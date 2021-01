The Rule zu hören ist wie eine Zeitreise zurück in die 1970er-Jahre. Das Flawiler Trio spielt Rock'n'Roll, der klingt wie damals, aber auch heute noch funktioniert. Vor allem deshalb, weil die drei Brüder mit voller Energie bei der Sache sind, ohne sich um den Zeitgeist zu scheren. Im vergangenen Jahr haben The Rule ihre EP «Ogre» veröffentlicht. Im Januar ist ihre neue Single «Spice Controls the Universe» erschienen, auf die auch das russische «Bunker Magazine» aufmerksam geworden ist.