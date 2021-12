Das sind die Ostschweizer Kulturköpfe des Jahres 2021

Rückblick Das sind die Ostschweizer Kulturköpfe des Jahres Die Kulturredaktion blickt zurück und stellt sechs Persönlichkeiten vor, die 2021 in der Ostschweizer Kulturszene besonders aufgefallen sind. Christina Genova, Bettina Kugler, Martin Preisser, Claudio Weder Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kulturköpfe des Jahres 2021: Monika Helfer (oben links), Jan Henric Bogen, Susanna Kulli, Stefan Wagner, Manuel Stahlberger, Imelda Natter. Bildkombo: Christina Brunner

Eine feinfühlige Erzählerin: Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer. Bild: Thomas Lohnes/EPA

Jahrzehntelang hat sie Roman um Roman geschrieben, Erzählungen, Kinderbücher, Texte fürs Theater – der eigentliche Durchbruch aber kam für die Vorarlberger Autorin Monika Helfer 2020 überraschend mit «Die Bagage», einem schmalen, sich in behutsamen Anekdoten der Grossmutter und ihrer im Dorf verachteten Familie nähernden Roman.

Plötzlich stand Monika Helfer literarisch im Rampenlicht, konnte aber coronabedingt nicht auf Lesetour gehen. Es wird ihr gelegen gekommen sein: So konnte sie zu Hause in Hohenems in Ruhe weiterschreiben an einem weiteren Familienroman, nun mit dem bücherverliebten Vater im Mittelpunkt. Auch «Vati» wurde zum Bestseller und stand zudem auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. (bk.)

Hat bald noch mehr kulturellen Einfluss: Jan Henric Bogen. Bild: Urs Bucher

Seit Beginn der Saison leitet Jan Henric Bogen in St.Gallen als Nachfolger von Peter Heilker das Musiktheater. Ende November hat ihn der Verwaltungsrat von Konzert und Theater St. Gallen zum neuen Gesamtdirektor aller Sparten des Hauses gewählt. Bogen tritt ab der Spielzeit 2023/24 die Nachfolge von Werner Signer an.

Im Vorfeld der Wahl gab es Kritik am neuen Leitungsmodell. Ein Chef über alle Sparten sei nicht mehr zeitgemäss, meint etwa Thomas Schmidt, Professor für Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt. «Gesamtleitung bedeutet nicht Allmacht», hat Jan Henric Bogen nach seiner Wahl versprochen. Er sei kollaborativ unterwegs. Seine erste Entscheidung: Der Tanz wird zu einer eigenständigen vierten Sparte. (map)

Susanna Kulli: Beharrlich und bescheiden. Bild: Benjamin Manser

Ihre Bedeutung und Strahlkraft für St. Gallen und darüber hinaus beschrieb der weltweit tätige Westschweizer Künstler Olivier Mosset einmal so: «St. Gallen has a cathedral and its library – and Susanna Kulli’s gallery.» Für ihr leidenschaftliches und kontinuierliches Engagement für die Kunst und die Künstler wurde Kulli, die von 1983 bis 2017 als Galeristin tätig war, die ersten zwanzig Jahre in St. Gallen, im November mit einem Preis der St. Gallischen Kulturstiftung geehrt. Kulli hatte den Biss und die Beharrlichkeit, ihre Kunstschaffenden über Jahrzehnte bis zu ihrem Durchbruch zu begleiten. Dazu gehören so renommierte Kunstschaffende wie John M. Armleder, Thomas Hirschhorn, oder Silvie Defraoui. (gen)

Stefan Wagner: Innovativer Kulturförderer. Bild: Andrea Stalder

Seit zwei Jahren ist Stefan Wagner Beauftragter der Kulturstiftung des Kantons Thurgau. Ein Glücksfall – denn er ist keiner dieser Kulturbeamten, die niemandem auf die Füsse treten wollen und deshalb nur weichgespülte Aussagen von sich geben. Der 48-Jährige ist ein kluger, politisch denkender Kopf, der Dinge sagt, wie: «Politiker haben von Kultur meist keine Ahnung.» Oder: «Wer keine Träume hat, sollte nicht Kultur machen.» 2020 lancierte Wagner für die pandemiegeprüften Kulturschaffenden Recherchestipendien. Im Sommer kam mit der Publikumsabstimmung zum Ideenwettbewerb «Ratartouille» ein weiteres Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss, das der Kulturförderer von Beginn an begleitet hatte. (gen)

Der St.Galler Musiker und Kabarettist Manuel Stahlberger. Bild: Michel Canonica

«Es isch e Gstürm, aber e schöns», sagte Manuel Stahlberger Ende Oktober in einem Interview mit dieser Zeitung. Es lief gut in diesem Jahr für den St.Galler Liedermacher und Kabarettisten: Im Mai bekam er den ersten HSG-Kulturpreis, fünf Monate später wurde er mit einem Schweizer Preis für Darstellende Künste des Bundesamtes für Kultur (früher: Schweizer Theaterpreis) ausgezeichnet.

Doch der 47-Jährige steht nicht nur auf der Bühne, wenn es darum geht, Preise entgegenzunehmen: Aktuell ist er mit seinem Soloprogramm «Eigener Schatten» auf Tour, spielt Konzerte mit dem St.Galler Beatproduzenten Bit-Tuner, mit dem er im Oktober 2020 das Album «I däre Show» veröffentlichte. Auch ein neues Bandalbum hat Stahlberger angekündigt, es soll im Frühling erscheinen. (wec)

Imelda Natter bringt bei «Klanghalt» Vokalensembles, Musikerinnen und Musiker aus der Region zusammen: jeweils samstags, für zwanzig Minuten im Kreuzgang von St.Katharinen. Bild: Urs Bucher

«Sage und schreibe und singe»: Diese Formel prägt das von Imelda Natter schon 2017 ins Leben gerufene Hörformat «Klanghalt» im Kreuzgang von St. Katharinen in der St. Galler Altstadt. Bei Wind und Wetter, unter freiem Himmel, mit innerlich weitem Horizont versammeln sich jeweils samstags für zwanzig Minuten wechselnde Vokalensembles aus der Region, treffen auf Instrumentalisten und auf Zuhörende, die am Ende mitsingen. Sei es ein Lutherlied, wie in den Anfängen, sei es einen Psalm, der zuvor in einem Text neu und heutig befragt wurde. Dazwischen gibt es Raum für Stille.

«Klanghalt» fand auch im Lockdown statt, mit Audiofiles, und ist kürzlich, zu Beginn der Adventszeit in die dritte Runde gegangen, wieder mit Psalmvertonungen verschiedener Stilrichtungen, mit Poesie und Instrumentalmusik in immer neuen Besetzungen: dank der inspirierenden, verbindenden Organistin und Organisatorin Imelda Natter. (bk.)

