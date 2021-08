Sexismus in der Musikbranche: Nilima Chowdhury berichtet.

Rollenbilder Beim Casting nannte man sie «Schatzi»: Die HSG-Forscherin Nilima Chowdhury über Sexismus in der Musikbranche Bei der Castingshow «The Voice of Germany» schaffte sie es bis ins Viertelfinale, doch dann hatte Nilima Chowdhury von den sexistischen Sprüchen in der Branche genug. Heute forscht sie an der HSG zum Thema Geschlechterrollen im Berufsleben. Urs-Peter Zwingli 09.08.2021, 12.00 Uhr

«Meine kreativen Erfahrungen in der Musik beeinflussen meine Forschung», sagt Nilima Chowdhury. Bild: Reto Martin

Nilima Chowdhury war einst Kandidatin in der Castingshow «The Voice of Germany», heute forscht sie an der Universität St.Gallen (HSG) zur Geschlechterungleichheit in Unternehmen. «Obwohl ich momentan hauptberuflich Forscherin bin, sehe ich mich auch als Musikerin. Und meine kreativen Erfahrungen in der Musik beeinflussen meine Forschung», sagt die 37-Jährige, die in Bonn als Tochter einer polnischen Mutter und eines indischen Vaters aufgewachsen ist.

In St.Gallen geht die Organisationspsychologin seit Anfang 2020 der Frage nach, wie in Unternehmen ein Kulturwandel funktionieren kann. Sie sagt:

«Hierarchien und Konkurrenzkampf als männliche Prinzipien sind in der heutigen Arbeitswelt immer noch zentral.»

Sie will durch Workshops mit männlichen und weiblichen Führungskräften dazu beitragen, dass Werte wie Empathie oder Kollaboration in der Businesswelt wichtiger werden. Die Basis für die Workshops und Coachingangebote bilden Befragungen, die Chowdhury in Unternehmen in der Schweiz sowie Neuseeland durchgeführt hat.

Von Berlin nach Toronto

Vor ihrer Arbeit in St.Gallen hat Chowdhury im vergangenen Jahrzehnt in verschiedenen Städten weltweit gelebt – als Musikerin sowie als Forscherin. In Berlin studierte sie Psychologie, doch ihr Traum war es damals, von der Musik zu leben. 2009 zog sie von Deutschland nach Toronto, um dort an ihrer Musikkarriere zu arbeiten. Sie verdiente sich als Au-pair und Barista den Lebensunterhalt, daneben spielte sie immer wieder Konzerte in der kanadischen Grossstadt, deren Musikszene sehr vielfältig ist.

Chowdhury, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, wohnt mit ihrer Familie in Konstanz. Bild: Reto Martin

Auch Chowdhury lebt musikalische Vielfalt. Ihr Gesang und ihr Gitarrenspiel ist von World Music, aber auch von Klassik und Jazz geprägt. «Ich habe in Toronto viel über Bühnenpräsenz und die Musikindustrie gelernt. Wer erfolgreich sein will, muss nicht nur gute Musik machen, sondern sich vor allem über digitale Kanäle gut selber vermarkten.» Diese «Business-Mentalität» sei ihr aber fremd.

Männerdominierte Musikbranche

Nach drei Jahren in Kanada zog Chowdhury zurück nach Deutschland. Aus Spass meldete sie sich 2013 bei der Castingshow «The Voice of Germany» an und schaffte es dann in die TV-Sendung und bis ins Viertelfinale.

«Natürlich ging es bei der Sendung auch um die Musik, aber ich habe schnell gemerkt, dass man dort als Frau in stereotype Rollenbilder gedrängt wird.»

Sexistische Sprüche, Spitznamen wie «Schatzi» oder auch unangemessene Berührungen durch die Sendungsmacher seien vorgekommen. Das sei aber kein spezifisches Problem dieser Sendung: «Die ganze Musikbranche ist männerdominiert. Viele Männer sehen einen nur als Mädchen, das auf der Bühne vor allem sexy aussehen soll, statt als eigenständige Künstlerin.»

Chowdhury 2013 bei einem Auftritt in «The Voice of Germany». Quelle: Youtube

Die Erfahrungen in der Castingsendung hätten ihre Identitätskrise als Musikerin, die in Kanada begonnen hatte, verstärkt. «Ich merkte, dass ich mich nicht längerfristig in der Musikindustrie sehe.» Chowdhury machte dennoch weiter Musik, nahm aber den Künstlernamen Sayn an. Ihren Fokus legte sie neu auf ihre akademische Tätigkeit.

Material für drei Alben in der Schublade

2014 zog sie mit ihrem Mann, einem neuseeländischen Kunstmaler, nach Neuseeland. An der University of Auckland schrieb sie ihre Doktorarbeit darüber, wie weibliche Fachkräfte mit Depressionen und schwierigen Situationen am Arbeitsplatz umgehen. Chowdhury sagt dazu:

«Frauen lernen, Probleme der neoliberalen, männlich geprägten Arbeitswelt auf sich zu beziehen, statt das System zu hinterfragen.»

An der Universität St.Gallen verfolgt sie, die mit ihrer Familie in Konstanz lebt, das Thema der Geschlechterrollen im Geschäftsleben weiter. Daneben schreibt sie laufend Songs. «Ich habe genug Material für zwei bis drei Alben in der Schublade.»

Weil sie derzeit ihr zweites Kind erwartet und sich vor allem der Forschung widmet, seien Studioaufnahmen aktuell aber nicht möglich. «Momentan spiele ich auch keine Konzerte, höchstens mal für einen kleinen Kreis von Freunden.» Die Musik werde aber immer ein wichtiger Teil ihres Lebens sein: «Mache ich längere Zeit keine Musik, so fehlt mir etwas.»