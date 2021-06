Rock «Es war maximale Berufsquälerei»: Der Weinfelder Musikpionier Roli Mosimann erhält den Schweizer Musikpreis Es kam vor, dass ihn die Beastie Boys anriefen, wenn sie ein technisches Problem hatten. Der Weinfelder Roli Mosimann war in den 1980ern einer der ersten Musikproduzenten, die mit Samplern arbeiteten. Er prägte Studiotechniken, die heute Standard sind. Dafür erhält der 65-Jährige nun einen Schweizer Musikpreis. Roger Berhalter 22.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich bin ein Luftarbeiter», sagt der Schlagzeuger und Produzent Roli Mosimann. Bild: Magdalena Ucinska



Wie viele Alben er aufgenommen hat, weiss er nicht. «Ich habe sie noch nie gezählt», sagt Roli Mosimann, der auf eine über 40 Jahre lange Karriere als Musiker und Produzent zurückblickt. Lieber blickt er aber nach vorn. «Wenn ein Projekt fertig ist, ist es fertig. Am interessantesten ist für mich jeweils das neuste», sagt der stämmige 65-Jährige beim Interview am Bildschirm.

Sein neustes Projekt ist allerdings eine Weile her. Mosimann, der sonst wie ein Getriebener um die ganze Welt fliegt, um Bands im Studio aufzunehmen oder Konzerte zu mischen, sitzt derzeit in Polen fest. Seit 2010 lebt er mit seiner Familie in Breslau. «Als man noch reisen konnte, war es nicht so wichtig, wo man wohnte.» Doch Corona hat auch ihn vorübergehend sesshaft gemacht.

Er blickt in seine Agenda: Den letzten Studiojob hatte er im Oktober 2019, im vergangenen Jahr mischte er gerade einmal zwei Konzerte. Mehr Arbeit hatte er nicht, mehr reisen konnte er nicht.

Von Weinfelden über Zürich nach New York

Schon in den 1970ern zog es Roli Mosimann weg von Weinfelden, wo er aufgewachsen war und wo er als Schlagzeuger in verschiedenen Lokalbands spielte. Ein bürgerlicher Job kam nie in Frage, eine Lehre brach er nach ein paar Monaten wieder ab. Mosimann zügelte nach Zürich und schliesslich nach New York, wo er in den 1980er-Jahren die elektronische Studiotechnik prägte wie kein Zweiter und zu einem international gefragten Rockproduzenten wurde.

Zunächst jobbte er in New York eine Weile auf dem Bau und trommelte als Schlagzeuger in der Post-Rock-Band Swans. So kam er allmählich an die ersten Studioaufträge. Er nahm zum Beispiel die ersten Alben der Westschweizer Industrialband The Young Gods auf, die weltweit Beachtung fanden.

Die Zusammenarbeit mit Matt Johnson von der Band The The öffnete ihm viele Türen. Der Name Roli Mosimann stand fortan für Qualität, zumindest für Rockbands, die ein aufgeräumtes und doch rohes Klangbild wollten. Bands wie Wiseblood, That Petrol Emotion oder Faith No More, die ihn für Albumaufnahmen buchten.

Produktion von Roli Mosimann: «Sweet Bird Of Truth» vom Album «Infected» der britischen Post-Punk-Band The The aus dem Jahr 1986. Quelle: Youtube

Musik schneiden mit der Rasierklinge

Es klingt aus heutiger Sicht abenteuerlich, wenn Roli Mosimann von damals erzählt. Die Ausstattung eines professionellen Studios kostete in den 1980ern gleich viel wie ein Einfamilienhaus, die Digitalisierung steckte in den Kinderschuhen. Aufgenommen wurde auf Tonband, geschnitten mit der Rasierklinge.

«Ich konnte damals in den besten Studios der Welt arbeiten», sagt Mosimann. Dabei näherte er sich den teuren Geräten ganz unbefangen und experimentierfreudig.

