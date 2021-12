Rückblick Die Thurgauer Kulturereignisse 2021: Diese Menschen und Produktionen bleiben uns in bester Erinnerung Das kulturelle Leben im Kanton Thurgau war auch in diesem Jahr von der Pandemie geprägt. Am meisten zu reden gegeben hat aber «Ratartouille», der Ideenwettbewerb der Thurgauer Kulturstiftung. Christina Genova, Bettina Kugler, Martin Preisser, Claudio Weder Jetzt kommentieren 30.12.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Einbürgerungskomödie «Die Schweizermacher» wurde direkt am Bodensee auf einer Drehbühne als Musical aufgeführt. Die Produktions des See-Burgtheaters Kreuzlingen gehört zu den Thurgauer Kulturereignissen des Jahres 2021. Bild: Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 11. Juli 2021)

Die strahlenden Sieger : Richard Tisserand, Künstler und Kurator des Kunstraums Kreuzlingen, links. Rechts der Künstler Reto Müller. Bild: Ralph Ribi

Die Kulturstiftung des Kantons Thurgau hat zu ihrem 30. Geburtstag Neues gewagt: Sie lancierte den Ideenwettbewerb «Ratartouille» mit dem Ziel, ein neues Format zu finden, das spartenübergreifend funktioniert. Dafür hat die Kulturstiftung einen Schlussstrich unter die von ihr geförderten Veranstaltungen Werkschau Thurgau, Frauenfelder Lyriktage und Tanzfestival «Tanz: Now» gezogen. 17 Projekte wurden eingereicht, drei davon wurden am 3. Juli dem Publikum zur Abstimmung vorgelegt.

Gewonnen hat das Projekt «Promenaden» von Reto Müller und Richard Tisserand. Mit dem Preisgeld von 100000 Franken wollen sie eine App entwickeln, welche das Publikum vernetzt und bestehende Kulturangebote und -orte im Thurgau in Form von Spaziergängen neu entdecken lässt. Wichtig dabei ist den Initiatoren, dass alle, die mögen, eigene Kulturausflüge entwickeln und anbieten können.

Welches ist ein halbes Jahr nach dem grossen Finale im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden der Stand der Dinge? Müller und Tisserand sind laut eigenen Angaben im Zeitplan. Spätestens im Sommer soll die «Promenaden»-App zur Verfügung stehen. Derzeit laufen Abklärungen mit mehreren App-Entwicklern. Reto Müller sagt:

«Vieles ist noch im Fluss. Wir sind im Entwurfsprozess, überprüfen Varianten und Möglichkeiten.»

Ziel sei die Entwicklung einer Kommunikationsplattform, es müsse aber nicht zwingend eine App sein. Auch andere Kanäle seien in Prüfung. Die Initiatoren der Projekte, die auf dem zweiten und dritten Platz gelandet sind, hatten im Juli angekündigt, ihre Ideen weiterzuverfolgen. Das ist beim drittplatzierten Projekt «Thurgau fix» der Kulturvermittlerin Christine Müller Stalder nicht eingetreten. Sie wollte fünf Festivalwochenenden organisieren, an denen globale Megatrends mit dem Thurgau verknüpft werden.

Pascal Leuthold (links) und Andrin Uetz. Ralph Ribi

Auf sehr gutem Weg ist hingegen «Kultur im Tankkeller». Ein Team um Andrin Uetz und Pascal Leuthold wird die stillgelegte Mosterei Egnach ab März 2022 drei Monate lang zwischennutzen und mit Kultur bespielen. Noch bis Ende Monat läuft ein Crowdfunding. 50000 Franken an Fördermitteln stammen von der Thurgauer Kulturstiftung. Diese wird «Ratartouille» 2023 in eine zweite Runde schicken. (gen)

Die drei Wurmbasle-Initianten: Niculin Janett, Christoph Hartmann und Roland Hofer. Bild: Andri Vöhringer

Der Thurgau ist, was Volksmusik anbelangt, etwas arm dran. 12 000 Volksmusikmelodien aus der Schweiz hat die Musikwissenschaftlerin Hanny Christen einst zusammengetragen, darunter keine einzige aus dem Thurgau. Der Thurgauer Musiker Christoph Hartmann und seine Mitstreiter Roland Hofer und Niculin Janett wollen das ändern und haben das Projekt «Wurmbaslehuufe» ins Leben gerufen. Im Thurgauer Dialekt heisst das «Ameisenhaufen».

Die drei wollen in alle achtzig Gemeinden des Kantons gehen, nach volksmusikalischen Traditionen suchen, Unentdecktes ausgraben und aus Aufgespürtem neue Kompositionen schreiben. «Das Projekt ist ein Wagnis, ein Prozess, bei dem Überraschendes entstehen und zu Tage kommen kann», sagt der E-Bassist Roland Hofer über diese innovative Volksmusik-Idee, die den Kanton musikalisch neu vernetzen will.

