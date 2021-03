Salzkorn Bei Oprah auf der Couch Das Interview der abtrünnigen Royals lässt den Buckingham Palace auf «Lindenstrasse»-Dimensionen schrumpfen. Die nächste Folge droht bereits. Bettina Kugler 13.03.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Sie haben gerade noch rechtzeitig die Notbremse gezogen: Dieser Eindruck drängte sich auf beim Anblick des entspannten, schönen und immer noch steinreichen Paares, das der Königin des Promi-Interviews tapfer über erlittene Unbill Auskunft gab.

Nicht dass wir scharf auf royalen Quatsch und Tratsch wären. Doch vor der ausgedehnten TV-Sprechstunde der Royals a. D. mit Oprah Winfrey samt Nachbeben in den Medien und am britischen Königshaus gab es in den letzten Tagen kein Entkommen. Nicht einmal in seriösen Blättern, die sonst für derlei keine Druckerschwärze verplempern. Pardon, das war keine dumpfe Anspielung auf Meghans «afroamerikanische Wurzeln».

Gesunde Bräune oder noble Blässe: Hat wirklich jemand aus der für echte Herzenswärme bekannten Familie vor der Geburt des kleinen Leider-nicht-Prinzen solche Überlegungen angestellt? Wer war’s? Die Sussexes, so viel steht fest, beherrschen die Dramaturgie des Cliffhangers perfekt. Ziemlich sicher ist auch: Das schwarze Schaf war weiss. Womöglich sogar ein alter Mann.