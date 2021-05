Schlossmediale: Viviane Chassot und Greifbagger im Konzert

Schlossmediale 2021 Greifbagger setzen den Schlussakkord: Ein Konzert vor wohlsortierten Abfallbergen der Eggenberger Recycling AG in Buchs Musik und alles vom Menschen Gemachte ist vergänglich, lebt aber als Rohstoff weiter – das war an der Schlossmediale Werdenberg sinnlich erlebbar: mit der Akkordeonistin Viviane Chassot, dem Trio Cordis in Custodia, mit zarten Saiten und schweren Fahrzeugen. Bettina Kugler 30.05.2021, 13.05 Uhr

Recyclingkunst: Stefan Keller (Tabla) und Andreas Fischer (Bass) erschaffen Neues aus traditioneller indischer Musik und zeitgenössischer Elektronik. Bild: Benjamin Manser

Viele, viele bunte Büchsen, in denen einmal Bier war, Cola oder andere klebrige Flüssigkeiten: Das ist die Landschaft, in der Andreas Fischer und Stefan Keller sitzen wie zwei grosse Buben in einem Bällebad. «Persona» heisst das Werk, in dem der Sänger und der Tabla-Virtuose zusammen mit Klangregisseur Matthias Schneider-Hollek Altes und Gegenwärtiges, westliche Elektronik und traditionelle indische Musik zusammenwerfen und damit raffiniert spielen. So sauber auseinanderhalten wie die Wertstoffe ringsum kann man die Ingredienzien ihrer Musik keineswegs – gerade darin liegt der Reiz ihrer Performance.

«Persona» ist der dritte Streich eines aussergewöhnlichen Konzertes im Rahmen der diesjährigen Schlossmediale, an einem überaus unglamourösen, dafür ziemlich gut aufgeräumten Ort – in der Halle der Eggenberger Recycling AG, Industriestrasse 12. Hier duftet es nicht nach dem Parfum der kulturbeflissenen Sitznachbarin, sondern nach Eisen, Gummi und verstaubten Matratzen. Das Finale spielen zwei Bassinstrumente, die in sonst keinen Konzertsaal passen: Greifbagger, geführt von Philip Friedrich und Andreas Jarosch. Summend und brummend setzen sie am Ende ein, heben den mächtigen Arm, rollen sanft an und packen zu. Ausnahmsweise ist das Musik, nicht nützliche Arbeit.

Musik mit Ausblick auf Wolken und blauen Himmel

Musik abseits der gewohnten Konzerthausfestlichkeit; der Greifbagger wartet schon auf seinen Einsatz. Bild: Benjamin Manser

«Viele kleine Dinge machen grosse Berge», so hat Schlossmediale-Kuratorin Mirella Weingarten das Konzert an der diesjährigen Aussenspielstätte überschrieben. Das Publikum wandert dabei in der kathedralartigen Weite des Raumes umher, hört Bach und Madrigale, irische Gigs und italienische Toccaten; es sieht durch die hohen Fenster der Fabrikhalle Wolken am Himmel vorbeiziehen - über die Zeiten hinweg. Flüchtig, vergänglich ist das Leben, das gesungene Lied, alles vom Menschen geschaffene, dies macht der Abend sinnfällig. Wenn wir wollen, wirkt das Gebrauchte, Aussortierte jedoch weiter: als kulturelle Überlieferung. Als recyclierter Rohstoff.

Das Hohelied auf die Schönheit, gesungen vor Schrottteilen

Das Ensemble Cordis in Custodia mit barocken Kostbarkeiten; hin und wieder klirrt dabei im Hintergrund zerbrechendes Altglas. Bild: Benjamin Manser

Umso sprechender erklingt die Alte Musik in dieser Umgebung: das Lied des spätmittelalterlichen Dichterkomponisten Guillaume de Machaut etwa, getragen vom zarten Klang der irischen Harfe. Die innig schönen Vokalduette aus dem italienischen Barock, mit Abstechern auf die britischen Inseln, zu John Blow und Henry Purcell. Welch ein Kontrast zwischen der schönen Geliebten aus dem biblischen Hohelied, die Countertenor Doron Schleifer in der Aria von Alessandro Grandi anschmachtet - und den Schrottteilen, die sich hinter ihm auftürmen.

Es gibt hier keine glanzvollen Auftritte bei tosendem Applaus; stattdessen sitzen die Musiker jeweils schon da, auf kleinen Bühnen vor wohlsortierten Abfallbergen: Andreas Fischer und die Harfenistin Karen van Rekum vor blankem, silbern schillerndem Aluminium, links daneben die Akkordeonistin Viviane Chassot in der Abteilung «Alu alt sauber».

Überraschungsprogramm, garantiert virtuos und beseelt

Leichtigkeit vor Leichtmetall: Die Akkordeonistin Viviane Chassot spielt Bach in der Halle der Eggenberger Recycling. Bild: Benjamin Manser

Chassot hat Carte Blanche – auch das macht den besonderen Charme dieses Konzertes abseits der rituellen Tonhallenfestlichkeit aus. «Vielleicht etwas von Bach? Vielleicht etwas von Sandor Veress?», steht im gedruckten Programm, und: «Lassen Sie sich überraschen!» Gerne, denn bei Viviane Chassot ist virtuoses, durch und durch beseeltes Spiel garantiert. Darüberhinaus der spürbare Wunsch und Wille, etwas zu teilen mit dem Publikum: so nahe wie möglich. Als Startreppchen genügt ihr eine abgenutzte Europalette.

Zwischendurch ist von aussen Scheppern und klirrendes Glas zu hören: Wertstoffe werden hier im Gewerbegebiet rund um die Uhr vorbeigebracht und «entsorgt». Mit den grossen Gefühlen ist das zum Glück nicht so easy, und so lauscht man gebannt dem Trio Cordis in Custodia (Doron Schleifer, David Feldman und Ziv Braha an der Theorbe) bei Evergreens wie Purcells «Music for a while» und Monteverdis «Ardo, e scoprir». Das Herzstück des dreiteiligen Abend ist zweifellos das innigste, und es wirkt in der sehr speziellen Umgebung noch ergreifender. Als wüsste man schon, dass am Schluss die Greifbagger anrollen.