Seit der Vorstellung des Projekts im November ist einiges passiert: Die Homepage wurde aufgeschaltet, erste Besuche in den Gemeinden haben stattgefunden. Im Frühjahr soll mit ersten Kompositionen begonnen werden. Die Musiker haben ihr Projekt bei einem Wettbewerb der Suisa, der Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, eingereicht. Elf von 500 Projekten wurden gefördert, darunter die Wurmbaslehuufe-Aktion. Neue, interessante Melodien sollen entstehen, und je ein eigenes Lied für jede Thurgauer Gemeinde. Die Initianten rechnen mit ersten Ergebnissen für November 2022. Im Frühjahr 2023 ist ein Festival geplant, bei dem die Melodien auch zu hören sein werden. (map)

www.wurmbaslehuufe.ch

«Als Sekschülerin hätte ich nur zu gerne mehr Texte von Autorinnen und Autoren gelesen, die die Umgebung, in der ich gelebt habe, zum Schreibraum nehmen», so erinnert sich die in Frauenfeld geborene Schriftstellerin und Buchhändlerin Tanja Kummer. Jetzt ist sie Mitautorin dieses Wunschlesebuches für die Oberstufe und für alle, die gern in den tintenblauen Himmel über dem See- und Apfelkanton schauen.

Initiiert und herausgegeben hat es die Thurgauer Lesegesellschaft, die 2021 ihr 200jähriges Bestehen feierte – ein passendes und nachhaltiges Geschenk. Die 33 Originalbeiträge in «Bleib doch – komm wieder» erzählen vom Aufbrechen und Ankommen; sie werben fürs Lesen ebenso wie für eine Gegend, die Schreibende zum Denken anregt, zum Buchstabenflug inspiriert.

Auch junge Stimmen sind dabei und viele Frauen; vielfältig sind die Zugänge zum Thema. Der Verlag Saatgut hat ein Buch daraus gemacht, das man gerne zur Hand nimmt – nicht nur, wenn es aus schulischen Gründen sein muss: eine Investition in die Gegenwart und Zukunft. (bk.)

Die Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler ist Trägerin des Thurgauer Kulturpreises 2021. Bild: Andrea Stalder

Der Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler wurde im Oktober der Thurgauer Kulturpreis 2021 überreicht. Eine hochverdiente Auszeichnung, denn die Künstlerin, die nächstes Jahr ihren 70. Geburtstag feiert, ist ungebrochen kreativ und experimentiert mit allen Möglichkeiten der Kamera, des Filmmaterials und des Fotopapiers. Daraus resultieren wunderbar poetische Aufnahmen, die Alltägliches in neuem Licht erscheinen lassen. Regierungspräsidentin Monika Knill und Laudator Bernd Stiegler würdigten Kappeler als visuelle Poetin, deren reiches Schaffen sie zu einer der wichtigsten Chronistinnen des Thurgaus mache. (gen)

Frauenfeld 18.8.2021 Thurgau - Besprechung der Aufführung "Moby Dick" im Naturmuseum in Frauenfeld. Bild: Andri Vöhringer

Der Hunger nach Kultur war vor dem Sommer gross: Wie schon im vorausgegangenen Jahr sehnte man sich nach lauschigen Theaterabenden und hoffte, dass es klappen würde mit den regionalen Sommerproduktionen. Den Auftakt machte das Theater Konstanz mit Shakespeares «Viel Lärm um nichts» auf dem Münsterplatz.

Es folgte Mitte Juli die Musicalversion des Films «Die Schweizermacher» beim See-Burgtheater in Kreuzlingen: Pünktlich zur Premiere hörte es auf zu regnen, so konnte die Schweizer Fahne vergnügt im Trockenen gebügelt werden, zu rockigen Rhythmen.

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 setzte im Innenhof des Naturmuseums Frauenfeld die Segel für Herman Melvilles Walfänger-Epos «Moby Dick»: zwei berauschende Stunden auf hoher See mit Suramira Vos als Jüngling Ismael und Giuseppe Spina als Gitarre spielendem Kapitän Ahab. Wozu noch verreisen?

Nach Italien ging es im August auf Schloss Hagenwil, mit Carlo Goldonis Komödie «Mirandolina» und einem echten Topolino auf der Bühne – wie übrigens auch in Kreuzlingen beim See-Burgtheater. Aber zum Glück nicht unter freiem Himmel. (bk.)

Er reiste um die ganze Welt, um Alben aufzunehmen und Bands abzumischen: Roli Mosimann aus Weinfelden. Bild: PD

Roli Mosimann wurde in diesem Jahr mit einem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet. Der Musikproduzent und Schlagzeuger prägte in den 80er-Jahren die elektronische Studiotechnik wie kein anderer und galt bald als bester Tontechniker der Welt. Es kam schon vor, dass ihn die Beastie Boys anriefen, wenn sie ein technisches Problem hatten. Aufgewachsen ist Mosimann in Weinfelden, später zog es ihn nach Zürich und New York. Heute lebt der 66-Jährige mit seiner Familie in Polen. (wec)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen