Rückblick Unsere Bestenliste: Diese Thurgauer Kulturereignisse haben das Jahr 2020 geprägt Die Pandemie hat auch die Thurgauer Kulturschaffenden und

-institutionen schwer getroffen. Trotzdem gab es im Coronajahr 2020 kulturelle Höhepunkte, an die sich die Kulturredaktion gerne erinnert.

Roger Berhalter, Christina Genova, Bettina Kugler, Julia Nehmiz und Martin Preisser 30.12.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 gehörte mit ihrer Inszenierung des Pestromans «Il Decamerone» zu den ersten, die nach dem Lockdown wieder Theater wagten. Hier bei der Premiere am 8. August 2020.

Bild: Donato Caspari

Der Schriftsteller Usama al-Shamani an einem Workshop für Oberstufenschüler. Bild: Andrea Stalder

Noch ruhiger als sonst war es in diesem Jahr in Gottlieben, im Literaturhaus Thurgau. Zwar hätte es Grund zum Feiern gegeben: Das 20jährige Bestehen des von Autorinnen und Autoren geschätzten Schreib- und Lesungsortes, an dem das Gespräch mit dem Publikum seit jeher einen hohen Stellenwert geniesst. Zudem hat im Sommer der Amriswiler Literaturvermittler Gallus Frei-Tomic die Programmleitung übernommen, mit neuen Ideen und Lust zu musikalisch erweiterten Lesungen und literarischen Tischgesellschaften. Dass 2020 zeitweilig sogar die Grenze geschlossen sein würde, konnte keiner vorhersehen.

Peter Stamm.

Bild: Claudia Below

Peter Stamm, internationaler Bestseller-Autor aus Weinfelden, hat es in seinem im Frühjahr entstandenen Coronatagebuch festgehalten: Ende April war er für einen kurzen Schreibaufenthalt im Literaturhaus in Gottlieben und konnte nur mit dem Kanu Weltbürger bleiben, nicht an Land.

Gallus Frei-Tomic leitet neu das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben.

Bild: Urs Bucher

Im September war das Literaturhaus dann kurzzeitig wieder Begegnungsort, mit Schutzkonzept: Jens Steiner beispielsweise kam als Stipendiat der Thurgauer Kulturstiftung und stellte seinen neuen Roman vor. Auch Peter Stamms aktuelles Buch «Wenn es dunkel wird», eine Art Weltgeschichte der fantastischen Literatur in neuen Erzählungen, erschien im September. Zwischen der westlichen und der arabischen Welt bewegt sich der aus dem Irak stammende Usama al-Shahmani in seinem zweiten Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen». Im Thurgau verwurzelt ist Tanja Kummers neuer Gedicht- und Prosaband «Bigoscht»: So wie die neuen Verlage Caracol und Saatgut.

Die erste im neuen Saatgut-Verlag erschienene Publikation ist ein Bilderbuch über denThurgauer Künstler Adolf Dietrich. Bild: PD

Sie setzen ausdrücklich auf regionale Kultur und Literatur; Caracol als von Ostschweizer Autorinnen und Autoren initiierter Verlag will auch darüber hinaus dem literarisch Eigenwilligen und neuen Stimmen eine Plattform bieten. Die ersten Bücher, von Thomas Heckendorn und Jochen Kelter, Erica Engeler, Ruth Erat und Irène Bourquin zeigen, wie vielfältig die Literaturregion am Bodensee ist.

Saatgut hat vor dem Sommer ein einziges und einzigartiges Buch herausgebracht, die erste Auflage ist bereits ausverkauft: Willi Tobler erzählt in «Ich hätte mit keinem König getauscht» Leben und dörflichen Alltag des Malers Adolf Dietrichs entlang seiner Bilder, so einfach wie einladend – unprätentiöse grosse Kunst für Kleine und alle.



Bei der Medienkonferenz am 2. Februar 2020 schien das Coronavirus noch in weiter Ferne zu sein (von links): Dominik Gügel (Napoleonmuseum), Urs Leuzinger (Museum für Archäologie), Martha Monstein, Leiterin des Thurgauer Kulturamtes, Hannes Geisser (Naturmuseum), Gabriela Keck (Historisches Museum) und Markus Landert (Kunstmuseum und Ittinger Museum). Bild: Reto Martin

Die Ausstellung «Thurgauer Köpfe» sollte das Thurgauer Kulturereignis 2020 werden, vier Jahre Vorbereitung steckten dahinter. Zum ersten Mal spannten die sechs kantonalen Museen für eine gemeinsame Schau zusammen. Jedes Museum entwickelte passend zum Oberthema eine eigene Schau: von «Frauen erobern die Kunst» im Thurgauer Kunstmuseum mit Werken von ausschliesslich Thurgauer Künstlerinnen, bis zur Ausstellung im Napoleonmuseum «Eugénie – Eine Kaiserin bringt Kohle» über die Kaiserin, welche dem Kanton das Schloss Arenenberg schenkte.

Die Ausstellungsvorbereitungen waren in der Endphase, dann kam die Pandemie. Die Eröffnung von «Thurgauer Köpfe» musste vom April in den Juni verschoben werden. Die Besucherzahlen blieben wenig überraschend unter den Erwartungen. Einige der Ausstellungen wurden deshalb verlängert und werden auch noch 2021 zu sehen sein.

Von links: Werner Widmer, Jordanis Theodoridis und Anita Zimmermann organisierten als Kunstfigur Leila Bock den «Geilen Block» in Arbon.

