Einmachgläser gesteckt. Das wirkt nicht weich oder lieb, sondern ein wenig beklemmend, die konservierte Erinnerung an Kindheit thematisierend, und das, was aus diesen Erinnerungen geworden sein könnte.

Ein weiterer Schrank wird von Vater und Sohn Max und Yvo Grüter bespielt. «Alp-Raumfahrt» heisst die Installation, welche die Bauernmalerei aufnimmt, auch als Aussenseiterkunst gelesen werden kann und Toggenburger Heimat mit Weltraum-Flugfantasien verknüpft.

Ein Zimmer ohne Kasten: Die Arbeit von Jan Kaeser.

Der Besucher als Kunst-Voyeur

Kunst im Kasten, gut aufgeräumt und immer wieder die Entdeckungsfreude des Besuchers weckend: Diese Ausstellung macht den Betrachtenden ein wenig zum Kunst-Voyeur, der heimlich durch die Zimmer schleicht.

Ein Zimmer des Freihofs Germen ist ohne Kasten. Aber auch hier ist Kunst. Der St.Galler Jan Kaeser lenkt die Aufmerksamkeit auf die Holzdielen des Bodens. Wie Äste in der Natur Licht brauchen, benötigen auch die Holzbretter nochmals Licht. Kleine Glaskegel zaubern dieses Licht von draussen auf den Zimmerboden. Das steht symbolisch für eine gelungene Kunstaktion, die nochmals Licht ins Dunkel eines aufgegebenen Gasthauses bringt.

Bis 19. 9.: Restaurant Freihof, Germen (Nesslau); Fr + Sa: 11–20 Uhr, So, 11–17 Uhr (am Sa + So mit Rahmenprogramm). www.kunsthallen-toggenburg.ch