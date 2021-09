Pamela Dürrs neues Hörspiel für SRF Zambo ist ein Klosterkrimi

Radio SRF Von Klosterbrüdern, Alchemisten und zwei Gwundernasen: Pamela Dürrs Radiokrimi ist eine Hörspiel-Hommage an die Ostschweiz Die St.Galler Autorin und Regisseurin Pamela Dürr hat für SRF einen Kinderkrimi als Hörspiel produziert. Das Mittelalter-Abenteuer ist vom St.Galler Klosterbezirk inspiriert und wurde von bekannten Ostschweizer Stimmen eingesprochen. Kathrin Signer 27.09.2021, 17.00 Uhr

Lesen lernen und Glocken giessen: An Neugierde fehlt es den Gerberskindern Regi und Maria nicht. Bild: illumueller

Die frisch gegossenen Kirchenglocken läuten. Hinter dem Klosterbezirk liegen die Gerberskinder Regi und Maria in der Wiese, neben ihnen grast das Geissböcklein Karli. Ein Zentner Silber habe Bruder Tanko für die Glocke bekommen, vom Kaiser Karl höchstpersönlich, erklärt Maria ihrem Bruder: «Me denkt, do isch en dicke, fette Engel am singe!»

«Bocksfuess und Rabeflügel», das neue Hörspiel der St.Gallerin Pamela Dürr, nimmt seine jungen Hörerinnen und Hörer mit ins tiefste Mittelalter. Der Handlungsort orientiert sich an dem fiktiven Klosterplan, der im Stiftskeller in St.Gallen liegt und als bedeutendste Architekturzeichnung des Mittelalters gilt. «Er sieht aus wie eine Schatzkarte auf altem Pergament», erzählt Dürr. Das habe ihren elfjährigen Sohn sehr fasziniert und sie so auf die Idee des Hörspiels gebracht.

Die Hörspielautorin Pamela Dürr vor dem St.Galler Klosterplan. Bild: PD

Der Klosterkrimi hat alles, was eine packende Geschichte braucht: einen hilfsbedürftigen Sympathieträger, ein volljähriges Vorbild, ein treues Haustier, eine blitzgescheite Begleiterin wie Hermine in J. K. Rowlings Harry Potter Romanen und einen okkulten, schweigsamen Reisenden im schwarzen Flatterumhang.

Der «Wunderfitz und Träumer» Regi hat einen ausgefuchsten Plan: Weil sein Geissböcklein Karli im Winter zu Pergament verarbeitet werden soll, will er Karli kaufen und damit vor der Schlachtbank retten. Für das nötige Bargeld braucht er eine Anstellung in der klösterlichen Schreibstube. Das Problem: Der Elfjährige kann weder lesen noch schreiben. So lernt er mit dem Novizen Martinian versteckt im Plumpsklo Buchstaben um Buchstaben. Als er nachts auf dem Friedhof seine Wachstafel auffüllen will, beobachtet er eine dunkle Gestalt mit Flatterflügeln, die unheimliche Zauberformeln murmelt. «Himmel Heuleitere, hine am Haag abe!», stöhnt Regi in verzwickten Situationen. Zum Glück ist Maria, die Hermine des Mittelalters, allzeit mit Einfallsreichtum und Schlagfertigkeit zur Stelle.

Der St.Galler Kabarettist Renato Kaiser spricht Bruder Tanko. Bild: Aissa Tripodi

Ostschweizer Stimmen sind im Hörspiel prominent vertreten: Der St.Galler Komiker Renato Kaiser spricht den Glockengiesser Bruder Tanko, die Steinacherin Katharina Schmidt gibt als neunmalkluge Maria ihr Hörspieldébut. Als Bruder Ekbert, der «giftigste Mönch des Klosters», ist TV-Schauspieler Walter Andreas Müller zu hören. Etwas exotisch klingt da der Weltenbummler, Alchemist und Friedhofswanderer Pilger Sintram schon – seine Stimme leiht ihm der Obwaldner Hanspeter Müller-Drossaart. Der übernimmt den Lehrauftrag im Hörspiel und gibt Regi regelmässig Weisheiten mit auf den Weg, etwa: «Immer gwundrig bliebe!»

Pamela Dürr selbst führt als Erzählerin durch die Geschichte und lässt immer wieder kuriose Mittelalter-Fakten in die Geschichte einfliessen – etwa, dass das Kloster früher nicht nur Gebetsraum, sondern Bibliothek, Schule, Werkstätte und Spital zugleich war. Oder dass das Mittelalter keine gute Zeit für gwundrige Mädchen war. «Das Weibervolk hat Klosterverbot», empört sich der griesgrämige Bruder Ekbert in der Geschichte. Diese Ungerechtigkeit macht Maria «sauhässig», sie will doch nur einmal sehen, wie Bruder Tanko die Glocken giesst!

Dürrs Klosterkrimi soll auch ein Statement für das Hörspiel selbst sein. Bild: PD

Musikalisch entsteht Mittelalter-Ambiente durch tänzerische Fidelmusik, kratzige Streicherakkorde oder einen brummigen Männerchor im halligen Kirchenraum. Komponiert wurde die Musik von Dürrs «Lieblingsradiomusikmenschen» Martin Bezzola. Das sei «Oldschool-Hörspiel», sagt Dürr und meint damit vor allem die aufwendige Produktion. Es sei für Kinder aber ein besonders wertvolles Format, betont sie. «Man kann über das Hören so viel wahrnehmen, es ist ein sinnliches Erlebnis.» Dürrs Hörspiel-Hommage an die Ostschweiz mit Krimispannung und knackigen Dialogen ist wie gemacht für verregnete Ferientage, lange Zugfahrten oder Sonntagabende auf SRF 1 Zambo.

Das Hörspiel wird ab dem 3. Oktober jeden Sonntagabend um 19 Uhr auf Radio SRF 1, Zambo gesendet. Als ganzer Podcast ist es auf www.srf.ch/kids/hoerspiele verfügbar.