«Es war in jedem Studio anders, ich musste immer wieder mit neuen Maschinen arbeiten. So blieb ich am Ball und entdeckte neue Kombinationen.»

Mit The Young Gods zum Beispiel entwickelte Mosimann Methoden, um die damals neue Sampling-Technologie künstlerisch zu nutzen. Sie zählten zu den ersten, die Gitarrenriffs nicht spielten, sondern sie sampelten, also auf Tonband aufnahmen und die Schnipsel neu zusammensetzten. Das taten sie in langwieriger Detailarbeit am Computer – auch das war damals neu. «Allein das Abspeichern auf Disketten dauerte einen ganzen Tag», erinnert sich Mosimann. «Es war maximale Berufsquälerei, nur schon dafür müsste ich eigentlich einen Preis bekommen», sagt er lachend, mit Blick auf seine jüngste Auszeichnung: den Schweizer Musikpreis 2021.

Gitarrenband ohne Gitarren: Für die Westschweizer The Young Gods montierte Roli Mosimann Gitarrenaufnahmen am Computer zu Riffs. Quelle: Youtube

Eine Ausbildung zum Tontechniker hatte er nie gemacht, und doch galt Roli Mosimann bald als einer der besten Tontechniker der Welt. «Ich kannte mich aus», sagt er nüchtern. Er erinnert sich, wie ihn einmal der Produzent der Beastie Boys anrief, weil er eine technische Frage hatte. Mosimann erklärte ihm am Festnetztelefon, welche Knöpfe zu drücken seien, damit das gewünschte Lämpchen blinkt. So prägte er Studiotechniken, die später Standard wurden.

Zigaretten und Platten, das war alles

Heute lebt der 65-Jährige in einer Welt, in der sich jeder mit einem Computer und ein paar Programmen Musikproduzent nennen darf.

«Die Technik hat sich extrem verbessert. Man kann heute mit nur einem Laptop ein professionelles Album machen, das ist toll.»

Und doch sieht Mosimann vieles kritisch, wenn er die heutige Musikindustrie betrachtet. Er bezeichnet sie als marketinggetriebene «Money Machine».

Das Instrument als Mischpult: Roli Mosimann beim Live-Mischen von Nerve, der Band des Zürcher Schlagzeugers Jojo Mayer (ab Minute 03:53).

In den 1980ern habe eine Plattenfirma für ein Album im Schnitt 200'000 Dollar gezahlt. Heute schaue man schon schief, wenn die Studioaufnahmen 10'000 Franken kosteten. «Musik hat heute eine andere Funktion.» Als Teenager in Weinfelden habe er sein Geld nur für zwei Dinge ausgeben können: Zigaretten und Platten. Heute gebe es für Jugendliche 1000 Angebote, von Videogames bis Handyapps, die mit der Musik konkurrierten.

Mit der Luft im Raum arbeiten

Was ihn als Studio-Nerd aber am meisten schmerzt: Dass die guten Räume allmählich verschwinden. Denn zum Produzieren eines Albums mag ein Laptop genügen. Aber um Instrumente und Gesang aufzunehmen, brauche eine Band nach wie vor einen professionell ausgestatteten Studioraum.

Mit solchen und anderen Räumen kann Mosimann bestens umgehen. Seine Arbeit als Produzent sei eigentlich nichts anderes, als mit der Luft im Raum zu arbeiten. Musik ist Schall, und Schall ist ein anderes Wort für bewegte Luft. «Ich bin ein Luftarbeiter», sagt Mosimann verschmitzt.

Schlagzeug spielt er immer noch, er hat das Trommeln seit den 1970ern nicht aufgegeben, auch da ist Roli Mosimann ein Getriebener.

«Ich muss das machen. Das Schlagzeug ist für mich der Schlüssel zu allem. Wenn ich den verliere, komme ich nicht mehr rein.»