Rotzrosine gegen Gurkenguetzli: Im Kinderstück in der Lokremise St. Gallen kommt es zum Wettstreit zweier urkomischer Giganten Oliver Losehand und Frederik Rauscher sind die «Zwei Monster» in Gertrud Pigors gleichnamigem Stück ab 4: Liebenswürdige Ungetüme, erbitterte Streithähne - und als Zweimonsterband ein köstliches Duo. Bettina Kugler 06.09.2020, 15.47 Uhr

«Du hast angefangen!» Blau (Frederik Rauscher) will rechthaben - Rot aber auch. Der führt sein Monsterleben auf der anderen Seite des Berges und wird von Oliver Losehand gespielt.

Bild: Jos Schmidt

Es rumort und rappelt in der Kiste. Erst rechts, dann links auf der Bühne; sofort sind wir hellwach. Die Sonne geht auf über dem Berg - einem riesigen Steinhaufen, den Marie Hartung für Getrud Pigors Kinderstück «Zwei Monster» nach dem Bilderbuch von David McKee aufgetürmt hat. «Rot» und «Blau» rühren sich schon, sie lassen die Monsterkrallen und Gummistiefelfüsse aus dem jeweiligen Schlafgemach hervorblitzen. Sie gähnen und röhren, geben Grunz- und Monsterlaute von sich und jeder einen zünftigen Furz - der Tag kann kommen. Oder die Nacht verschwinden? Die Frage wird uns noch beschäftigen, auch umgekehrt. Sie wird zu Streit und beinahe zu Mord und Totschlag führen. Ja, so sind sie, die Monster: Irgendwie ziemlich menschlich.



Wilde Kerle trainieren hart - und nehmen Körperpflege ernst

Die Nacht kommt: Zeit für ein kleines Lied. Das stimmt auch Monster milde.

Bild:Jos Schmidt

Doch erst einmal gönnen sich Oliver Losehand und Frederik Rauscher als Rot und Blau diesseits und jenseits des Berges ihr Morgenritual und zeigen sich in voller monströser Schönheit. Es dauert eine Weile, bis sie ein Wort in Menschensprache von sich geben: lachlustige Minuten ohne Sprachbarrieren. Ihr Monsteridiom ist urchig und universal verständlich. Bei der Körperpflege kommen vielfach gebrauchte Putzutensilien zum Einsatz; die wären sicher sonst längst in der Tonne gelandet. Auf Dehn- und Lockerungsübungen folgt das Muskeltraining - denn auf die Muckis sind beide mächtig stolz, auch schon in Friedenszeiten. Ein Monster schont sich nicht!

Immerhin telefonisch sind Rot (Oliver Losehand) und Blau miteinander in Verbindung. Bild: Jos Schmidt

Der Blaue, Team Kaffee, schlürft seinen Espresso direkt aus dem Kocher; derweil lässt Rot seinen Morgentee durch ein Stinkesockensieb tröpfeln. Der eine wünscht guten Morgen, der andere guten Nachmittag - so höflich sind die wilden Kerle, zumindest in Richtung Publikum. Das darf beim Morgentraining mitturnen; auch Mama und Papa müssen die Arme recken und Hüften schwingen. Theater ist eben interaktiv und Körperarbeit, Zugucken allein genügt nicht.



Was macht der andere gerade? Auch Monster sind neugierig - und sehr mimosenhafte Nachbarn. Bild: Jos Schmidt

Kein Stein bleibt auf dem anderen

Trotzdem ahnt man nicht nur als erwachsene Zuschauerin, dass es so friedlich nicht weitergehen wird in Sophia Bodamers Inszenierung, mit verspieltem Materialtheater und Imponiergehabe hüben wie drüben: Das wäre ja auf Dauer langweilig, eine knappe Stunde lang Friede, Freude, Monsterwonne. Ein Konflikt muss her, später Versöhnung. Grund zum Zanken, Vierjährige wissen das, gibt es genug - so bleibt dann zwischen Rot und Blau bald kein Stein mehr auf dem anderen.

Erst fliegen böse Worte und Beschimpfungen hin und her, dann Wurfgeschosse; Unterhosen zählen dazu. Die Sonne (Anja Toblers Stimme aus dem Off) amtet als Kampfrichterin. Furzpflaume! Tüpflischisser! Gekacktes mit Hörnli! Gibt es nicht herrlich dreckige Kreationen im Bühnendeutsch? Die wohlerzogenen Kleinen in den vorderen Reihen hätten sicher auch noch etwas auf Lager. Ganz sicher merken sie sich alles, für gelegentlich. Dass hier Krieg auf Schmunzelmonsterart nachgespielt wird, gerät vor lauter Spass ein wenig ins Hintertreffen; es könnte vor allem für die Grossen eine Lektion sein. Für die ganz Grossen und Mächtigen, die es noch immer nicht kapiert haben.



Frederik Rauscher und Oliver Losehand lassen verbal die Sau heraus und machen aus Blau und Rot echte Charakterköpfe, witzige Typen von der Horn- bis in die Zehenspitze: der eine eher Grossmaul und Gitarrenheld, der andere Kraftprotz mit zartem Gemüt. Anders als im Studio, wo die mobilen Kinderstücke sonst gespielt werden, kommen sie ihrem Publikum im grossen Saal der Lokremise nicht allzu nahe - kein Fehler, zumal in ansteckenden Zeiten. Andi Peter steuert liebliche Morgenmusik mit Vogelgezwitscher bei; zur Party laden die Monster aber mit einem fetzigen Song, und ja: Da wäre man dann u-huere-gärn dabei. Wenn sich die zwei bis dahin nicht wieder in die Zottelhaare kriegen.



Weitere Vorstellungen: 9./12./13./16./19.9., 14 Uhr, Lokremise St. Gallen - Das Stück wird auch mobil in Schulhäusern oder Gemeindesälen gespielt. Auskünfte unter 071 242 05 11 oder kbb@theatersg.ch