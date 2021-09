James Bond: Premiere von "No Time to Die" im Kino Wattwil

Reportage Um Mitternacht ins Kino: Rund 40 James-Bond-Fans schauten sich in der Nacht auf Donnerstag «No Time to Die» in Wattwil an Im Kino Passerelle in Wattwil wurde der neue James-Bond-Film in der Nacht auf Donnerstag zum ersten Mal gezeigt – um sieben Minuten nach Mitternacht. Das Urteil der rund 40 anwesenden Bond-Fans fällt unterschiedlich aus. Christoph Heer Jetzt kommentieren 30.09.2021, 14.54 Uhr

Im grossen Saal des Kinos Passerelle in Wattwil läuft der Bond-Countdown. Bild: Christoph Heer

«No Time to Die» – Keine Zeit zu sterben. Der neueste James-Bond-Streifen, in welchem Daniel Craig zum letzten Mal den Superagenten 007 spielt, ist schweizweit angelaufen. Auch das Kino Passerelle in Wattwil lädt zum Riesenspektakel mit kiloweise Action. Zum ersten Mal in der Nacht auf Donnerstag – um genau 0:07 Uhr.

Rund 40 Besucherinnen und Besucher treffen sich kurz vor Mitternacht, freuen sich auf die kommenden 163 Minuten Spielfilmzeit und genehmigen sich vorher noch einen Drink; geschüttelt, nicht gerührt, versteht sich. Die Stimmung? Hervorragend.

Ein «Bond» zum Geburtstag

Es sind meist Einheimische, die sich zu später Stunde in Wattwil einfinden. Darunter etwa die Familie Boll aus Unterwasser. Marianne und Andreas Boll haben gar ihre Kinder mit dabei und erklären, dass ihr Sohn Moritz schon etwas vorgeschlafen hat. «Er feiert ab Mitternacht seinen 14. Geburtstag, da darf so ein Filmhighlight spät nachts schon mal drin liegen», sagen die Eltern augenzwinkernd. Tochter Irma freut sich, wie Moritz und ihre Eltern auch, auf das neueste Bond-Spektakel. «Ich habe sehr hohe Erwartungen an ‹No Time to Die› und bin richtig gespannt, wie es werden wird», sagt sie.

Familie Boll aus Unterwasser gibt dem neuen James-Bond-Film acht von zehn Sternen. Bild: Christoph Heer

Dass Daniel Craig, nach fünfmaliger Hauptrolle, seinen Abschied als Agent 007 gibt, finden einige gut, andere bedauern diese Entscheidung. Marianne Boll sagt, dass sie sich zu Beginn etwas an Craig habe gewöhnen müssen, jetzt sei er aber richtig gut. Das Resümee von Familie Boll, einige Stunden nach der Premiere, fällt dann gar nicht so schlecht aus. Sie geben dem neuen Bondfilm acht von zehn Sternen. «Einzig die Liebesgeschichte finden wir etwas gar süss», sagen die vier.

Auf die Frage, ob sie ein James-Bond-Fan sei, antwortet eine Besucherin aus Ebnat-Kappel, mit Jein. «Neue Bondfilme darf man eigentlich nicht verpassen, aber einmal schauen genügt mir dann schon», sagt sie lachend. Eine weitere Besucherin, ebenfalls aus der Region Wattwil, outet sich dafür als Riesenfan. «Den allerersten James Bond – also, ‹007 jagt Dr. No› aus dem Jahr 1962 – mit Sean Connery in der Hauptrolle und mit Ursula Andress, habe ich bestimmt schon dreissigmal gesehen», sagt sie. «No Time to Die» ist bereits der 26. James-Bond-Film.

Lob an die Passerelle-Betreiber

Im Gespräch mit rund einem Dutzend Kinobesuchern fallen wiederkehrend Lobesworte, die an Yanick Hug (technischer Leiter und stellvertretender Geschäftsführer) sowie Leona Fischer (Programmation) gerichtet werden. «Die beiden sind ungemein sympathisch und überhaupt, man soll doch auch das Kino hier auf dem Land unterstützen, die Betreiber verdienen sich das», sagt eine Besucherin aus Wattwil.

Programmleiterin Leona Fischer und Yanick Hug, stellvertretender Geschäftsführer des Kinos Passerelle in Wattwil. Bild: Christoph Heer

Auch Roland Meier aus Nesslau freut sich, dass das Kino diese Möglichkeit der Mitternachtspremiere bietet. «Das finde ich echt eine tolle Aktion. Ich habe übrigens alle Bondfilme schon mehrfach gesehen und bin ungemein gespannt, wie der neue wird», sagt der Fan nur Minuten vor dem Countdown.

Roland Meier, Bond-Fan aus Nesslau. Bild: Christoph Heer

Meier erwartet, wie alle anderen auch, jede Menge Actionspass, Stunts vom Feinsten, eindrückliche Spezialeffekte und viel Spannung. Nichtsdestotrotz, überzeugt hat ihn der Film nicht vollends. Roland Meier sagt:

«Sicher nicht der beste Bond. Aber emotional, spektakulär und bepackt mit tollen Spezialeffekten.»