Reto Martin

Arbon TG, 4.8.2020 - Der "geile Block" im ZiK-Gebäude in Arbon wird bald eröffnet. Zahlreiche Kunstschaffende wirken hier mit. Bild: Reto Martin



Mehr Glück hatte der «Geile Block», das Kunstprojekt von Jordanis Theodoridis, Werner Widmer und Anita Zimmermann in Arbon, das im August stattfand, als die Schweiz eine kurze Verschnaufpause vor dem Virus hatte. Zimmermann war bereits zweimal als Kunstfigur Leila Bock aufgetreten und hatte in leerstehenden Gebäuden in Trogen und St. Gallen künstlerische Zwischennutzungen organisiert.

In Arbon spannte Leila Bock mit den bekannten Thurgauer Galeristen Widmer/Theodoridis zusammen und füllte das ehemalige Saurer Werk 1 auf dem Zik-Areal mit 48 Einzelausstellungen von regionalen Künstlerinnen und Künstlern – jeder und jede erhielt einen eigenen Raum. Persönlichkeiten aus dem Ostschweizer Kulturleben steuerten im Rahmenprogramm in Kurzvorträgen ihre «Schnörkel» dazu.

Für die Thurgauer Kabarettistin Lara Stoll war 2020 ein äusserst erfolgreiches Jahr. Bild: Jonas Reolon

Es war ihr Jahr, gleich in mehrfacher Hinsicht. Im September feierte Lara Stoll mit dem dritten Soloprogramm «Gipfel der Freude» Premiere. Kurz darauf erhielt sie den Salzburger Stier, den begehrtesten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum. Im Dezember schliesslich war sie jeden Sonntag in der SRF-Krimiserie «Advent, Advent» zu sehen, wo sie eine tablettensüchtige Polizistin spielte.

Was für ein Ermittlerteam: Lara Stoll (als Dorfpolizistin Nico) und Gabriel Vetter in der SRF-Serie «Advent, Advent».

Bild: Samuel Schalch

Diese Rolle ist typisch für die 33-Jährige, die in Rheinklingen aufgewachsen ist. Als «Punkerin der Schweizer Poetry-Slam-Szene» wurde sie schon bezeichnet, wobei sie den Slambühnen längst entwachsen ist. Seit über zehn Jahren lebt Stoll in Zürich als freischaffende Künstlerin. Mit dem Kollektiv «Bild und Ton» produziert sie Sendungen und Filme, die so radikal und durchgeknallt sind, dass sie im Schweizer Fernsehen niemals laufen würden.

Kratzbürstig ist sie bis heute geblieben, auf kommerzielle Überlegungen pfeift sie nach wie vor. Ihre Auftritte sind oft von einer Körperlichkeit, die beim Zuschauen wehtut. Wie zum Beispiel in «Das Höllentor von Zürich», wo sie eine Spielfilmlänge lang mit eingeklemmtem Zeigefinger in der Badewanne hockt und emotional Achterbahn fährt. Im Vergleich dazu ist ihre aktuelle SRF-Rolle schon fast harmlos.



Die Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld feierte mit «Geschichten aus dem Decamerone» eine überragende Premiere im Coronasommer. Bild: Donato Caspari

An der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld fiel eine Premiere dem Lockdown zum Opfer. Das Freilichttheater im Kloster Fischingen fand nur in abgespeckter Form statt. Die designierte Konstanzer Intendantin Karin Becker und ihr Team mussten ihre erste Spielzeit virtuell vorbereiten. Doch trotz Corona stellten die Thurgauer Theater einen blühenden Theatersommer auf die Beine.

Allen voran die Frauenfelder Theaterwerkstatt Gleis 5. Die Truppe inszenierte kurzerhand das Buch der Stunde, den fast 700 Jahre alten grossen Pestroman «Il Decamerone», und zeigte auf der Tournee durch die Ostschweiz lustiges, freches, poetisches, fantasievolles Sommertheater, wie unsere Kritikerin begeistert schrieb.

«Was ihr wollt»: Das See-Burgtheater Kreuzlingen spielt im Coronasommer die Shakespearekomödie, im Bild die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber. Bild: Reto Martin

Auch das See-Burgtheater Kreuzlingen spielte, als gäbe es keine Pandemie ­– Shakespeares «Was ihr wollt» wurde zur rasanten Slapstickkomödie mit Tiefgang. Die Schlossfestspiele Hagenwil zeigten den Klassiker «Die schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf. Christoph Nix feierte am Theater Konstanz mit dem ersten Freilufttheater des Sommers seinen Abschied. Seine Nachfolgerin Karin Becker überzeugte mit einem starken Auftakt – bevor Corona sie und alle anderen wieder lahmlegte. Doch der Thurgauer Theatersommer war wunderbar.



Am 4. September wurde der Thurgauer Kulturpreis in Amriswil an die Sulgener Musikerfamilie Janett verliehen. Bild: Andrea Stalder

Der Kanton Thurgau vergibt Kulturpreise zum Glück nicht immer nur an altgediente Kulturschaffende. Dieses Jahr ging er gar erstmals an eine Familie, die Janetts aus Sulgen. Curdin ist zwar schon «altgedient», als Allrounder, und seine beiden Töchter sind die neue Frauenpower in der innovativen Volksmusikband «Ils Fränzlis da Tschlin». Mit Musik, die frei ist und Grenzen überschreitet. Im geehrten Familienpaket ist auch Jazzer Niculin; und Mutter Sibylle hat sich durch viele Schülerprojekte hervorgetan. Ein Kulturpreis an eine vielseitige, humorvolle Musikerfamilie.