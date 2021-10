Rock Bankräuberinnen, besoffene Priester, brennende Bäume: Die St.Galler Band Catalyst hat auf ihrem neuen Album die Apokalypse vertont Am Freitag erscheint das Débutalbum «A Normal Day» des St.Galler Rockduos Catalyst: Die zehn Songs sind wuchtig und episch – und alles andere als normal. Claudio Weder Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Dominic Curseri (Gesang, Gitarre) und Ramon Wehrle (Schlagzeug) bilden das Duo Catalyst. Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 1. Oktober 2021)

Ein stinknormaler Tag beginnt vielleicht mit der Lektüre der Zeitung, einer Tasse Kaffee oder je nach Gusto mit einer kalten Dusche. Nicht so bei Ramon Wehrle und Dominic Curseri, die zusammen das Rockduo Catalyst bilden: Die St.Galler bringen am Freitag ihr erstes Album «A Normal Day» heraus. Normal ist darauf aber eigentlich nichts.

Es beginnt mit einer Ufo-Landung und einem Alien, der von den Erdbewohnern als Freak beschimpft und ausgestossen wird. Und auch das Albumcover zeigt nicht die alltäglichste Situation: Ein brennendes Haus auf einer Waldlichtung. Bäume, die in Flammen stehen. Hinten ein ausbrechender Vulkan. Vorne ein weisses Pferd. Es schaut der Welt zu, wie sie untergeht.

Es geht häufig um Ausbrüche

Das Cover von «A Normal Day». Bild: PD

Die apokalyptische Stimmung passt zur Pandemie: «Das Gefühl, dass alles den Bach runter geht, ist zur Normalität geworden», meint Sänger und Gitarrist Curseri. Das Bild auf dem Cover sei eigentlich ein friedliches:

«Man gewöhnt sich schnell an die brennenden Bäume und nimmt die Situation hin, auch wenn sie strub ist – ein ganz normaler Tag eben.»



Die farbige Collage passt aber auch zu den zehn Songs des Albums, die mal vor sich hinfliessen wie ein Fluss, mal ausbrechen wie ein Vulkan oder mal fröhlich herumhüpfen wie ein Pferd. Zudem ist mit dem Vulkan ein Motiv angedeutet, das sich auch in den Songtexten wiederfindet, in denen es häufig um Ausbrüche geht: Es fallen Pistolenschüsse, Burgen oder Gefängnisse werden gesprengt. Wobei diese explosive Stimmung nicht selten ein klangliches Ebenbild in den polternden Drums und hämmernden Gitarrenriffs findet.

Die Songtexte sind oft narrativ, die kurzen Szenen oder Geschichten drehen sich meist um bestimmte Figuren: eine Bankräuberin («Jolene») oder einen alkoholkranken Priester («Church on a Beach»), der keine Lust hat zu arbeiten und deshalb Besuch von Jesus erhält. Die Texte sind humorvoll, haben aber auch eine kritische Note. Curseri sagt:

«Wir wollen niemandem ans Bein pinkeln, sondern nur ein wenig sticheln.»

In «Spacecraft», dem ersten Song des Albums, schlüpft Sänger Curseri gleich in mehrere Rollen: den freundlichen Alien, unbeschäftigte Ehemänner, unglückliche Ehefrauen, Alte, Teenies. Von der Figurendichte her könnte «Spacecraft» also glatt als Mini-Theaterstück durchgehen, es gibt sogar Regieanweisungen. Hier wird deutlich, dass Curseri eben nicht bloss Musiker ist: Der 25-Jährige studiert Film an der Zürcher Hochschule der Künste, schreibt nicht nur Songtexte, sondern auch Drehbücher.

Minimalistisches Set-up, wuchtiger Sound

Ihr erstes Konzert spielten Catalyst 2015 am Nachwuchswettbewerb «BandXOst», den sie ein Jahr später gewannen. Seit Beginn treten sie als Duo auf, ihr energiegeladener Rock hat ihnen schon Vergleiche mit Nirvana, Royal Blood oder The Black Keys eingebracht.

Auch auf dem Album «A Normal Day» tätscht es ordentlich. Noch mehr als auf den 2017 und 2018 erschienenen Minialben «Catalyst» und «Beware Of The Volcano». Der Sound ist wuchtig und dicht – trotz des minimalistischen Set-ups bestehend aus Gesang, Schlagzeug und Gitarre. Auch an Abwechslung mangelt es der neuen Platte nicht. «Das ist das Schöne an der Zweierformation», meint Curseri.

«Uns ist zwar ein Rahmen vorgegeben, dieser zwingt uns aber, kreative Lösungen zu finden.»

2016 gewann das Duo Catalyst den Wettbewerb «BandXOst». Bild: PD/Ladina Bischof

Lange «herumgedökterlet»

Der Weg zu jenem wuchtigen Sound war laut Wehrle jedoch ein zäher: «Wir haben lange herumgedökterlet», sagt der 26-jährige Schlagzeuglehrer. Doch mit dem Endergebnis seien sie zufrieden: «Zum ersten Mal können wir absolut dahinterstehen.» Das war in der Vergangenheit nicht so: «Bislang haben wir es im Studio nicht geschafft, die Energie so rüberzubringen wie auf der Bühne.»

Und man glaubt den beiden, wenn sie erzählen, dass sie immer wieder von Bassisten angefragt werden, die bei ihnen einsteigen wollen. Solche Anfragen lehnen sie dankend ab. Auch mit «A Normal Day» zeigen Wehrle und Curseri: Zu zweit funktioniert es.

Hinweis: Plattentaufe am 30. Oktober in der Grabenhalle St.Gallen. Infos unter www.catalyst-official.com oder www.grabenhalle.ch