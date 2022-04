Das Theater St.Gallen spielt "Biedermann und die Brandstifter"

Premiere Zum Glück brennt's nicht bei uns: Das Theater St.Gallen spielt Max Frischs Parabel «Biedermann und die Brandstifter» Bezüge zur Gegenwart liegen angesichts eines drohenden Weltenbrands auf der Hand; Regisseurin Christina Rast stellt in «Biedermann und die Brandstifter» im Theaterprovisorium jedoch Figuren wie aus Stummfilmzeiten auf die Bühne und spielt mit grotesker Überzeichnung. Wer möchte, kann sich wiedererkennen im Lehrstück ohne Lehre. Oder eben darüber lachen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 10.04.2022, 16.02 Uhr

Finstere Typen werkeln im Estrich: Immerhin macht Eisenring (Anja Tobler) dem Herrn Biedermann (Diana Dengler) nichts vor. «Die Wahrheit ist die beste Tarnung. Die glaubt einem keiner.» Bild: Iko Freese

Hin und wieder setzt Gottlieb Biedermann die dicke Hornbrille auf; sie könnte aus dem Nachlass Max Frischs oder Friedrich Dürrenmatts stammen. Es nützt nur nichts. Biedermann ist und bleibt den ganzen Abend lang textgetreu mit Blindheit geschlagen. Und falls er doch merken sollte, dass sich da etwas zusammenbraut in seinem Haus, genauer gesagt auf dem Estrich, wo die Benzinfässer bereit stehen, samt Zündkapsel und Zündschnur – zugeben möchte er es lieber nicht.

So kracht es eben dann am Ende, als Biedermann die Streichhölzer herausrückt und den letzten Rest gesunden Menschenverstand abgibt. Es kracht aber auch gleich zu Beginn; man soll sich schliesslich keinen Illusionen hingeben im Theater, und zudem ist der Plot des Schulzimmerklassikers hinlänglich bekannt.

Eine Frau nimmt ihre Hosenrolle auf groteske Weise ernst

Zuletzt kam «Biedermann und die Brandstifter» 2010 am Theater St.Gallen auf die Bühne, damals mit Marcus Schäfer als einem gar nicht so spiessigen Typen in der Titelrolle und eher im Bankenquartier angesiedelt denn in der helvetischen guten Stube. Das ist nun in der neuen Inszenierung und Ausstattung von Christina und Franziska Rast völlig anders: Zum einen ist der Biedermann eine Frau, Diana Dengler, die ihre Hosenrolle auf groteske Weise ernst nimmt. Vor allem, wenn sie ein Machtwort sprechen und zeigen will, wer im Hause Biedermann die Hosen anhat.

Haarwasser, quellfrisch: In der guten Stube fühlt sich Brandstifter Schmitz (Tobias Graupner, links) auf Anhieb wohl. Bild: Iko Freese

Zum anderen ist das traute Heim eine (recht verlotterte) biedermeierliche Trutzburg, in der es nicht nur kräftig marthalert, wenn gesungen wird. Dunkelgrüne Hirschtapete, Kuckucksuhr, Vintagemobiliar siedeln die Handlung irgendwo in Wilhelm Buschs Welt an, und so bewegen sich die Figuren auch – zum Beispiel, wenn sich Birgit Bücker als Hausangestellte Anna mal wieder in der Tür oder der Truhenklappe die Hand einklemmt.

Frau Biedermann hamstert noch Klopapier

Der Gegenwartsbezug beschränkt sich darauf, dass die gute Haus- und Ehefrau Babette, von Anna Blumer emsig und liebenswürdig gespielt, anfangs mit einem Hamsterkauf von vier XXL-Paketen Klopapier vom Grossverteiler kommt. Dabei ist Frischs Parabel, so lehrstückhaft sie auch wirkt im zeitgenössischen Theater der Textflächen, brandaktuell. Christina und Franziska Rast winken jedoch nicht mit dem Zaunpfahl. Allenfalls noch in den Worten des «Dr. phil.», der die Zündelei intellektuell als Fanal deutet: ein kurzer, ambivalenter Auftritt für Marcus Schäfer, der ansonsten Teil des sechsköpfigen Chors mit feuerroten Zipfelmützen ist.

Noch gibts nichts Verdächtiges zu beanstanden auf dem Estrich von Herrn Biedermann. Aber der Chor der Feuerwehrleute markiert Präsenz. Bild: Iko Freese

Abgesehen davon richtet sich die Inszenierung gemütlich in der überzeichneten Groteske ein. Agiert wird wie in einem Stummfilm; so wirkt die Story auch. Nur dass sich in der Tonspur unheimlich harmlose Tanzmusik (Musik: Patrik Zeller) mit viel Gequassel mischt. An den Wänden der Spiessbürgerpuppenstube hängen Reklametafeln für Haarwasser, «quellfrisch», was natürlich nichts als gutes Marketing ist, ein bieder- und kaufmännischer Erfolg. Das immerhin gibt Biedermann zu, wenn auch nur, um seinen dreisten Mitarbeiter, den Knechtling, über die Klinge springen zu lassen.

Weltmeister im Zu- und Wegschauen

Zum Dinner mit den Schlingeln erscheint Biedermann (Diana Dengler) nicht im Anzug, sondern «casual». Und hofft noch immer, mit heiler Haut davonzukommen. Bild: Iko Freese

Direkt neben der Stube befindet sich die Sprengkammer, dort wird es im Laufe der gut zwei Stunden Spieldauer ziemlich eng. Mittendrin immer Biedermann, Weltmeister im Zu- und Wegschauen, die Hände mal hilflos in der Luft, dann wieder lässig in den Hosentaschen, zum Dinner mit den Schlingeln sogar «casual», im pastellfarbenen Hirsch-Shirt. Diana Dengler verleiht ihm etwas Putziges, mag er auch noch so vernagelt sein und stets darauf bedacht, irgendwie unbeteiligt und mit heiler Haut davonzukommen.

Bei Hausierern wie Tobias Graupner als Schmitz und Anja Tobler als finster bärtiger Eisenring, beide sehr um Transparenz bemüht, besteht dazu wenig Hoffnung, und vom sangesfreudigen, wispernd ums Haus schleichenden Chor ist auch keine Rettung zu erwarten. Bezüge zur Gegenwart kann sich jeder selbst denken. Die Welt ist und bleibt brennbar. Zum Glück (noch) nicht bei uns.

