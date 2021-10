Rock Wütend mit Zwischentönen: Die St.Galler Band Velvet Two Stripes veröffentlicht ihr drittes Album Velvet Two Stripes sind zurück – rockig, rotzig, laut. Am Freitag erscheint «Sugar Honey Iced Tea», das dritte Album der St.Galler Rockband. Viele Songs drehen sich um Sexismus und Diskriminierung. Tobias Söldi 12.10.2021, 05.00 Uhr

Franca Mock (Bass), Sophie Diggelmann (Gesang) und Sara Diggelmann (Gitarre) bilden Velvet Two Stripes. Bild: PD

Die ersten Töne sind zaghaft. Ein einsamer Bass, bluesige Melodiefetzen – wo die Reise hingeht, ist offen. Nach 30 Sekunden nimmt der Song Fahrt auf: Das Schlagzeug rumpelt, der Bass hüpft hin und her, darüber thront ein eingängiges Gitarrenriff.

Irgendwann schält sich aus dem mehrstimmigen Gesang eine raue Frauenstimme heraus, und endlich stürzt sich die Band in einen euphorischen Refrain. Spätestens jetzt ist klar: Velvet Two Stripes sind zurück, rockig, rotzig, laut. «Fever» heisst der Song, er eröffnet das neue, dritte Album der in St.Gallen und Zürich beheimateten Band, das auf den Namen «Sugar Honey Iced Tea» hört und am kommenden Freitag erscheint.

«Sugar Honey Iced Tea» erscheint am 15. Oktober. Bild: PD

Überzuckert ist darauf nichts. Im Gegenteil: Die neun Songs zwischen Blues- und Garage-Rock sind sperrig, treibend, vielschichtig und dynamisch, versetzt mit ruhigen Parts, welche die verzerrten Ausbrüche umso wirkungsvoller machen. «Es ist unser wütendstes und sozialkritischstes Album», sagt Sängerin Sophie Diggelmann, der man die kratzige Gesangsstimme im Gespräch nicht anhört.

Die ersten Songideen entstanden in Schweden

Viele der Songs drehen sich um Sexismus und Diskriminierung, die sie und ihre Bandkolleginnen – Schwester Sara Diggelmann an der Gitarre und Franca Mock am Bass – auf Tour, an Konzerten oder im Privaten erlebt haben. «Wir sind sensibler für das Thema geworden, uns fällt immer mehr auf», ergänzt die Gitarristin. Die Anfangsbuchstaben des Albumtitels ergeben das Wort «Shit»: «Es steht für alles, was nicht gut läuft.»

Bild: PD

Die ersten Songideen sind im Herbst 2019 in Schweden entstanden, im Ferienhaus der Eltern der Geschwister Diggelmann, idyllisch gelegen an einem Fjord. «Wir haben uns zwei Wochen zurückgezogen und der Kreativität freien Lauf gelassen», erinnert sich Bassistin Franca Mock. Mit der Schubkarre transportierten sie Verstärker und Gitarren an den Strand, spielten Blues in der freien Natur.

Andere Songs nahmen danach Form an, zwischen den Konzerten, die sie im Frühling 2020 auch nach Deutschland und Österreich führten. Am 16. März 2020 – genau an jenem Tag, als der Lockdown über die Schweiz verhängt wurde – ging die Band ins Studio. Zwei Wochen verschanzten sie sich zusammen mit dem St.Galler Ramon Wehrle, seit eineinhalb Jahren Liveschlagzeuger der Band, im Studio von Nick Kauffmann in Belfaux bei Fribourg und feilten an den Songs.

Video: Youtube

Die Vorgänger «Devil Dance» von 2019 und die EP «Got Me Good» von 2017 entstanden in der Urbanität Berlins, «Sugar Honey Iced Tea» zwischen «Kühen, Wäldern und Pferden», wie sich Franca Mock erinnert. «Aber eigentlich spielt es keine Rolle, wo wir sind, weil wir so auf die Musik fokussiert sind.»

Banjo und Bierorgel

Aus der gehypten Nachwuchshoffnung – «20 Minuten» bezeichnete Velvet Two Stripes 2012 als «coolste Band der Schweiz», Plattenfirmen rissen sich um sie, und das Début brachte sie 2014 bis nach Brighton an ein Musikfestival – ist mittlerweile eine selbstbewusste Band geworden.

«Wir haben viel Erfahrung gesammelt, gelernt, wie wir beim Songschreiben funktionieren und wie es im Studio läuft», sagt Sara Diggelmann, das habe sie sicherer, aber auch experimentierfreudiger werden lassen – auf dem neuen Album steuern unter anderem ein Banjo und eine Bierorgel ungewohnte Klänge bei. Die Band weiss längst, was sie will und wie sie es erreicht. «Sugar Honey Iced Tea», im Eigenvertrieb und ohne Label veröffentlicht, zeugt davon.

Plattentaufe am 14. Oktober im Bogen F in Zürich.