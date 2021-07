Verdacht auf Raubkunst bei zwei Werken des Kunstmuseums St.Gallen

Provenienzforschung Raubkunst oder nicht? Am Kunstmuseum St.Gallen wurde die Herkunft von 419 Gemälden untersucht – bei zweien gibt es Verdachtsmomente Provenienzforscher Samuel Reller erläutert, wie er mit viel Spürsinn die Geschichte von Kunstwerken erforscht: Von besonderem Interesse ist dabei deren Rückseite. Christina Genova 29.07.2021, 05.00 Uhr

Samuel Reller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kunstmuseum St.Gallen und untersucht als Provenienzforscher die Geschichte von Kunstwerken.

Bild: Ralph Ribi

Von dem sitzenden alten Mann mit dem schwermütigen Blick ist nichts zu sehen. Auch der verschnörkelte Goldrahmen, welcher das dunkeltonige Gemälde des deutschen Künstlers Hans von Marées (1837–1887) einfasst, sieht von der Rückseite betrachtet unscheinbar aus. Samuel Reller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kunstmuseum St.Gallen, präsentiert auf der Staffelei mit Absicht nicht die Vorderseite des um 1860 entstandenen Gemäldes «Sitzender alter Jäger». Er sagt:

«Für die Provenienzforschung findet die Action auf der Rückseite statt.»

Provenienzforscher wie Reller versuchen, die Herkunft eines Kunstwerks in Erfahrung zu bringen. Dazu liefern Etiketten und Beschriftungen auf der Rückseite wichtige Hinweise: zum Beispiel auf Vorbesitzer, Auktionen oder Ausstellungen.

Tatsächlich gibt es auch bei «Sitzender alter Jäger» zahlreiche Spuren: einen Zollstempel, die von Hand geschriebene Zahl 28 – wohl die Beschriftung eines privaten Sammlers –, drei Etiketten des Kunstmuseums St.Gallen. Ein weiteres Etikett ist nicht mehr zu entziffern, auf einem anderen liest man F.K.V.: «Ein klarer Fall – die Abkürzung für Frankfurter Kunstverein», sagt Reller. Es bedeute, dass «Sitzender alter Jäger» an einer Ausstellung von Marées in Frankfurt zu sehen war – an welcher, hat Samuel Reller noch nicht herausgefunden.

Angekauft in einer heiklen Zeit

Matthias Wohlgemuth, Leiter Provenienzforschung am Kunstmuseum St.Gallen.

Bild: Urs Bucher

«Sitzender alter Jäger» gehört zu 419 Werken, die Samuel Reller in den letzten drei Jahren zusammen mit seiner Kollegin Laura Studer und Matthias Wohlgemuth, dem Leiter der Provenienzforschung am Kunstmuseum, vertieft untersucht hat. Das Team hat nicht nur die Rückseiten der Gemälde genau analysiert, sondern auch alte Auktionskataloge gewälzt, Rechnungen durchforstet, Fotoarchive durchsucht: «Unsere Arbeit hat etwas Forensisches», sagt Reller. Sie sei jedoch völlig wertneutral:

«Wir wollen dokumentieren, wann welches Werk wo war.»

Von Marées’ alter Jäger ist Teil der sogenannten Sturzeneggerschen Gemäldesammlung. Sie geht zurück auf den St.Galler Stickereiunternehmer und Kunstsammler Eduard Sturzenegger. 1926 schenkte er dem Kunstmuseum 175 Werke. Nach seinem Tod wurde die Sammlung in den 1930er-Jahren durch Neuerwerbungen und Verkäufe umgestaltet – eine heikle Zeit, da nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 viele jüdische Sammlerinnen und Sammler unter Druck waren, ihre Kunstwerke zu verkaufen.

Deshalb steht bei Ankäufen in jenen Jahren immer die Frage im Raum, ob es sich potenziell um Raubkunst handelt. Auch von Marées’ «Sitzender alter Jäger» wurde damals, im Juli 1936, für die Sammlung erworben, vermittelt durch den jüdischen Kunsthändler Fritz Nathan. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Reorganisation der Sammlung und war im März 1936 aus Nazideutschland nach St.Gallen gezogen.

Das wissenschaftliche Team des Kunstmuseums untersuchte nicht nur die Herkunft der Werke der Sturzeneggerschen Gemäldesammlung, wovon sich heute noch 148 in St.Gallen befinden, sondern zusätzlich auch die Privatsammlung Eduard Sturzeneggers und dessen Biografie. Reller sagt:

«Er war der Prototyp eines erfolgreichen Textilers, ein Bilderbuch-Selfmademan.»

Vor wenigen Tagen ist der Schlussbericht des Forschungsprojekts erschienen, das vom Lotteriefonds des Kantons St.Gallen unterstützt worden ist. Erste Vorarbeiten dazu waren bereits 2017 bis 2018 in einem vom Bundesamt für Kultur (BAK) finanzierten Projekt geleistet worden.

Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen

«Flusslandschaft mit Boot bei Pontoise» des Impressionisten Camille Pissarro ist um 1866 entstanden. Es ist eines von zwei Gemälden der Sturzeneggerschen Sammlung, bei welchen es in der NS-Zeit zu problematischen Handänderungen gekommen sein könnte.

Bild: Sebastian Stadler

Nach drei Jahren Recherche sind viele neue Mosaiksteinchen zu Sturzeneggers Sammlungstätigkeit und zur Herkunft der Werke hinzugekommen. Diese neuen Erkenntnisse sind zwar nicht spektakulär, aber wertvoll für das Museum, die Kultur- und Textilgeschichte der Region und für die nationale und internationale Provenienzforschung. Klar ist: Keines der 419 untersuchten Werke konnte eindeutig als Raubkunst identifiziert werden. Doch haben sich bei zwei Werken die Indizien aufgrund neu erschlossener Dokumente verdichtet, dass es zu problematischen Handänderungen gekommen sein könnte. Das ist bei von Marées altem Jäger der Fall, und bei «Flusslandschaft mit Boot bei Pontoise» des bedeutenden französischen Impressionisten Camille Pissarro (1830–1903).

Beide Werke sind einem jüdischen Sammlerumfeld zuzuordnen. Wem genau sie gehörten, bevor sie in die Sturzeneggersche Gemäldesammlung kamen, bleibt allerdings vorerst unklar. Dies hat aber dazu geführt, dass beide Werke in den vom BAK vorgeschlagenen Kategorisierungen von A (eindeutig keine Raubkunst) bis D (eindeutig Raubkunst) von B zu C umgeteilt wurden. Kategorie C bedeutet «die vorhandenen Informationen weisen auf mögliche Zusammenhänge mit NS-Raubkunst hin». Es braucht also noch mehr gesicherte Informationen, um die Lücken in den Provenienzketten zu schliessen. Das betont auch Samuel Reller. Die Erforschung der Werke sei nicht einfach abgeschlossen: «Es ist eine Momentaufnahme, Stand April 2021.»