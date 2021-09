"Romeo und Julia" am Figurentheater St.Gallen feierte Premiere

Premiere Total verknallt in Romeo und Julia: Das Figurentheater St.Gallen stöbert im Archiv für unsterbliche Lovestorys – und findet Shakespeares Stift Zur Saisoneröffnung zeigt das Figurentheater St.Gallen eine originelle Annäherung an den Klassiker «Romeo und Julia», all-age und multimedial, mit Puppen aus der Kiste, die zu Figuren eines Videogames werden. Am Freitag war Premiere der Eigenproduktion unter der Regie von Sebastian Ryser. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 20.09.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Alles an mir ist echt», sagt die Figur Mathilde von Eigenthal. Sie ist zwar 45, aber eine ewige Julia. Hach! Bild: Regina Jäger

Moment, war es die Amsel? Drossel? Ach ja, so heisst es bei Shakespeare: «Es war die Nachtigall, und nicht...», genau: die Lerche. Mit dem Text tut sich Elisabeth hin und wieder ein bisschen schwer, sie ist halt nicht mehr die Jüngste. Aber eine Julia durch und durch. Runzlig, das schon - doch schliesslich spielt sie ja in der Theatergruppe für Senioren.

Auch Mathilde von Eigenthal, die Puppe mit den langen Wimpern, hat ihre besten Julia-Jahre längst hinter sich. Gerade deshalb rührt sie so; die Romeos und Regisseure lagen ihr zu Füssen, reihenweise. Jetzt schlummert sie in einer der grauen Kunststoffboxen im Institut für anrührende Liebesgeschichten, Abteilung Romeo-und-Julia-Archiv. Da muss sich erst Frau Linzer ihrer erbarmen und die entsprechende Kiste hervorholen: Gleich ist Mathilde wieder in ihrem Element.

Ein bisschen karg und staubig wirkt dieses Archiv (Bühne: Maurus Leuthold): Nicht gerade das, was man sich erhofft, wenn die romantischste aller Lovestories auf dem Programm steht. Aber Frau Linzer, das wird schnell spürbar, ist selber so verknallt in die Geschichte, dass sich die Liebe überträgt. Zumindest die Neugier weckt Frau Linzer: besonders beim Publikum ab 12, das noch nicht jede Zeile auswendig kann und alle möglichen Regie-Lesarten im Theater schon einmal miterlebt hat.

Der Zauber unsichtbarer Fundstücke

Den jugendlichen Zuschauerinnen und Zuschauern wird in der Stückfassung des Figurentheaters St.Gallen, erarbeitet und inszeniert von Sebastian Ryser, nicht einfach mit Tischpuppen (Figurenbau: Johannes Eisele) vorgespielt, warum die Liebe hier nach dem magischen Donnerschlag zum Desaster wird und am Doppelgrab endet. Stattdessen stöbert Frau Linzer (Frauke Jacobi) in ihren Lieblingskisten, bringt zauberhafte Fundstücke ans Licht oder regt mit den flüchtigen, unsichtbaren Dingen die Fantasie an. Wie nebenbei lässt sie dabei natürlich auch die Geschichte Revue passieren - und das, Balsam fürs Ohr, immer wieder in den betörend schönen Versen Shakespeares.

Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche... Nachtschicht im Romeo-und Julia-Archiv, mit Puppen und Frau Linzer (Frauke Jacobi). Bild: Regina Jäger

Die allerdings nicht unwidersprochen bleiben. Da sind auch noch zwei junge Puppen, der sehr verliebte Sven, der backstage viel zu schüchtern ist, und Yuki, auch mal Julia gewesen, die findet: Alles Bullshit. So jung, und dann gleich heimlich heiraten - wie doof ist das denn? Man hört, wenn sie sich so ereifert, nicht die Nachtigall, sondern eher Brechts unverschämtes «Glotzt nicht so romantisch!»

Diese Einwürfe machen den Abend, 70 Minuten ohne Pause, auf kluge Weise unterhaltsam: Weil die Geschichte immer überraschend um die Ecke kommt. Am Ende wissen die einen grob Bescheid, die anderen haben sie neu und anders gesehen. Und alle mal wieder zu spüren bekommen, wie unberechenbar die Liebe ist, wie dumm es laufen kann im Leben.

Wie im Hörspiel: das Cello legt die Klangspur

Frauke Jacobi als Archivarin und in allen Puppenrollen schmeisst den Laden im Institut weitgehend allein. Wäre da nicht noch Frau Borowsky, ein Musikautomat in Frauengestalt. Stecker rein, und Cellistin Lorena Dorizzi erwacht zum Leben. So lebendig eben ein Roboter sein kann: etwas kantig in den menschlichen Bewegungsabläufen, doch sehr gut programmiert auf seinen Job. Das ist in diesem Fall der Soundtrack, die Geräuschkulisse, der klingende Subtext zur Geschichte (Musikalische Leitung: Stefan Suntinger), wie in einem Hörspiel oder Radiofeature. Text muss sie keinen im Kopf behalten; sie spricht auf vier Saiten, und der Bogen kommt dabei auf vielfältige Weise zum Einsatz.

Auch ein legendärer Regisseur hat seinen Platz im Romeo-und-Julia-Archiv des Instituts für anrührende Liebesgeschichten. Frau Borowsky (Lorena Dorizzi) sorgt für Seufzer, Sound und klingende Subtexte. Bild: Regina Jäger

So ist Sebastian Rysers Annäherung an Shakespeares Schauspiel-Evergreen nicht nur «all-age», also für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet (zwölf Jahre aber sollte man wohl sein). Sondern auch mehrschichtig und multimedial: zur experimentell verspielten Musik und Soundspur kommen Videos (Lars Wolfer, Sebastian Ryser), die das Figurenspiel in Richtung Trickfilm und Game verschieben. Nicht ohne jenen Rest an Nostalgie, der bei den Älteren den einen oder anderen «Ach!»-Seufzer freisetzt, wie die Kiste mit den flüchtigen Sammelstücken. Es gibt sie noch, Shakespeares Bleistiftstummel. Wobei: Hat der nicht eher mit dem Federkiel geschrieben von Lerchen, Nachtigallen, big, big love?