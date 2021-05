Festival Dornröschen hat ausgeschlafen: Die Schlossmediale Werdenberg 2021 kann mit frischem Elan beginnen Am Freitag startet die 9. Schlossmediale Werdenberg, nach einem Jahr pandemiebedingter Pause. Die Planung war ein Kraftakt, doch rund um das Schloss summt es nun vor aufgestauter Energie – bei der Crew um Festivalleiterin Mirella Weingarten und unter den Künstlern. Bettina Kugler 18.05.2021, 05.00 Uhr

Mirella Weingarten, künstlerische Leiterin der Schlossmediale Werdenberg. Bild: Anja Köhler

«Die Mirella? Ja, die tanzt hier irgendwo herum...» Suchend schaut die Mitarbeiterin des Schlossbistros umher; gerade war Mirella Weingarten, künstlerische Leiterin der Schlossmediale Werdenberg, noch im Hof draussen. Es gibt für alle viel zu tun; das ist an diesem Sonntagmorgen schon von weitem zu hören und zu sehen. Unten am See dreht sich ein leeres Riesenrad still im Nieselregen, oben im Schlosshof machen sich Männer in Arbeitsmontur an einem gut verpackten Flügel zu schaffen. Aus den offenen Fenstern kreischen Bohrmaschinen auf.

Es muss für Mirella Weingarten Musik in den Ohren sein. Die lange «Zitterzeit», wie sie es nennt, hat ein Ende. Das «Zocken», in dem sich Kulturveranstalter und Festivalverantwortlich wie sie seit mehr als einem Jahr täglich üben, hat sich gelohnt. An diesem Sonntag vor Beginn der Schlossmediale 2021 deutet alles darauf hin, als könne das Festival für Alte und Neue Musik und audiovisuelle Kunst diese Woche eröffnet werden. Im Schloss richten die vier Stipendiaten jetzt die Ausstellung ein; Besucher müssen sich deshalb mit dem Hof und dem herrlichen Ausblick begnügen.



Der Flügel kommt durchs Fenster

Spannend wie eine Performance: der Flügel für die Konzerte im Schloss wird ins dritte Stockwerk hochgezogen und durchs Fenster bugsiert. Bild: bk.

Dafür gibt es kurz nach dem Mittag unverhofft eine spektakuläre Performance: Der Flügel ist flugbereit. Er wird, schräg an der Open-Air-Bühne vorbei, vorsichtig ins dritte Stockwerk hochgezogen und dort in Millimeterarbeit durchs Fenster bugsiert. Mucksmäuschenstill ist es in diesen zwei bis drei Minuten vor dem Schloss. Schon wieder muss Mirella Weingarten die Luft anhalten, statt ruhig durchzuatmen. Doch es ist vorfreudige Anspannung.

Weder die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler noch das Team im Hintergrund muss sie jetzt extra antreiben, im Schlussspurt noch alles zu geben. Eher hat sie es mit einem brummenden, tanzenden Kreisel zu tun, dem sie nur die Richtung vorgibt:

«Alle sind froh, endlich wieder arbeiten zu können, und sie tun es mit viel Hingabe. Zu erleben, wie jetzt die Energien in die Menschen hineinkrabbeln, ist einfach wunderbar.»

Man merkt Mirella Weingarten nicht an, dass das Festival 2021 zum Thema «Gross und Klein» etwa fünfmal so aufwendig zu organisieren war als frühere Ausgaben der Schlossmediale. So vieles kommt coronabedingt hinzu: vom Luftbefeuchter bis zur Quarantänebeurlaubung, vom Brief an die armenische Botschaft bis zur Frage, wie die Harfenistinnen aus Schottland nach Werdenberg kommen. Als klar war, dass dies nicht klappen wird, musste auch hier ein Plan B ausgetüftelt werden: ein Livestream, in dem das Duo Sìleas aus einem schottischen Schloss zugeschaltet wird, um mit dem Schweizer Duo «Harp & Pipes» zu spielen.

Alle Musiker spielen ihre Konzerte zweimal – ohne Zusatzgage

Nur vierzig Personen werden bei Konzerten im Schloss Platz haben, dafür sind aber alle Künstler bereit, zweimal hintereinander aufzutreten – ohne Zusatzgage. Die aufgestaute Spielfreude ist gross genug für einen solchen Kraftakt. Zudem werden die Konzerte in den Schlosshof übertragen, audiovisuell, versteht sich. Kopfhörer werden dafür bereitgestellt.

«Im Frühjahr 2020 dachte ich, man könne das Festival einfach in einen Dornröschenschlaf versetzen und alles um ein Jahr verschieben», erinnert sich Mirella Weingarten. «Doch man plant dann doch noch einmal komplett neu. Es lässt sich nichts einfach aus dem Gefrierschrank holen.» Ihr eigenes Projekt, das Literaturkonzert «Grosse kleine Leute» mit Schauspielerin und Sängerin Delia Mayer und dem Musiker Fabian Ziegler, konnte im Coronajahr ausreifen.

Ringsum erfährt sie nun Wohlwollen und Zuspruch, auch von Festivalleitern, die sich noch länger bis zum Neustart gedulden müssen. Kein Neid, nirgends: Nur Hoffnung auf die Livekultur der Gegenwart und Zukunft.